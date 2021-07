Japanski car otvorio Olimpijske igre

Olimpijske igre u Tokiju danas su zvanično otvorene pošto je japanska teniserka Naomi Osaka upalila olimpijski plamen, a japanski car Naruhito proglasio je početak takmičenja.

Ceremonija otvaranja na Olimpijskom stadionu, koji može da primi 68 hiljada gledalaca, održana je bez publike, uz oko 1.000 gostiju, zbog pandemije korona virusa.

Veliki deo ceremonije činili su svetlosni efekti i plesne tačke kostimiranih učesnika, čime su predstavljene tradicija i kultura japanskog naroda, a organizatori su posvetili veliku pažnju pandemiji i uslovima u kojima su se sportisti pripremali, prenosi Beta.



Na Igrama učestvuje 206 ekipa. Prvi put u istoriji Olimpijskih igara zastavu su nosili muški i ženski predstavnici reprezentacija, čime su organizatori želeli da podrže borbu za jednakost polova.



Olimpijske igre u Tokiju trebalo je da budu održane prošlog leta, ali su odložene na godinu dana zbog pandemije korona virusa.



Ceremonija je počela vatrometom u beloj i indigo boji iznad Olimpijskog stadiona. Ispred stadiona okupilo se nekoliko stotina ljudi koji su protestovali zbog održavanja takmičenja u sred pandemije.



Tokom ceremonije predstavljeni su napori sportista da se pripreme za veliko takmičenje tokom pandemije korona virusa u izolaciji, pa je sportista u beloj trenerci trčao na traci za vežbanje. Predstavnici odbrambenih Japana uneli su zastavu Japana na stadion i ona je okačena na jarbol, a zatim je intonirana himna domaćina.



Tokom ceremonije odata je počast i održan minut ćutanja za žrtve pandemije, a organizatori su podsetili i na teroristički napad na Igrama u Minhenu 1972. godine, kada su ubijeni izraelski sportisti.



Razni umetnici, plesači i glumci su kroz svoje tačke predstavili tradiciju i običaje Japana. Uz plesnu tačku na teren su uneti i veliki drveni olimpijski krugovi, kao podsećanje na Igre 1964. godine u Tokiju.



Posle toga sportisti su počeli defile, svi su nosili zaštitne maske, bili su lepo raspoloženi, mahali zastavicama svojih zemalja, snimali se i fotografisali. Njih je na terenu pozdravilo nekoliko stotina volontera koji su im mahali, a pušten je aranžman mešavine pesama iz poznatih japanskih video igara.

Prvo su na teren, prema olimpijskoj tradiciji, izašli grčki sportisti, a posle njih Olimpijski izbeglički tim, a zatim su ekipe izlazile prema japanskom pismu.



Defile sportista završen je izlaskom domaće selekcije Japana. Posle toga šestoro japanskih sportista, trenera i sudija položilo je olimpijsku zakletvu.



Na scenu su stupili izvođači, a zatim je iznad stadiona dronovima napravljen logo Igara koji prestavlja jedinstvo u različitosti učesnika, a zatim je logo formiran u globus. Potom je pušten spot u kome su poznati muzičari izveli pesmu "Zamisli", Džona Lenona.



Predsednica organizacionog odbora Olimpijskih igara u Tokiju Seiko Hašimoto poželela je svim dobrodošlicu i izrazila zahvalnost svima koji su učestvovali u organizaciji, pre svega medicinskim radnicima. Ona je podsetila da su prvi put u istoriji Igre bile odložene i na teškoće sa kojima su se organizatori suočili.



Predsednik MOK Tomas Bah rekao je da je današnji dan "trenutak nade".



"Danas je trenutak nade, da, uslovi su mnogo teži, drugačija je forma od onoga što smo zamišljali. Ali treba da uživamo u ovom trenutku, svi smo ovde zajedno, sportisti iz 205. nacionalnih komiteta i tim izbeglica. Živimo pod jednim krovom, ovo je ujedinjuuća snaga sporta, poruka mira i istrajnosti. Ovo nam daje nadu za naša buduća zajednička putovanja", rekao je on.



