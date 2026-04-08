Brodovi krenuli Ormuskim moreuzom stupanjem na snagu krhkog primirja između SAD i Irana

Brodovi su u sredu krenuli da plove kroz ključni Ormuski moreuz u Persijskom zalivu, dok su zaustavljena teška bombardovanja prvi put posle više od mesec dana, stupanjem na snagu krhkog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Lideri širom sveta – kao i finansijska i energetska tržišta – pozdravili su poteze za koje se nadaju da će dovesti do diplomatskog rešenja za okončanje rata, iako je bilo nekoliko izveštaja o vazdušnim napadima koje su pokrenuli i Izrael i Iran.

"Predsednik Sjedinjenih Država mi je rekao, a rekao je i celom pregovaračkom timu, državnom sekretaru, specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu (Steve Witkoff), da je rekao: 'Idite i radite u dobroj veri da biste postigli sporazum'", rekao je potpredsednik DŽ. D. Vens (J.D. Vance) na događaju u Budimpešti.

"On je nestrpljiv. Nestrpljiv je da postigne napredak. Rekao nam je da pregovaramo u dobroj veri, i mislim da ako oni pregovaraju u dobroj veri, moći ćemo da pronađemo dogovor. Ali to je veliko 'ako', i na kraju krajeva, od Iranca zavisi kako će pregovarati. Nadam se da će doneti pravu odluku", dodao je Vens.

Vašington i Teheran su kasno u sredu postigli dvonedeljni prekid vatre, dogovoren uz posredovanje Pakistana, povlačeći se s ivice eskalacije rata kako bi dve stranama imale vremena da pregovaraju o mirovnom sporazumu.

"Sjedinjene Države će tesno sarađivati s Iranom, za koji smo utvrdili da je prošao kroz ono što će biti veoma produktivna promena režima", naveo je Tramp u na društvenim mrežama.

Islamabad će u petak biti domaćin direktnih pregovora između dve zemlje.

Tramp, koji je rano u sredu napisao da će "čitava civilizacija večeras umreti" ako Iran ne postigne dogovor, naveo je u objavi na društvenim mrežama da je dobio predlog od 10 tačaka od Teherana i da veruje da je "to funkcionalna osnova za pregovore".

Iranci su izrazili olakšanje, ali i zabrinutost nakon što su SAD i Iran objavili sporazum o obustavi neprijateljstava na dve nedelje. Posle više od pet nedelja udara, neki Iranci kažu da očekuju izazovne dane usled uništene infrastrukture, ali takođe žele da njihova vlada vrati osnovna prava i oslobodi političke zatvorenike.

"Drago mi je što je došlo do prekida vatre, ali neću se smiriti dok ne bude trajnog mira", rekao je čovek iz Irana u poruci poslatoj Radiju Farda (Iranski servis RSE).

"Znam da nas čekaju teški dani. Mnogo infrastrukture je uništeno i (vlasti) će (verovatno) postati nasilnije, ali moramo se zajedno držati i distancirati od ratnih huškača", dodao je on.

Tramp nije objavio detalje iranskog predloga, ali je dodao da sporazum zavisi od toga da li će Teheran dozvoliti slobodan prolaz brodova u Ormuskom moreuzu, ključnoj plovnoj ruti kroz koju prolazi oko 20 odsto svetske nafte i gasa.

Prema podacima organizacije Marin trefik (Marine Traffic), koja prati pomorski saobraćaj, dva broda su već prošla kroz plovni put do podneva.

"Rani znaci aktivnosti plovila pojavljuju se u Ormuskom moreuzu posle objave o prekidu vatre, koji uključuje privremeno ponovno otvaranje strateškog plovnog puta kako bi se omogućili pregovori", naveo je Marin trefik na X, napominjući da su grčki brod za rasute terete i brod pod liberijskom zastavom već prošli kroz moreuz.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči potvrdio je na X da će, ako se napadi na Iran zaustave, iranske oružane snage "prekinuti" svoje napade iz odmazde na mete širom Bliskog istoka.

"U periodu od dve nedelje, bezbedan prolazak kroz Ormuski moreuz biće moguć uz koordinaciju s iranskim oružanim snagama i uz dužno razmatranje tehničkih ograničenja", napisao je on.

Izrael je saopštio da podržava Trampovu odluku da prestane s napadima na Iran na dve nedelje, pod uslovom da se odmah ponovo otvori Ormuski moreuz i obustave napadi na SAD, Izrael i druge zemlje u regionu.

Međutim, u saopštenju, koje je objavio kabinet premijera Bendžamina Netanjahua, navodi se da prekid vatre ne uključuje Liban, što je u suprotnosti s ranijom izjavom pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa.

Libanska državna novinska agencija NNA izvestila je o izraelskim napadima širom južnog dela zemlje, uključujući artiljerijsko granatiranje i vazdušni napad u zoru na zgradu u blizini bolnice u kojoj su poginule četiri osobe.

Pored toga, izraelska vojska je izdala više hitnih upozorenja stanovnicima da planira da napadne grad Tir na jugu Libana.

S druge strane zalivske države Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati izvestile su o novim napadima na njihovoj teritoriji.

Veoma nesigurno

An Drizen (Anne Dreazen), potpredsednica Centra za novi Bliski istok pri Američkom jevrejskom komitetu, rekla je za RSE da, iako je pauza "taktička deeskalacija", uslovi za pomorski saobraćaj ostaju veoma nesigurni.

Ona je ukazala da, s obzorom na to da se prolazak i dalje koordiniše preko iranske vojske, sporazum predstavlja "režim kontrolisanog i uslovnog pristupa", a ne stvarni povratak međunarodnim normama.

"U praktičnom smislu, Iran zadržava mogućnost da reguliše, ograničava ili politizuje pomorski saobraćaj koristeći moreuz kao sredstvo uticaja, umesto da obnavlja princip slobodne plovidbe", rekla je Drizen, dodajući da je teret sada na Teheranu da dokaže da je spreman da "promeni kurs s prisile i ometanja ka smislenim pregovorima i deeskalaciji".

Trampova objava o prekidu vatre usledila je nakon njegovih upozorenja da će Sjedinjene Države ciljati iranske elektrane i mostove.