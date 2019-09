Bratić se povukao, Dodik ide po podršku kod Vučića

Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Repulike Srpske (NSRS) podnio je u srijedu, 18. septembra, nepopozivu ostavku čime je preduhitrio zahtjeve stanaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj (RS) na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za njegovom smjenom.

Vladajuća koalicija ranije je najavila da će na sjednici Skupštine tražiti njegovu smjenu, zbog kako su naveli, neustavnog djelovanja jer je učestvovao u donošenju deklaracije Stranke demokratske akcije (SDA).

Zbog te deklaracije zasjedao je i Glavni odbor SNSD-a koji je na prvoj sjednici novog saziva usvojio 64 zaključka, među kojima i neprihvatanje deklaracije SDA, te potvrdu, kako su istakli, afirmacije prava na samoopredjeljenje Republike Srpske.

U obrazloženju zahtjeva, vladajuća koalicija naglašava da je Bratić kao član SDA učestvovao u donošenju deklaracije te partije za koju smatraju da je direktno usmjerena "protiv interesa Republike Srpske i da duboko zadire u postojeće državno uređenje BiH˝.

Bratić je podnio neopozivu ostavku, jer kako kaže, nije želio da inicijativa za njegovu smjenu doprinese međuetničkom nerazmijevanju i podizanju tenzija.

„Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se na njoj gradi neko svesrpsko jedinstvo na uštrb Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači i nadmoćniji, brojniji mogli da vrše pravno i svako drugo nasilje odavno prošli“, kazao je Bratić.

Dodao je da inicijativa vladajućih stranaka u RS za njegovu smjenu ima za cilj da političku nemoć predstave kao nadmoć i da političke procese i nerazumijevanje povežu sa etničkim odnosima.

Podsjećamo da je na 7. Kongresu Stranke demokratske akcije (SDA) održanom 14. septembra usvojena Programska deklaracija u kojoj se, između ostalog, naglašava da je primarni i dugoročni cilj usvajanje Ustava kojim bi BiH bila definisana kao demokratska, regionalizovana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika BiH, s tri nivoa vlasti državnim, regionalnim i lokalnim.

Glavni odbor SNSD o samoopredjeljenju RS

Istovremeno, u Banjaluci je zasjedao i glavni odboro SNSD-a, vladajuće partije u Republici Srpskoj, a na sjednici su usvojena 64 zaključka od kojih se veliki dio odnosi na mjere koje će ova stranka preduzeti kao dogovor na deklaraciju SDA.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare rekao je da SNSD odbacuje Deklaraciju SDA, koja predviđa novo teritorijalno uređenje BiH i da će u tom smislu ponovo afirmisati prava na samoopredjeljenje Republike Srpske.

„To je za nas urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je antiustavno djelovanje i to ugrožava mir u BiH. S toga SNSD smatra da ukoliko se situacija u BiH ne bude odvijala u smislu poštivanja izvornog Dejtona da treba primjenjivati odredbe Ustava BiH, a to su Pakt o gradjanskim pravima i slobodama, gdje je predvidjeno da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i to je definitivno jasno da u Ustavu BiH postoji odredba o samoopredjeljenju i da je treba na pravi način čitati i naravno u tom pogledu i afirmisati“, rekao je on.

Glavni odbor SNSD-a ostao je i pri stavu da odbacuje sve odluke koje su nametnute od strane visokih predstavnika u BiH korištenjem bonskih ovlaštenja. S tim u vezi donesen je i zaključak o upućivanju incijative u Narodnu skupštinu Republike Srpske sa zahtjevom da taj entitet zatraži od Federacije BiH postizanje dogovora o sporazumu o odbrani, Upravi za indirektno oporezivanje i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

Ukoliko do toga ne dođe, Dodik kaže da će SNSD zatražiti povlačenje saglasnosti Republike Srpske iz svih, kako je kazao, nametnutih sporazuma.