"Japanskom narodu dugujemo veliko poštovanje. MOK i japanske vlasti su na svim nivoima uložili veliki napor u organizaciji, pre 10 godina postavili ste sebi zadatak da vratite olimpijski duh u Tokio, posle 1964. Imali ste velike izazove na tom putu, zbog toga su naša zahvalnost i divljenje još veći", dodao je.



Bah je zahvalio svim "herojima za koje se ne zna" doktorima, medicinskim sestrama i svima koji su doprineli da se spreči i ublaži pandemija. Kako je naveo, najveća zahvalnost ide volonterima, japanskom narodu, što je omogućio da se Igre u Tokiju održe.



"Istrajnost japanskog naroda, tačno je sve što se priča o vama", dodao je on.



Bah je zahvalio i sportistima koji su došli u Tokio.



"Mučili ste se ali ste istrajali, niste odustajali i danas ste ostvarili vaš olimpijski san, vi ste pravi olimpijci. Inspirisali ste MOK i celu olimpijsku zajednicu da se borimo kao vi i za vas kako bi ovo bilo moguće.

Iskazujem najdublju zahvalnost nacionalnim savezima, sponzorima, vlasnicima televizijskih prava što su ostali uz nas. Milijarde ljudi širom sveta biće zalepljeni za televizijske ekrane šaljući vam dobru energiju i navijajući za vas", rekao je.



Bah je rekao da je lekacija koju smo svi naučilo to da je "potrebno što više solidarnosti unutar društva, među različitim društvima".



"Solidarnost je više od poštovanja i nediskriminacije, solidarnost znači pomaganje, deljenje, brižnost. To je ono što radimo u olimpijskoj zajednici. Bez solidarnosti nema šanse ni za mir. Igre ujedinjuju svet u svoj različitosti, uvek smo jači zajedno. Sada možemo samo da idemo brže, da budemo jači, ali samo ako smo zajedno u solidarnosti", naveo je.



"Zbog toga je MOK uveo moto 'Brže, više, jače, zajedno', to je svetlo na kraju mračnog tunela ove pandemije. Ona nas je naterala da budemo razdvojeni da budemo na distanci, udaljeni čak i od najvoljenijih. Ali večeras bez obzira gde se nalazite u svetu, mi smo zajedno u deljenju ovog trenutka kada će olimpijski plamen biti upaljen i osvetleti ovo zajedništvo", naveo je on.



Japanski car Naruhito posle toga je proglasio 32. Olimpijske igre otovrenim, iznad stadiona ponovo je upaljen vatromet. Olimpijsku zastavu uneli su predstavnici sportista i izbegličkog tima, a zatim su srednjoškolski horovi iz Fukušime i Tokija otpevali olimpijsku himnu dok je zastava podizana na jarbol.



Pantomimičari su zatim noseći piktogram odela predstavili olimpijske sportove, a posle njihove tačke organizatori su predstavili grad domaćina Igara, uz mešavinu tradicionalnog i modernog.



Olimpijska baklja je zatim uneta na stadion, nosili su je bivši japanski sportisti, paraolimpijka, deca, ali i medicinski radnici oko stadiona, uz zvuke "Bolera", Morisa Ravela. Baklju su doneli do teniserke Naomi Osake, koja je upalila olimpijski plamen.



Posle gotovo četiri sata programa, ceremonija je završena velikim vatrometom, u olimpijskim bojama.



Tokom takmičenja, odnosno do 22. avgusta, u Tokiju i okolnim prefekturama će na snazi biti vanredno stanje zbog pandemije.



Sportisti i ostali učesnici biće redovno testirani, njihovo kretanje biće ograničeno i moraće da se pridržavaju posebnih mera, nakon što se svakodnevno u Olimpijskom selu prijave slučajevi zaraze.



Organizatori su zapretili diskvalifikacijom svakog sportiste koji se ne bude pridržavao pravila.



Takmičenja na Igrama počela su u sredu utakmicama u ženskoj konkurenciji u softbolu i fudbalu.



Olimpijske igre trajaće do 8. avgusta.