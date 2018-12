Politička korupcija kao politički korov

Crnogorska nevladina organizacija MANS organizovala je u Podgorici panel na temu "Politička korupcija" a u susret 9. decembru, Međunarodnom danu protiv korupcije. Iz redova opozicije i civilnog sektora optužili su vlasti da su dozvolili da politička korupcija u Crnoj Gori postane sistemska i ukazali na to da, kako tvrde, odnos pravosudnih organa i Agencije za sprječavanje korupcije, destimuliše sve one koje ukazuju na tu negativnu društvenu pojavu.

Ako se politička korupcija definiše kao ona koja je prisutna među visokim državnim zvaničnicima i političarima, koji imaju moć i koriste je u svrhu izigravanja institucija i pravnog sistema, a sve zbog ličnog interesa ili dobiti, onda prema mišljenju većine učesnika panela u organizaciji nevladine MANS, u Crnoj Gori takve korupcije ima napretek.

A upravo je ona, kako je ocijenio jedan od panelista, lider Socjaldemokratske partije i bivši šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, izrazita prijetnja demokratiji, odnosno očuvanju vladavine prava u društvu. Kao poseban vid političke korupcije, Krivokapić apsotrofira onu najnoviju, koju naziva parlamentarnom, odnosno slučajevima takozvane prodaje poslanika.

”Da bi tako pokazali kako je najveća prevara dobiti mandat naroda a onda ga prevariti zbog sitnog motiva kao što je novac. Mislim da je to onaj put koji će one najbolje destimulisati da se bave javnim poslom. I to je najveća opasnost od korupcije. Da će pošteni bježati iz politike, a gladni, gramzivi i nesposobni će juriti u politiku. Naravno, ne možemo kriviti institucije u ovakvoj državi gdje je partija iznad države, odnosno gdje država služi partiji”, kazao je.

Osim tog vida političke korupcije, panelisti su stavili akcenat i na druge drastične primjere, kao što je slučaj hotela Ramada, čija je menadžerka Patricia Pobrić dobila otkaz nakon što je otkrila da ja partijski skup Brajovićevih Socijaldemokrata u tom podgoričkom hotelu plaćen novcem poreskih obveznika. Agencija za sprječavanje korupcije nije je nagradila statusom zviždača, odnosno uzbunjivačice javnosti, dok je Nebojša Obradović koji je pravosnažno osuđen što je okupljanje Socjaldemokrata finansirao novcem Direkcije za željenice, čiji je tada bio direktor, kasnije avanzovao do mjesta savjetnika u Ministarstvu saobraćaja. Stoga je Patricia Pobrić imala poruku za delegaciju Evropske Unije:

”Treba da shvate da mi ne da ne idemo naprijed, nego smo u zadnjih pet do 10 godina napravili ogromne korake nazad. Španski diktator Franko je govorio: za prijatelje sve, za neprijatelje zakon. U Crnoj Gori možete dodati - za neprijatelje progon.”

Istraživački novinar dnevnih novina Dan, Marko Vešović, istakao je kako je crnogorski politički sistem deklasiran brojnim oblicima političke korupcije. Vešović je iznio konkretne primjedbe na rad pravosuđa kada je u pitanju borba protiv političke korupcije, napomenuvši nerješavanje slučaja ”Snimak” koji je razotkrio sve mehanizme zloupotrebe državnih funkcija za potrebe vladajuće partije, iz čijih redova je nastala čuvena krilatica - Jedan zaposleni četiri glasa.

”Ja sam novinar koji je imao tu čast da potpišem tekstove koji su se odnosili na aferu Snimak. To je najveća politička afera u postreferendumskoj Crnoj Gori, i smatram da je skandalozno kako je crnogorsko državno tužilaštvo odreagovalo na snimke sa sjednica nekog koordinacionog tijela DPS koje je pripremalo kampanju za izbore 2012. godine. To što smo tamo čuli, nikako ne može biti primjer korektne kampanje koju bi jedna politička stranka mogla da vodi za parlamentarne izbore. To su apsolutno jasni dokazi kovanja zavjere da se izbori brutalno pokradu i da se falsifikuje volja građana Crne Gore”, kazao je Vešović.

Na Vešovićeve tvrdnje niko nije mogao da replicira iz vladajuće Demokratske partije socijalista, pošto se iz te političke stranke nijesu odazvali pozivu MANS-a da budu panelisti sesije o političkoj korupciji. No, Andrija Popović iz Liberalne partije, članice vladajuće koalicije, smatra da nije sve tako crno i da pomaka u borbi protiv političke korupcije u Crnoj Gori ipak ima:

”Svi pokazatelji kažu da je bolje ako smo već postali članica NATO, ako se primičemo pa i puževim korakom Evropskoj Uniji, ali ipak nešto se kreće. Dakle, Crna Gora je ipak na dobrom putu, a ima li mnogo anomalija - ima.”

Za pravo Popoviću da je Crna Gora na dobrom putu posredno je dao Dušan Drakić, načelnik odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u Agenciji za sprječavanje korupcije, iznoseći kako je na tom planu u prethodne tri godine urađeno dosta.

”Par stvari bih napomenuo. Jedna je da smo unaprijedili transparentnost finansiranja i poslovanja političkih subjekata i izborne kampanje. Provjerili smo političke izvještaje svih političkih partija u skladu sa onim informacijama koje ima Agencija, i tu smo našli dosta nekih netačnih i nepotpunih podataka koji su prijavljeni u tim izvještajima. I ono što je dodatna vrijednost jeste da smo sve izvještaje javno objavili svih institucija u Crnoj Gori, tako da je mogla da se analizira bilo koja sumnja, u bilo koju neregularnost”, kazao je Drakić.

Upravo na adresu Agencije za sprječavanje korupcije, Evropska komisija imala je primjedbi u posljednjem radnom dokumetu za poglavlja 23 i 24, ukazujući ne njenu nedovoljnu transparentnost u radu i kao i na to da se u dijelu javnosti percipira kao politički instrumentalizovana institucija. Quentun Reed, ekspert Savjeta Evrope, smatra da kada je riječ o obliku političke korupcije u Crnoj Gori, koja se odnosi na finansiranje partija i izbornih kampanja, onda se može uočiti da ima previše regulative a premalo implementacije:

”I to je klasičan problem koji imamo, problem sa puno regulative koja se bavi političkim finansiranjem, a onda tu regulativu ne možete da sprovedete.”

Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra MANS-a, podsjetio je i na slučaj u Pljevljima, gdje su tamošnji centri za socijalni rad zloupotrebljavani za kupovinu glasova birača uoči lokalnih izbora u tom gradu.

”Gdje smo mi upravo zahvaljujući zviždaču iz te institucije, dobili nacrtanu šemu kako lokalni DPS koristi socijalnu pomoć preko čitave jedne grane. Kako taj novac iz državne kase putuje do lokalnog nivoa, gdje se raspodjeljuje po 50 ili 100 eura za građane koji su tako prodavali svoj glas. Dakle, poruka koja se šalje zajedno sa tužilaštvom jeste da apsolutno politička korupcija u Crnoj Gori nije kažnjiva”, zaključio je.