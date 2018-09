Izazovi stranih investitora u BiH

Iskustva stranih investitora u Bosni i Hercegovini su različita. Predstavnici firmi u stranom vlasništvu u malim opštinama Usora i Petrovo navode da su zadovoljni, dok vlasnica firme u okolini Doboja, koja živi u Švicarskoj i porijeklom je iz BiH, ima potpuno drukčija iskustva. Navodi da je stekla utisak da joj se traži mito jer je PDV broj čekala duže od pola godine.

U izgradnju fabrike za proizvodnju konstrukcija za standardna i automatska skladišta u opštini Usora italijanska Ferretro Group do sada je uložila više od 11 miliona maraka.

U narednih 12 mjeseci, kada budu postavljene sve predviđene mašine, ulaganje će dostići 20 miliona maraka.

U fabrici gdje je sada zaposleno stotinu deset radnika time će biti stvoreni uslovi za zapošljavanje novih stotinjak ljudi.

"Mi smo za potrebe ove investicije kupili nekih 110 hiljada kvadrata zemljišta, koje je prije bilo poljoprivredno zemljište, livada. U periodu od godinu dana smo izgradili pogon koji u prvoj i drugoj fazi obuhvata oko 20.400 kvadrata", kaže generalni direktor firme Ferretto Group Central Europe, Džemal Klepić.

To otprilike odgovara površini koju zauzimaju četiri fudbalska igrališta. Najveći dio kupljenog zemljišta bio je u vlasništvu lokalne zajednice, dodaje Klepić.

"Podrška je bila veoma dobra, i u prethodnoj administrativnoj strukturi, a i u administrativnoj strukturi koja je došla nakon lokalnih izbora. Zemlja koju smo kupili većinskim dijelom je bila vlasništvo općine Usora i mi smo je dobili pod uslovima koji su bili veoma povoljni, naravno, uz određene uslove oko zapošljavanja i investiranja ovdje. Također, kod dobijanja dozvola nismo imali neke značajnije probleme. Ono gdje smo se susreli sa problemima jeste to da na ovom području nije postojala odgovarajuća infrastruktura, gdje smo mi morali malo više uložiti da bismo dobili infrastrukturu koja zadovoljava industrijske standarde", navodi Klepić.

Jedan od najpoznatijih proizvođača plinova u svijetu, njemački Messer je duže prisutan u BiH. Nedavno je otvoreno i drugo postrojenje u Petrovu, opštini koja se nalazi između Doboja i Gračanice.

Ovdje se nalazi i sjedište firme Messer BH Gas koje takođe ima postrojenja i predstavništva na području Sarajeva, Banjaluke, Zenice i drugih bh. gradova.

Messer je do sada u BiH investirao više od 100 miliona eura.

Prvo postrojenje CO2 u Sočkovcu je otvoreno prije šest godina, kaže generalni direktor Messer BH Gasa, Valentin Ilievski.

"Ono je kompletno rasprodano, onda smo mi bili u prilici da pravimo drugo postrojenje. Dobili smo vrlo brzo građevinske dozvole, tako da će i ovo postrojenje koje je ovdje biti u budućnosti rasprodano. Investicija je oko pet miliona maraka u postrojenje i milion maraka u bušotinu. Ovo je bilo kukuruzište. Sada ovdje radi više od deset zaposlenih. To je strateški proizvod koji treba svugdje – ako pijete coca-colu ili fantu, ili tretirate otpadne vode, uvijek vam treba ugljendioksid, CO2. Sad smo otvorili tržište i u budućnosti ga možemo izvoziti. Mi sada proizvodimo dvije tone na sat, a prije smo imali jednu tonu na sat. Znači, 200 posto više proizvodimo", kaže Ilievski.

U ovoj firmi od njenog osnivanja radi Milorad Đurković.

"Ovo je danas mnogo modernije nego što je bilo 2011. godine. Možemo reći da je to fabrika XXI vijeka", riječi su Đurkovića.

Za Ferretto Group, koja se takođe gradi prema savremenim standardima, u BiH nema odgovarajućeg repromaterijala za preradu.

"Kao globalni igrač, moramo voditi računa o svim aspektima poslovanja. Da ne bismo ugrozili imidž firme, moramo dobro, dobro planirati transfer tehnologije. Nažalost, ovakav tip repromaterijala nije dostupan na tržištu Bosne i Hercegovine. Mi se snabdijevamo iz čitavog svijeta, mada smo trenutno fokusirani da uzimamo čelike sa područja Evropske unije zato što su najkvalitetniji. Najbliža čeličana koja to radi je u Srbiji, međutim, još uvijek postoje nedostaci u tehnološkom smislu kada govorimo o hemijskom sastavu materijala itd. Mi se nadamo da će oni to prevazići, jer bi to nama veoma pogodovalo", kaže Džemal Klepić.

Marica Gojković nije predstavnica velikih svjetskih kompanija koje posluju na tržistu BiH. Ona živi u Švicarskoj i u Bušletiću kod Doboja otvorila je malu porodičnu firmu za proizvodnju namještaja. Ona ima potpuno suprotna poslovna iskustva, a među njima je i dobijanje PDV broja.

"Dva puta su nam odbili. Tražili su da prebacimo 50.000 maraka na naš žiro račun, da bismo mogli imati mogućnost da dobijemo izvozni broj. Doveli su nam inspekciju i bilo je jako očigledno – oni su tražili da potplatimo da bismo dobili PDV broj, koji nas tako i tako slijedi ako su svi papiri uredni, ako je sve u redu. Mi dolazimo sa strane, i jako smo mladi, a želimo da u našoj državi investiramo u selo. Ne razumijem zašto su to tražili. Isto nam nije bilo normalno i što nas je iznenadilo da smo na sve mašine morali platiti PDV da bismo ih mogli uvesti, što u Švicarskoj uopšte nije normalno, jer tamo ako investiraš u nešto, PDV koji tako i tako treba povratiti, ne trebate uplatiti", navodi Gojković.

"To se čeka po tri, četiri pa i više mjeseci. I to je do Tuzle i Banjaluke. To nije do lokalne zajednice. I na tom se nešto mora poraditi, jer ljudi čekaju, pogotovo koji rade sa izvozom, dok nemaju izvozni broj ne mogu raditi ništa", ističe predsjednik Gradske skupštine Doboj, Murvet Bajraktarević.