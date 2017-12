Podgorička klima 'opšte nesigurnosti'

Podgorica nije bezbjedan grad, kaže stanovnica glavnog crnogorskog Vuka Rašović, koja konstatuje da vlada "klima opšte nesigurnosti".

"Podgorica jeste mali evropski grad, ali tu puno toga fali. Kad sam ja došla u Podgoricu, prije 54 godine, to je bila obična kasaba. A danas idemo, idemo u dobrom pravcu. Ali prvo treba ove kontejnere skloniti u zemlju, to je pod broj jedan. Čistoća i higijena u gradu je jako loša. Onda, Podgorica nije bezbjedan grad. Ne znam ko je za to kriv. Pustila ta mafija svoje pipke i da vam kažem, ako ne počnu od nje da čiste, pa sve do gore – ne piše nam se dobro", smatra ova Podgoričanka.

Za razliku od nje, aktueni gradonačelnik Slavoljub Stijepović najčešće ističe evropski imidž Podgorice.

"Podgorica stasava u regionalni centar kojeg Evropa prepoznaje i bodri", rekao je gradonačelnik Stijepović tokom današnje svečane sjednice Skupštine Grada povodom obilježavanja Dana oslobođenja, ocijenivši da je "Podgorica privlačna za ulaganje", a da gradska uprava ima ambiciju da je dodatno unaprijedi.

Njegov partijski kolega iz Demokratske partije socijalista (DPS) Momčilo Vujošević za Radio Slobodna Evropa kaže da aktuelna vlast tokom mandata možda nije postigla impozantne rezultate, ali da je u uslovima manjeg budžeta učinila koliko je mogla, istakavši šta se planira.

"Čini mi se da je gradska uprava spremna i sposobna da iduće godine počne tri gigantska poduhvata: rješavanje kolektora, zapadnu zaobilaznicu i bulevar kroz Donju Goricu. Početkom naredne godine će biti završeno Gradsko pozorište, dječiji vrtić... Koliko se moglo - toliko je ostvareno", rekao je Vujošević.

Opozicione partije bojkotovale su svečanost, ali nijesu propustile priliku za kritički osvrt na učinak gradske uprave, koja Podgoricu označava kao "istinsku metropolu koja usvaja evropske vrijednosti".

Odbornik Skupštine Grada i funkcioner opozicionog Građanskog pokreta URA, Luka Rakčević za RSE kaže da je sadašnja vlast po negativnom uspjela da nadmaši čak i prethodnu koju je predvodio takođe funkcioner DPS-a Miomir Mugoša, a koji je, prema Rakčevićevim riječima, danas jedan od ključnih faktora mnogih sudskih sporova.

"Gradsku infrastrukturu i gradske finansije su unazadili za nekoliko godina", rekao je Rakčević, ukazujući da je gradska uprava i prije dolaska gradonačelnika Stijepovića trošila velika sredstva na zarade zapošljenih zbog prevelikog broja ljudi u gradskoj administraciji.

"Od njegovog stupanja na funkciju gradonačelnika, ti troškovi su se povećali za preko pet miliona eura. Svake godine se, zbog partijskog zapošljavanja, troše milioni eura koje bi mogli da uložimo u razvoj infrastrukture, izgradnju zelenih površina, termoizolacionih fasada, rješavanje brojnih komunalnih, infrastrukturnih, saobraćajnih problema...Najbolji dokaz DPS-ove neodgovorne fiskalne politike je činjenica da smo sve kapitalne projekte koji se sada aktuelizuju finansirali iz pozajmica i donacija", rekao je Rakčević.

Odbornica opozicionog Demokratskog fronta (DF) u Skupštini Grada Branka Bošnjak kaže da aktuelna gradska vlast nema rezultate kojim bi se pohvalila.

"Prosto nemaju čime da se podiče. Sve se svelo na to da su se napravile biciklističke staze i jedan gradski trg koji su napravljeni od donacija stranih država i izgradnju zaobilaznice koja je već poznata kao 'zaobilaznica Bokana i Čelebića' jer se pravi da poveže ta dva tajkuna. Građani će to znati da cijene, pa 'ovi' više neće biti na vlasti", rekla je Bošnjak.

I većina građana Podgorice uglavnom je saglasna da je Podgorica evropski grad jedino u geografskom smislu.

Podgoričanin Dragoljub Petričević dugo nije živio u Podgorici, ali je zadovoljan kako danas izgleda njegov grad:

"Podgorica danas jeste evropski grad i infrastrukturno i kulturnim sadržajima. Ima sve sadržaje koje imaju drugi evropski gradovi", konstatuje.

Mlada, visoko obrazovana djevojka iz glavnog grada koja je dosta putovala Ana Boljević kaže da Podgorica nije evropski grad jer "kao prvo vlast u Podgorici nije evropska" pošto ne ispunjava ono što u kontinuitetu obećava građanima, a ima zamjerki i na ponašanje sugrađana na ulici i u saobraćaju.

"Podgorica nije evropski grad jer ne ispunjava standarde koje treba dostići da bi nosila epitet evropski grad. Počev od ponašanja ljudi u Podgorici, malo smo malograđanska sredina", kaže ona.

"Ni vlast ne odgovara za bilo šta što uradi, ili ne uradi. A to je u stvari osnovno i Evropa tu neodgovornost ne bi prihvatila, jer to su zapravo najvažnije stvari - korupcija i sve to što prati ovu vlast, a dosta je toga. Tako da nije evropski grad. Ja bh željela ali nažalost - nije", dodaje.

Njeno mišljenje dijeli i nešto stariji sugrađanin Nikola Popović koji je živio u gradovima širom Balkana.

"Podgorica ne da nije evropski grad nego nema ni 'e' sa Evropom. Mnogo toga nedostaje. Kulturološki, prije svega".

Na pitanje RSE da li se u Podgorici osjeća bezbjedno Nikola kaže:

"U Podgorici se ne osjećam bezbjedno, kao i na čitavom Balkanu. To sad nema veze sa eksplozijama automobila, paljenjem istih, dojavama o bombama i sl... To sad nema veze da li smo u Zagrebu, Beogradu ili Podgorici. Apsolutno nebezbjedno se osjećam i ja i devedeset odsto normalnih ljudi će vam isto to reći. I ne samo poslednjih godinu-dvije nego poslednjih dvadeset pet godina", zaključuje ovaj Podgoričanin.