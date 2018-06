Rimac za nauk Hrvatskoj

Njemački Porsche nema običaj ulagati u tuđe kompanije, već razvijati vlastita rješenja za svoje modele, međutim u slučaju male hrvatske tvrtke za razvoj i proizvodnju električnih automobila Rimac automobili napravljena je iznimka.

Utrka među svjetskim kompanijama u izbacivanju novih modela električnih automobila na tržište, Porsche je najavio da će sa svojim modelom "taycan" izići na tržište već za dvije godine, i inovativna i fleksibilna mala kompanija iz Svete Nedelje pored Zagreba nametnula se kao idealan strateški partner.

Porsche je kupio 10-postotni udio u tvrtki Rimac Automobili i sestrinskoj tvrtci Greyp Bikes koja se bavi proizvodnjom inovativnih električnih bicikla. Apsolutni iznosi nisu objavljeni, ali objavljeno je da je Mate Rimac i dalje većinski vlasnik obje tvrtke.

Zamjenik predsjednika izvršnog odbora Porschea Lutz Meschke izjavio je da je Rimac svojim impresivnim znanjem i razvojem potpuno električnih super-sportskih automobila Concept_One i C_Two te brojnih drugih ključnih sustava, koristeći najsuvremeniju tehnologiju za razne druge proizvođače u automobilskoj industriji, potvrdio svoju poziciju u svijetu elektromobilnosti.

"Smatramo kako su ideje i pristup Rimac Automobila izuzetno obećavajući, zbog čega se nadamo da će ovo partnerstvo u razvoju biti odličan uvod za našu blisku suradnju", poručio je Meschke u zajedničkom priopćenju dvije tvrtke.

Mate Rimac, koji sada zapošljava 400 ljudi iz 26 zemalja sa svih kontinenata, ne krije zadovoljstvo ovom poslovnom suradnjom.

"Ovo je win-win situacija! Sa jedne strane Porsche dobiva partnera koji im može pomoći u elektrifikaciji njihovih proizvoda, a sa druge strane to nama znači jako puno, jer tko nam bolje od Porschea može pomoći da dođemo do sljedeće faze firme, što znači - od maloserijske proizvodnje gdje smo danas, do velikoserijske gdje želimo doći", kazao je medijima.

Pregovori su trajali tri godine, a suradnju sa Porscheom ističe kao jednu od stvari u povijesti njegove tvrtke kojima se najviše ponosi.

"Ovo nije 'tek jedna' investicija 'tek jednog' investitora. Mogli smo birati između mnogo investitora, ali izabrali smo onoga koji je osim novca donio i najviše druge vrijednosti, a Porsche će tu puno donijeti. Mi želimo da se oni što više miješaju, da što više sudjeluju na projektima na kojima već danas radimo, ali i da nam savjetima i mentorshipom pomažu u izazovima koji će tek doći", naveo je Rimac.

Tridesetogodišnji Rimac je započeo s poslom u vlastitoj garaži 2009. godine, a samo ove godine zaposlio je novih 130 ljudi. Osmišljava i proizvodi brza sportska vozila na električni pogon, kao i električne pogonske i baterijske sustave s visokim performansama.

Na ovogodišnjem ženevskom Međunarodnom sajmu automobila predstavio je najnoviju verziju svog električnog superautomobila C_Two. Ovaj dvosjed ima motor snage 2000 KS i postiže maksimalnu brzinu 412 kilometara na sat. Doseg je 650 kilometara (NEDC), a uz 250 kW snažnu stanicu za brzo punjenje može za pola sata napuniti bateriju na 80 posto kapaciteta. Plan je da se postigne tempo da sa proizvodne trake silazi jedan automobil tjedno.

To će zahtijevati dodatne investicije, a trebat će novca i za izgradnju vlastite tvornice automobila, također nedaleko Zagreba. Ranije je najveći azijski proizvođač baterija, kineska Camel Group, investirala u Rimac Automobile 30 milijuna eura, a u proljeće je dogovoreno da se zajednički kreće u izgradnju tvornice baterija u Kini vrijedne milijardu eura.

Može li ova Rimčeva sucess-story biti neka pouka hrvatskoj politici, koja je kronično bez koncepta i vizije?

"Rimčev uspjeh nama je na ponos i diže slavu države iz koje dolazi, ali u ukupnim makroekonomskim rezultatima države neće se ni osjetiti", kaže za Radio Slobodna Europa profesor zagrebačkog Ekonomskog fakulteta i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić. Državna uprava, komentira Jurčić, "može nešto malo pomoći, ali ta pomoć nije presudna, jer se Rimac već umrežio u svjetsku mrežu - od Porschea do Kineza".

"Slučaj Rimac trebao bi podsjetiti hrvatsku javnu upravu kamo bi trebala ići, jer ona sama nema viziju, zato što politika nema viziju. Čim politika zaziva strane investicije, to znači da ona nema nikakvu ideju kako organizirati vlastitu ekonomiju. Ja nisam protiv stranih investicija, ali one su velika šteta, jer politika indirektno tvrdi da bez stranih investicija nema razvoja. A nigdje na svijetu nisu strane investicije dovele do razvoja, nego pametna domaća politika, u kojoj svoje mjesto imaju i strani investitori - tamo gdje domaća politika ne može sama organizirati svoje gospodarstvo", poručuje Jurčić.

Današnja infrastruktura, procedure i sustavi u Hrvatskoj odgovaraju aktualnoj razini od 11.000 eura bruto društvenog proizvoda (GDP) po glavi stanovnika u Hrvatskoj, ali sa tim se ne smije biti zadovoljan.

"Država baš i ne može puno napraviti za Rimca, niti je to njen zadatak. Njen zadatak je da diže opći poslovni, tehnološki i organizacijski nivo sa aktualnih 11.000 eura na nivo koji će odgovarati iznosu od 15.000 eura GDP po glavi stanovnika, dok je Rimac", kaže naš sugovornik", "već na razini od 60.000 eura!".