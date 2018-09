Dodik: Lavrov pomjerio posjetu BiH

Ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov odložio je posjetu BiH sa 16. i 17. septembra na 21., potvrdio je predsjednik RS Milorad Dodik. Mjere obezbjeđenja tokom posjete Banjaluci biće podignute na najviši nivo. Prema ocijeni analitičara, od ove posjete najviše će koristi imati političari u bh. entitetu Republici Srpskoj.

Policija u Banjaluci već nekoliko dana provjerava građane koji žive uz rutu kojom bi trebala da prođe ruska delegacija sa ministrom spoljnih poslova te zemlje Sergejem Lavrovim. Popisuju se imena i jedinstveni matični brojevi. Tako između ostalog izgledaju najavljene mjere bezbijednosti pred posjetu ruske delegacije.

Predsjednica zajednice etažnih vlasnika u jednoj banjalučkoj zgradi koja nije željela da joj se objavljuje ime, a identitet je poznat redakciji Radija Slobodna Evropa, rekla je da je policija tražila spisak imena svih stanara koji žive u zgradi kao i njihove jedinstvene matične brojeve.

„Objasnili su da je to zbog posjete Banjaluci ministra Lavrova. Pošto prolazi kroz ovu ulicu, rekli su da moraju popisati sve one koji žive. Vjerovatno traže kao što je nekada bilo kada dolazi Josip Broz Tito da pritvore one koji su sumnjivi. Dala sam spisak, a nakon toga ništa više nisu rekli“, rekla je naša sagovornica.

Potvrdu ovih navoda dobili smo od još nekoliko ljudi u istoj banjalučkoj ulici, ali ni oni kako su nam rekli, zbog straha od mogućih posljedica ne žele davati izjave.

Da je za vlasti ova posjeta od izuzetnog značaja jasno je i iz izjava zvaničnika ovog bosanskohercegovačkog entieteta, pa se tako mjerama bezbijednosti bavi i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

„Kao i kad dolaze važne ličnosti to je prvi stepen obezbjeđenja. Neke ulice će biti zatvorene , biće i nekih drugih bezbjednosnih radnji koje će se učiniti. Banjaluka je bezbjedan grad, ali kada dolaze tako visoko pozicionirane ličnosti u svjetskoj politici, to je uobičajena stvar, tako da će na rutama kojima se kreću gosti biti pojačan stepen obezbjeđenja“, kazao je Dodik.

Hoće li takvih mjera biti tokom posjete ministra spoljnih poslova Rusije Sarajevu još nije poznato. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH koja je zadužena za obezbjeđenje stranih ličnosti nismo uspjeli dobiti odgovor koje će se sve mjere preduzeti zbog posjete ministra vanjskih poslova Ruske Federacije.

Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović objašnjava da je prvi stepen sigurnosti najviši stepen koji preduzimaju obavještajno sigurnosne snage u cilju zaštite najviših državnih zvaničnika i onih koji dolaze u posjetu BiH.

„Banja Luka je oglasila da će taj stepen biti vrlo visoko i da će se mobilizirati sve potrebne snage, a vjerovatno će nešto slično vidjeti i u Sarajevu . Možda ne tako kako je to predstavljeno od najviših zvaničnika Republike Srpske, ali će sigurno biti preduzete sve mjere maksimalnog obezbjeđenja ovako visoke ličnosti“, rekao je Hadžović.

Za Miloša Šolaju, profesora Fakulteta političkih nauka u Banjaluci i direktora Centra za međunarodne odnose, posjeta Lavrova Bosni i Hercegovini pokazuje da Rusija daje sve veći značaj prostoru Balkana.

„Sasvim je prirodno da se velike sile, svaka u skladu sa svojom koncepcijom spoljne politike, nastoje da ostvare što veći uticaj. Činjenica je i da Lavrov dolazi u Republiku Srpsku . Mislim da dolazi više u RS nego u Bosnu i Hercegovinu , ali to govori i o stanju odnosa. Na kraju krajeva, to je sasvim politički legitimno s obe strane. Druga je sada stvar kakvi su čiji interesi i kako to ko procjenjuje , ali mislim da je to za Banjaluku znak da Rusija postaje ozbiljan partner RS”, ocjenjuje Šolaja.

Posjeta ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Bosni i Hercegovini, prema mišljenju Denisa Hadžovića je korisna i može doprinjeti unaprijeđenju saradnje dvije zemlje.

„Koja možda nije još uvijek na najboljem nivou. Ima dosta prostora za unaprijeđenje te saradnje u ekonomskom, političkom i svakom drugom svijetlu”, kaže Hadžović.

On smatra da posjeta Lavrova može imati uticaj i na rezultate opštih oktobarskih izborima u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, gdje je ova posjeta ispolitizovana od vladajućih stranaka s jedne i opozicije s druge strane.

„Ova dva politička bloka se utrkuju ko će više dobiti političkih poena govoreći svojim potencijalnim glasačima, odnosno, govoreći o tome ko je više doprinjeo dolasku jednog ovako visokog političara“, objašnjava Hadžović.

Tokom svoje posjete BiH, Lavrov će se u Sarajevu sastati sa ministrom vanjskih poslov BiH Igorom Crnadkom i članovima Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a u Banjaluci bi trebalo da prisustvuje osveštavanju temelja srpsko-ruskog hrama.