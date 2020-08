Kako će početi nova školska godina u BiH?

Almedin Šišić kaže kako je odlučio da ne dopusti svojoj djeci povratak u školske klupe 1. septembra, u Čelincu nedaleko od Banjaluke, na zapadu Bosne i Hercegovine.

„Moja djeca neće u školu, jer je potpuno neshvatljivo da se škole otvaraju u situaciji kada imamo 350-400 dnevno zaraženih korona virusom, kada imamo dnevno više od deset preminulih u Bosni i Hercegovini, a u vrijeme marta i aprila, kada je bilo deset puta manje dnevno zaraženih. Ja ne znam šta ti ljudi misle, pogotovo ako misle da će djecu školskog uzrasta od prvog do četvrtog ili petog razreda, moći disciplinovati da se ponašaju u skladu sa epidemiološkim propisima. A pogotovo, kada nam dođe zima i sezona gripa, ja se bojim i pomisliti kako će to biti“, navodi Šišić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Šišić kaže da u svojoj porodici ima i dva člana koji imaju problema sa plućima, čime bi odlazak djece u školu, kako navodi, predstavljao dodatni rizik.

U srijedu, 19. avgusta, počeo je proces dezinfekcije svih 670 školskih objekata u Republici Srpskoj (RS) koji bi trebao završiti do 1. septembra kada se očekuje početak nastave.

Plan nastave resorno ministarstvo pripremilo je u skladu sa preporukama Štaba za vandredne situacije RS i Institutom za javno zdravstvo. Časovi u svim osnovnim i srednjim školama, prema najavama iz entitetskog Ministarstva prosvjete i kulture, trajaće po posebnom programu od 20 do 30 minuta, sa smanjenim brojem đaka u učionicama i bez velikih odmora.

Za sve učenike koji imaju hronična oboljenja ili su na bolničkom liječenju, te koja iz bilo kojeg drugog razloga ne mogu prisustvovati nastavi, biće organizovana online nastava.

Elvir Padalović za RSE ističe da nema dilemu i da će svoje dijete poslati u Osnovnu školu Branko Ćopić u Banjaluci, koja je bila prvi klaster u Bosni i Hercegovini. Ova škola je zbog zaraze jednog učenika bila privremeno zatvorena 5. marta. I pored toga, Elvir, koji je ujedno i u Savjetu roditelja, ističe da bi djeca trebala ići u školu.

„Meni je drago da djeca kreću u školu. Biće malo problematično oko minutaže časova, oko nastavnog procesa, a dosta je i zbunjujućih stvari u vezi sa korištenjem zaštitne opreme. Prije svega, moramo shvatiti da su i međunarodne organizacije koje se bave pravima djeteta preporučile da djeca moraju ići u školu, pogotovo prvačići. Nemam dilemu da li ću slati dijete u školu. Po svim istraživanjima vidljivo je da korona virus manje utiče na djecu“, poručuje Padalović.

U RS svi učenici u učionicama od 1. septembra, bez jasnog plana B

Nastavnik u jednoj školi u Derventi, na sjeveru Bosne i Hercegovine (BiH) Siniša, za RSE navodi kako će se nastavnici truditi da sve protekne u najboljem redu.

„Zaštitne maske su obavezne, kako za učenike, tako i za nastavnike, preporučuje se da se roditelji, prilikom dovođenja učenika u škole, tu puno ne zadržavaju, planirano je da u jednom odjeljenju ne bude više od 15 učenika. U odjeljenjima sa više učenika će se organizovati nastava u dvije grupe, učenici moraju biti u distanci od najmanje metar i po, a još konkretnije upute trebamo da dobijemo narednih dana“, navodi ovaj nastavnik.

Strah je opravdan, ali nastavnici su spremni i ukoliko se, u saradnji sa roditeljima, budu poštovale sve mjere, biće sve u redu, kaže za RSE pedagogica u banjalučkoj Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ Tatjana Breberina.

„Nastavnici se raduju povratku u školske klupe, kao i učenici. Većina njih su poželjeli i svoje drugare, druženje i učitelje. Bolje je i dvadeset minuta držati nastavu u školi radi socijalizacije, druženja i vaspitnog uticaja na djecu, nego, ne znam koliko minuta on-line nastave“ , navodi Breberina.

Škole su dobile i preporuke, takozvani hodogram, o postupanju u slučaju saznanja o zarazi ili uočavanju simptoma zaraze.

„Direktori škola su dužni da naprave hodogram prema preporukama, odnosno plan akcije po koracima. Istaknuti su ti hodogrami već sada na vratima škola i u zbornicama i mi znamo kako da postupamo. Svi radnici škola, nastavnici i učitelji, koji prepoznaju simptome trebaju da prate plan akcije koji je direktor, na osnovu preporuka za organizaciju, već pripremio“, kaže Breberina.

Na upit Radija Slobodna Evropa postoji li plan B, ukoliko se pogorša epidemiološka situacija u RS, ministrica prosvjete RS Natalija Trivić tokom posjete jednoj školi 19. avgusta u Doboju, nije imala jasan odgovor.

„Mi ćemo svakako pratiti epidemiološku situaciju. Ukoliko se desi da dođe do pojave virusa korona u jednoj grupi, ta grupa će biti u izolaciji 15 dana, škola nastavlja sa radom. Ukoliko se pojavi veći broj, radićemo korak po korak u smislu samih izolacija, jer, u ovom momentu i shodno podacima koje nam dostavlja Institut za javno zdravstvo, nema razloga, ukoliko se u jednom odjeljenju pojavi, nastavnik ili učenik, pozitivan na korona virus, da obustavljamo nastavu u kompletnoj Republici Srpskoj“, rekla je Trivić.

