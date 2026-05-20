Evropska komisija isplatila sredstva iz Plana rasta za Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju

Evropska komisija je isplatila novu tranšu iz sredstava koja su na raspolaganju u okviru Plana rasta za Albaniju, Severnu Makedoniju i Crnu Goru.

Radi se o trećoj isplati u ukupnom iznosu od 158,9 miliona evra.

Od tog iznosa, Albaniji je isplaćeno 49 miliona evra, Crnoj Gori 44,2 miliona evra, a Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra.

Isplata odnosi se na treći polugodišnji izveštajni period koji obuhvata reforme sprovedene do kraja decembra 2025. godine.

Prema saopštenju Evropske komisije, isplata sledi nakon zahteva za plaćanje i pozitivne ocene Komisije o reformskim koracima sprovedenim u oblastima poslovne konkurentnosti i inovacija u Albaniji i Crnoj Gori, kao i obrazovanja i digitalizacije u Severnoj Makedoniji.

"Današnjim oslobađanjem sredstava, ukupan iznos odobren u okviru Instrumenta, u okviru njihovih odgovarajućih finansijskih paketa, dostiže 212,8 miliona evra za Albaniju, 89,3 miliona evra za Crnu Goru i 142,1 milion evra za Severnu Makedoniju", navodi se u saopštenju Evropske komisije.

U Evropskoj komisiji objasnili su da će deo ovih isplaćenih finansijskih sredstava za sve tri zemlje biti prebačen u državne budžete, dok će preostala sredstva biti dostupna za investicione projekte putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan, u skladu sa važećim procedurama odobravanja.

Sredstva namenjena Investicionom okviru za Zapadni Balkan, nakon što ih odobri upravni odbor, podržaće infrastrukturne projekte u oblastima održivog transporta, čiste energije, digitalnog razvoja i razvoja ljudskog kapitala.

Bosna i Hercegovina jedina je zemlja koja do sada nije dobila nijednu isplatu iz Plana rasta, jer još nije usvojila Reformsku agendu.



Srbija je, osim takozvanog predfinansiranja u iznosu od sedam odsto ukupno dodeljenih sredstava, do sada dobila jednu isplatu – i to polovinu predviđenog iznosa, pošto nije ispunila sve reforme predviđene u zadatom roku.



Evropska komisija trenutno procenjuje da li Srbija ispunjava kriterijume za dalje isplate, u svetlu usvajanja pravosudnih zakona u januaru koji prema ocenama briselskih zvaničnika "ograničavaju nezavisnost pravosuđa".



Kosovo je prošlog meseca dobilo sredstva iz predfinansiranja.

Plan rasta predstavlja najambiciozniji finansijski paket Evropske unije za zemlje regiona. Paket vredan šest milijardi evra usvojen je 2023. godine i ima za cilj da zemljama regiona donese koristi od članstva pre njihovog pristupanja Evropskoj uniji. Sredstva se državama regiona dodeljuju delom kroz bespovratnu pomoć, a delom kroz povoljne kredite.

Cilj plana je integracija partnera u jedinstveno tržište EU, unapređenje regionalne ekonomske saradnje, produbljivanje reformi povezanih sa EU i povećanje pretpristupnog finansiranja. To bi, zauzvrat, trebalo da ubrza proces proširenja i podstakne rast ekonomija partnera.

Plan podržava Instrument za reforme i rast, finansijski mehanizam sa budžetom od šest milijardi evra. Svakih šest meseci partneri izveštavaju o napretku reformi sprovedenih uz podršku ovog instrumenta.

Ukupno finansiranje odobreno u okviru ovog instrumenta od 2024. godine iznosi 673,6 miliona evra.