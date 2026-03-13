Uzajamni napadi Pakistana i Avganistana potkopavaju kineske diplomatske napore za mir

Novi pakistanski napadi avionima i dronovima usmereni na Kabul i provincije Kandahar, Paktika i Paktija u Avganistanu bacili su senku na napore kineske diplomatije da obnovi mir između Pakistana i talibana.

Nije bilo zvanične potvrde pakistanske vlade, ali talibanske vlasti navode ažu da su četiri civila ubijena, a 15 povređena u napadima u petak ujutru. Talibanski izvor rekao je za Radio Mašal (Pakistanski servis RSE) da je u poslednjim vazdušnim napadima pogođeno i skladište nafte.

Avganistanski talibani su u petak odgovorili napadima dronovima u severozapadnom pakistanskom gradu Kohatua, gde su povređena dva civila, rekli su izvori za Radio Mašal.

Avganistanski talibani su saopštili da su pogodili pakistansku vojnu bazu u Kohatu, garnizonskom gradu na severozapadu Pakistana blizu avganistanske granice.

Kineski mirovni napori

Novi pakistanski napadi usledili su posle intenzivnih napora kineske šatl diplomatije da se povrati normalnost duž pakistano-avganistanske granice duge 2.600 kilometara.

Specijalni izaslanik Kine za avganistanska pitanja Jue Sjaojong održao je sastanke s talibanima i pakistanskim zvaničnicima "kako bi promovisao dijalog i pomirenje", rekao je u četvrtak portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian.

Đian je u objavi na X takođe naveo da je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji telefonom razgovarao s pakistanskim ministrom spoljnih poslova Išakom Darom, ističući potrebu da se spreči dalja eskalacija i pozivajući dve zemlje da se "što pre vrate pregovorima".

Specijalni izaslanik Pakistana za Avganistan Mohamed Sadik u četvrtak je na X objavio post o "detaljnom sastanku" s kineskim kolegom Sjaojongom, koji je tog jutra stigao iz Kabula u Islamabad.

Sadik je rekao da su "razgovarali o pretnjama koje predstavljaju terorističke grupe kao što su TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan) i ETIM (Islamski pokret Istočnog Turkestana) za Pakistan i Kinu" dodajući da su se saglasili "oko potrebe za kolektivnim naporima kako bi se osigurali trajni mir i stabilnost".

Kina je uložila milijarde dolara u projekte u Avganistanu i Pakistanu kako bi promovisala svoje prisustvo u regionu.

U okviru Inicijative Pojas i put, Kina je u Pakistan uložila 65 milijardi dolara kroz projekat Kinesko-pakistanskog ekonomskog koridora (CPEC).

Kina je takođe potpisala sporazume vredne stotine miliona dolara za razvoj mineralnih resursa Avganistana s prethodnim avganistanskim vladama i sadašnjim talibanskim vlastima.

Napadi na kineske radnike

Međutim, nedavni napadi na kineske radnike u Tadžikistanu, blizu avganistanske granice, kao i u pakistanskim provincijama Sind i Beludžistan, povećali su bezbednosne rizike za kinesko osoblje, ugrožavajući investicije u regionu.

Šakil Ahmad Ramaj, autor i stručnjak za Kinu i Pakistan sa sedištem u Islamabadu, rekao je za RSE da širenje avganistano-pakistanskog sukoba u regionu ne služi interesima Pekinga.

"Kina je zabrinuta zbog prisustva Islamskog pokreta Istočnog Turkestana u regionu, a nedavni napadi na kineske radnike u Tadžikistanu dodatno su pojačali tu zabrinutost", dodao je on.

Poslednji kineski napori da se smire tenzije u regionu usledili su dok se prethodni posrednici, poput Katara, Turske i Saudijske Arabije, suočavaju s posledicama američko-izraelskog rata protiv Irana.

Pakistanske vlasti navode da će, sve dok talibani nastavljaju da budu prihvataju TTP i druge "terorističke grupe" koje izvode napade unutar Pakistana, njihova vojska nastaviti prekogranične operacije.

Avganistanski talibani su saopštili da neće dozvoliti da avganistansku teritoriju koriste strane grupa koje napadaju druge zemlje.

Nekoliko pakistanskih zvaničnika pozdravilo je kada su talibani zauzeli Kabul u avgustu 2021. godine. Pakistanska vojska i njena moćna obaveštajna agencija ISI bili su optuživani za održavanje bliskih veza s talibanima tokom borbe militantne grupe protiv snaga SAD i NATO-a u ratu koji je trajao skoro dve decenije.