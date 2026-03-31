Policija u Rektoratu u Beogradu u nastavku istrage o smrti studentkinje

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su 31. marta u zgradu Rektorata beogradskog Univerziteta u nastavku istrage o smrti studentkinje.

Telo studentkinje Filozofskog fakulteta pronađeno je 26. marta uveče na platou tog fakulteta u centru Beograda.

Policija i tužilaštvo saopštili su da su na petom spratu fakulteta zapaljena pirotehička sredstva, nakon čega je 25-godišnja devojka skočila kroz prozor.

Više javno tužilaštvo saopštilo je 31. marta da je u nastavku istrage naložilo policiji da uđe u zgradu Rektorata i da oduzme snimke sa sigurnosnih kamera, posebno kamera sa vrata na koja se iz Rektorata ulazi na Filozofski fakultet.

Snimci bi, kako se navodi u saopštenju, mogli da utvrde kako je stradala devojka ušla u zgradu fakulteta, da li je bila sama ili sa nekim, "imajući u vidu činjenicu da na samom fakultetu postoji više neobezbeđenjih i nekontrolisanih ulaza".

Dodaje se da bi snimci mogli da ukažu na koji način se kontrolišu ulasci na fakultet, "posebno u vremenu nakon 22 časa, do kada fakultet zvanično radi, te na mogućnosti za ulaz neovlašćenih lica".

Policiji je, kako se navodi, naloženo da privremeno oduzme i sve druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku koji se vodi zbog sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

U istrazi o smrti studentkinje, koju je preuzelo Odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva, ranije su saslušani dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i drugi zaposleni koji se sumnjiče za krivično delo "nesavestan rad u službi".

Sinani je 28. marta za agenciju FoNet izjavio da policija nije pronašla pirotehnički materijal na fakultetu i da su nadležnima predata sva tražena dokumenta i informacije.

"Prema onome što su moja saznanja, koleginica koja je nastradala je bila sama u hodniku na petom spratu. Na istom spratu se održavala nastava koja je bila produžena zbog toga što ponekad nije moguće kontrolisati da li ćete imati dužu diskusiju i više pitanja", kazao je Sinani.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković najavio je 30. marta da će prosvetna inspekcija, kada istražni ograni završe svoj posao, doći na Filozofski fakultet da utvrdi "kako je funkcionisao".

Stanković je prethodno na sednici skupštinskog Odbora za obrazovanje 28. marta optužio rektora beogradskog Univerziteta Vladana Đokića i dekana Filozofskog fakulteta da "nose odgovornost koja treba da bude utvrđena, ali ne može biti izbegnuta" u vezi smrti studentkinje te visokoškolske ustanove.

Rektor Đokić pozvao je na objektivnu i profesionalu istragu, navodeći da je smrt studentkinje iskorišćena za "nastavak napada na Univerzitet".

Tokom sednice Odbora, vlast i opozicija razmenili su optužbe povodom reagovanja države na studentske blokade koje su na fakultetima širom Srbije počele nakon pogibije 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu i trajale više meseci.

Blokade su pratili masovni protesti sa kojih su demonstranti, predvođeni studentima, tražili odgovornost vlasti za pad nadstrešnice, a od maja 2025. i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.