U FBiH još nepoznato u kojim kantonima će učenici natrag u učionice

Na području entiteta Federacija BiH, obrazovanje je na nivou 10 kantona. U školske klupe vraćaju se učenici u Kantonu Sarajevo, dok se u preostalih devet još uvijek ne zna na koji način će se odvijati nastava. Jedan dio učenika ići će u škole, dok će drugi nastavu pratiti online.

Jasmin, otac dvoje djece, od kojih je jedno vrtićkog uzrasta, a drugo pohađa peti razred osnovne škole kaže za RSE kako je zabrinut odlukom da će djeca u Kantonu Sarajevo pohađati nastavu u školama. No i pored zabrinutosti, još više ga, kako ističe, zbunjuje plan odvijanja nastave prema kojem će djeca od prvog do petog razreda ići na nastavu, a za one starije, od petog do devetog razreda, nastava počinje 2. septembra i odvijaće se online.

„Dijete zna ono što smo mu mi kao roditelji rekli u vezi sa koronom i mjerama zaštite. Međutim, djeca kao djeca, mislim da nisu zrela dovoljno da znaju pravu opasnost i rizik. Mi nemamo apsolutno nikakve informacije kao roditelji, kakve će to tačno biti mjere za djecu koja budu pohađala nastavu. Dakle, djeluje mi sve kao potpuni haos, djeca koja idu u vrtić, smatraju se bezbjednim i idu u vrtić, a onda kao neka djeca u nekom uzrastu su rizična, pa će ići na online nastavu, a opet druga djeca ispod petog razreda će pohađati nastavu... ne shvatam logiku koja je primijenjena“, navodi Jasmin.

Nastava u osnovnim i srednjim školama u prve dvije sedmice prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji, poručio je ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Anis Krivić u obraćanju javnosti u utorak 18. avgusta, putem online platforme, u povodu početka nove školske godine.

Krivić je istakao da učenici sa hroničnim oboljenjima, te učenici koji u svojim domaćinstvima imaju osobe iz rizičnih skupina, nisu obavezni pohađati redovnu nastavu u školi. Njihovi roditelji dužni su o tome pisanim putem obavijestiti školu do 27. avgusta.

Oko 2.000 potpisa roditelja za povratak djece u učionice

Nastava u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, na jugu BiH, počeće 7. septembra, međutim još nije poznato pod kojim uslovima će se odvijati nastava. Oko dvije hiljade roditelja potpisalo je peticiju za povratak djece u škole, koju je pokrenula Udruga roditelja „Naša djeca 2014.“ iz Mostara.

Član Upravnog odbora Udruge, Jurica Milinković kaže za RSE da su roditelji svjesni opasnosti koje klasična nastava nosi sa sobom.

„Željeli bi da te škole budu dezinficirane na vrijeme, pripremljene, da ne bude hit to što se pojavio sapun u školi, kao u ožujku ove godine. Evo, želimo samo da sustav preuzme punu odgovornost za nastavni proces“, rekao je Milinković.

I u Srednjobosanskom kantonu, u srednjoj BiH, početak nastave je najavljen za 7. septembar, a u nadležnom kantonalnom ministarstvu tvrde da će povratak učenika u školske klupe zavisiti od epidemiološke situacije.

Marijana iz Novog Travnika majka je dvoje osnovaca. Petnaestak dana pred početak nove školske godine, kaže da nema nikakvu informaciju o tome da li će djeca nastavu pohađati u školskima klupama ili putem online platforme.

"Još nismo zvanično obaviješteni na koji način će nastava biti organizirana. Kruže informacije da će to biti on-line, pa onda takozvana semafor nastava, dakle, imamo oprečne informacije. Uglavnom, sve je vrlo nejasno i to nas stavlja u neugodnu poziciju, jer ne znam kako se pripremiti, s obzirom na to da i suprug i ja radimo. Pretpostavljam da bi ljudi koji rade na tome trebali znati bolje nego mi, ali ja sam kao roditelj za to da se djeca vrate u škole, uz, naravno, poštivanje svih mjera. Rade vrtići i igraonice u punim kapacitetima, kafići i svadbe, sve se odvija normalno i samo je škola upitna. Sad je već pet do 12 i mislim da bi se to trebalo definirati", ističe Marijana za RSE.

U Ministarstvu obrazovanja Srednjobosanskog kantona uputili su i dopis školama u kome se traži edukacija nastavnika za online nastavu.

"Svi su za povratak u škole, ali moramo bit svjesni da korona nije prošla i da borba još traje, te da je izvjesno da će jedan dio nastave biti online. Sve ćemo uraditi da to bude što bliže onom obrazovnom procesu kakvog smo imali ranije, ali moramo biti svjesni da neće biti isto. Od jeseni sigurno neće biti kako je to ranije bilo i mi ćemo to morati prilagoditi", kazao je novinarima u četvrtak 13. avgusta resorni kantonalni ministar Bojan Domić.

Nastava u učionicama je, zbog opasnosti širenja korona virusa u Bosni i Hercegovini, prekinuta polovinom marta. Nastavni proces se potom, do kraja školske godine, odvijao putem online platformi i Javog RTV servisa u Bosni i Hercegovini.

*saradnja na tekstu Selma Boračić