Koga će najviše koštati poskupljenje gasa?

Vlada Federacije BiH odobrila je poskupljenje gasa za 30 posto u tom bh. entitetu od 1. maja ove godine. Uslijedile su brojne reakcije. Stručnjaci kažu da se radi o direktnom udaru na privredu, ali i na džepove građana, jer će poskupljenje gasa lančano izazvati poskupljenja i brojnih proizvoda.

BH gas je saopštio da je povećanje cijene gasa isključivo zasnovano na porastu cijena nafte i naftnih derivata u 2018. godini, slijedom čega je došlo do direktnog povećanja ruske nabavne cijene gasa.

‘’Mi moramo pratiti svjetsko tržište. Evo, po Eurostatu pogledajte, mi smo sedmi odozdo po jeftinom gasu od 30 zemalja. Kretanja međunarodnog tržišta su takva da je jedini razlog rast ruske cijene gasa’’, obrazlaže direktor BH gasa Jasmin Salkić.

Međutim, ekonomisti kažu da su cijene ruskog gasa snižene i da ovaj argument ne stoji.

‘’Od oktobra do danas cijena gasa na svjetskom tržištu pada i ukupno je niža za nekih 46 procenata , tako da razlog da se poveća cijena gasa kod nas zbog neke cijene na svjetskom tržištu zaista ne stoji i mislim da cijena nije trebala biti povećana’’, kaže Faruk Hodžić, makroekonomski analitičar.

Hodžić objašnjava da gas poskupljuje za građane na kraju grijne sezone i da se povećanje cijena neće toliko osjetiti do jeseni ove godine. No, kada su u pitanju privrednici čija proizvodnja je vezana za ovaj energent, oni će morati povećavati cijene svojih proizvoda zbog rasta troškova proizvodnje. U kompaniji Klas, koja do sada nije povećavala cijene svojih proizvoda kada je povećana cijena struje, pšenice i goriva, ovaj put će biti drugačije, kaže Andrea Tomašević Kolenda, glasnogovornica bosanskohercegovačke prehrambena industrija Klas d.d. Sarajevo.

‘’Uprava klasa će morati u dogledno vrijeme da razmotri korekciju cijena nekih svojih proizvoda prvenstveno zbog finansijske stabilnosti kompanije i plaća više od hiljadu uposlenika kompanije’’, pojašnjava Tomašević Kolenda.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović kaže da je ovo povećanje cijene direktni udar na privrednike:

‘’I to u trenutku kad je završena grijna sezona, kad ustvari plin troši samo industrija, dakle ovo je direktan udar na privredu. S druge strane ovo je cijena kompanije BH gas o kojoj govorimo, ali to nije konačna cijena, na to imaju dodaci Sarajevogasa, Visokogasa i ostalih distributera i to je 80 KM (40 eura) za 1000 kubika za domaćinstva, a 260 KM (130 eura) za industriju. Ovo je praksa koja je i u Elektroprivredi još uvijek prisutna zbog naslijeđa sistema da su uvijek domaćinstva i socijala dobijali gas po nižoj cijeni i to na račun privrede.’’

U januaru ove godine privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo zatražilo je povećanje cijena plina koje su, sredinom marta ove godine, Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo odbili. Resorni ministar Nermin Džindić tada je dao negativno mišljenje i rekao da “toliko povećanje cijene ne dolazi u obzir”. Međutim, Vlada FBiH promijenila je odluku uz obrazloženje da je "zbog razlike između nabavne i prodajne cijene gasa kompanija BH gas već duže vrijeme suočena sa enormnim gubicima i do dva miliona maraka mjesečno", te je bilo neminovno povećati cijenu gasa, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Ministar trgovine u Vladi FBiH Zlatan Vujanović navodi da je Vlada posljednjih mjeseci subvencionirala BH gas kako ne bi došlo do povećanja cijene.

‘’Već tri mjeseca Vlada subvencionira BH gas sa delegiranim gubitkom od šest miliona maraka (tri miliona eura) baš iz razloga da ne bude povećanje cijene. I građani i privredni subjekti bili su, dakle, pošteđeni povećanja cijene gasa.’’

Iako u BH gasu i u Vladi tvrde da su dosadašnje cijene gasa bile niže nego u susjednim zemljama i zemljama EU, Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca navodi drugačiji primjer: "Cijena plina u Federaciji BiH je za privredu 40 posto skuplja nego u Njemačkoj. Mislim da to dovoljno govori.’’

Privrednici kažu da, ukoliko se cijena ne koriguje u narednih nekoliko mjeseci mogu ponovo preći na čvrsta goriva. BiH je i do sada bila na crnoj listi Evrope zbog zagađenosti vazduha.