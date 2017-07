Poslaničkih 370 eura za sat

Crnogorski poslanici iz vlasti i opozicije nastavljaju da razmjenjuju optužbe u vezi sa radnim učinkom u Skupštini Crne Gore.

Dok vladajući optužuju opozicione kolege da primaju platu, a ne dolaze na posao, budući da od oktobarskih izbora bojkotuju rad parlamenta, opozicioni tvrde da predstavnici vlasti štancuju zakone na sjednicama koje završavaju u rekordnom roku, kao i da su za to papreno plaćeni.

U Skupštini je od njenog konstituisanja sredinom novembra prošle godine održano ukupno 13 sjednica koje su trajale 18 radnih dana, odnosno 32 sata i 15 minuta.

To su zvanični podaci koje je generalni sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević dostavio poslaniku opozicione Socijalističke narodne partije (SNP) Aleksandru Damjanoviću.

„Potpuno je evidentno da se poslanici vladajuće većine nijesu puno umorili radeći od 7. novembra do kraja maja, do kada sam tražio podatke, uključujući, naravno, zasjedanja tokom juna. Jasno je da su sjednice plenuma trajale neuobičajeno kratko i da je ogroman broj sistemskih zakona poput Zakona o budžetu, visokom obrazovanju i drugih, usvojen u veoma kratkom roku, maltene bez rasprave i amandamanskih djelovanja“, zaključuje Damjanović.

Ukoliko bi se računalo osmosatno radno vrijeme, poslanici vladajuće koalicije koju predvodi Demokratska partija socijalista su od novembra aktivno radili ukupno četiri radna dan,a za šta su primili sedam plata koje iznose od 1.500 do 2.000 eura.

Kada se računa ukupno vrijeme provedeno u sali, poslanici su za jedan sat zarađivali oko 370 eura.

Sa tom statistikom saglasan je i poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović:

„Može naravno da se izvede i takva matematika. No, ja nikada nijesam bio pristalica teze koja se pokušavala plasirati, a to je da je radno vrijeme poslanika isključivo ono koje provede u plenarnoj sali ili na sjednicama odbora.Taj posao je mnogo širi nego što je vrijeme provedeno u plenarnoj Sali ili na sjednicama radnih tijela. Međutim, i kada se uzme u obzir taj segment priprema za sjednice kojih de facto nema kod parlamentarne većine jer nema sukoba ili dijaloga, i kada se uzme u obzir dosta marginalna međunarodna funkcija parlamenta, onda se zaista izvodi zaključak da se poslanici koj ne bojkutuju parlament, dakle poslanici većine – nijesu umorili.“

U radu parlamenta od 11. novembra prošle godine učestvuju samo poslanici vladajuće koalicije (DPS, Socijaldemokarata, Liberalne partije i manjinskih partija, dok opozicija bojkotuje rad zbog tvrdnje da su oktobarski izbori održani u neregularnim uslovima i da sadašnji saziv parlamenta nema legitimitet.

Od prvog dana zasjedanja poslanici vladajuće koalicije u brojnim javnim nastupima prozivaju kolege iz opozicionih redova zbog toga što ne dolaze na posao, a primaju platu koja je višestruko veća od prosječne i iznozi i preko hiljadu i 500 eura.

„Što se tiče pravnog aspekta te priče oni imaju pravo da bojkotuju rad parlamenta i to je njihov politički stav. Oni takođe imaju pravo da primaju platu, ali sa druge strane to što ne dolaze na posao nije etički, nije moralno niti pošteno prema biračima koji su ih glasali a ni prema ostalim građanima Crne Gore od čijih poreza se izdvaja za njihova primanja. Podsjetimo da su oni kada im je to bio politički i lični interes dolazili u parlament“, naglašava poslanik DPS-a Predrag Sekulić.

Lider opozicionog pokreta URA Dritan Abazović ovako odgovara na optužbe iz vlasti:

„Opozicioni poslanici su izabrani da bi donijeli promjene u Crnoj Gori, da bi povećavali demokratske standarde i da bi realizovali svoj program i oni za to dobijaju platu. Oni ne dobijaju platu da bi donosili štetne odluke kao protočni bojler, da jednostavno aminuju sve one štetne odluke koje proizilaze iz Vlade Crne Gore u posljednje vrijeme i koje direktno utiču na život građana, niti da simuliraju demokratske procese u Crnoj Gori. Dakle, ako neko u ovom trenutku treba da se odrekne plate i ako bi se to gledalo sa etičke strane, onda bi to trebalo da budu svi poslanici vladajuće partije i njenih satelita.“

Poslanici pojedinih partija poput Demokratske Crne Gore odlučili su da se dok traje bojkot rada crnogorskog parlamenta odreknu korišćenja službenih vozila, goriva, troškova mobilnih telefona, stanarine, dnevnica a svakog mjeseca veliki dio svojih plata uplaćuju za obnovu seoskih škola u Crnoj Gori.