„Samo za te tri oblasti postoje neke odluke NSRS da se o njima razgovara. Sve druge kao što je Sud i Tužilaštvo BiH i svi drugi segmenti kao što su Obavještajno-bezbjednosne službe, SIPA, sve je to urađeno mimo Ustava BiH i saglasnosti RS. Ukoliko se odbiju bilo kakve aktivnosti na tom planu Glavni odbor SNSD-a će tražiti da se svi ti zakoni i odluke koji su donešeni pod pritiskom visokog predstavnika u BiH, pa čak i one koje su kasnije izglasane u državnom parlamentu ne smatraju validnim i da nisu u skladu sa propisima“, naveo je on.

U zaključcima je potvrđeno i da ova stranka podržava evropske integracije, ali da se protive ulasku u NATO, te da će s tim u vezi poštovati Rezoluciju o vojnoj neutralnosti koja je usvojena u NSRS.

Dodik je najavio za subotu, 21. septembar, sastanak predstavnika svih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer, kako je istakao, Srbija je potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma u čijim okvirima žele da se kreću.

Kada je u pitanju zahtjev za smjenu Senada Bratića i njegova neopoziva ostavka, Dodik je kazao da je zahtjev došao „jer je neprihvatljivo da neko prima platu u Republici Srpskoj, a radi protiv njenih interesa, te da će SNSD predložiti kandidata iz svojih redova za mjesto potpredsjednika NSRS".

SNSD je formirao komisiju koja će u narednih nekoliko dana utvrditi konačnu verziju zaključaka Glavog odbora.

'Pokušaj disciplinovanja političkih partija u RS'

Potpredsjednik SDA i zastupnik u Narodnoj skupštini RS Edin Ramić ocijenio je u srijedu kako je zahtjev SNSD-a za smjenu Bratića pokušaj da disciplinuju sve političke partije u tom entietu.

"Dakle, radi se o tome da bi ovdje na području entiteta RS makar jednom mjesečno gospodinu Dodiku trebala neka posebna sjednica NS, kojom bi pokušao mobilisati sve poslanike i pozicione i opozicione. I da se onda zabavljamo tom pričom o zaštiti entieta od nekih drugih naroda, političkih predstavnika, stranaca, Bošnjaka i tako dalje“, kaže Ramić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

On dodaje da je riječ o vrsti političkog pritska, kojim Milorad Dodik disciplinira političke subjekte u RS.

„Očigledno mu u Sarajevu ta metodologija ne prolazi, ali on još uvijek nije naučio drugu. Trebaće još vremena da malo promjeni način svog ponašanja, kako bi nastavili da implementiramo izborne rezultate i da poštujemo Ustav ove zemlje“, kaže Ramić.

Oglasio se u srijedu i Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koji je još ranije komentarisao deklaraciju Stranke demokratske akcije.

"Visoki predstavnik osuđuje činjenicu da je SDA odlučila da formulira svoje viđenje budućnosti BiH na osnovu koncepta koji očito nije prihvatljiv za neke druge političke opcije. Nije konstruktivno što je ta stranka predočila takav koncept, znajući da će on izazvati negativne reakcije i stvoriti dodatne tenzije", navodi se u saopštenju iz Ureda visokog predstavnika (OHR).

Iz OHR-a poručuju da Visoki predstavnik želi jasno istaknuti da je, u skladu sa svojim mandatom, obavezan da insistira na punom poštivanju Dejtonskog sporazuma.



"On uključuje i Ustav BiH, koji jasno garantira suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost BiH te navodi da se BiH sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Svaka promjena unutrašnje organizacije BiH mora biti usvojena u skladu sa procedurama predviđenim Ustavom, za što je potreban sveobuhvatan proces izgradnje konsenzusa i dogovora u cjelokupnom političkom spektru", navodi se.



Visoki predstavnik je pozvao sve političke i institucionalne lidere u zemlji da prestanu sa beskrajnom retorikom podjele i da stvore klimu koja će pogodovati formiranju vlasti na svim nivoima.