SAD i Iran postigli sporazum u poslednjem trenutku o dvonedeljnom prekidu vatre

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) i Iran složili su se oko dvonedeljnog prekida vatre, dogovorenog uz posredovanje Pakistana, povlačeći se ivice moguće značajne eskalacija kako bi dve strane imale vremena da pregovaraju o mirovnom sporazumu.

Tramp, koji je u utorak naveo da će "čitava civilizacija večeras umreti" ako Iran ne postigne dogovor, rekao je u objavi na društvenim mrežama da je dobio predlog od 10 tačaka od Teherana i da veruje da je "to funkcionalna osnova za pregovore".

Novinska agencija Tasnim, koja je bliska moćnom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), potvrdila je da je prekid vatre "uspostavljen" između dve strane "uz posebne uslove".

"Tražili su da obuzdam razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, trenutno i bezbedno otvaranje Ormuskog moreuza, pristao sam da obustavim bombardovanje i napad na Iran na period od dve nedelje", napisao je Tramp.

Tramp nije izneo detalje iranskog predloga, ali je dodao da sporazum zavisi od toga da li će Teheran dozvoliti slobodan prolaz brodova u Ormuskom moreuzu, ključnoj plovnoj ruti kroz koju prolazi oko 20 odsto svetske nafte i gasa.

Analitičari su ukazali na taj uslov kao ključ sporazuma, dodajući da stabilnost prekida vatre počiva na Teheranu.

"Sada su sve oči uprte u Iran, jer je predsednik uslovio prekid vatre otvaranjem moreuza od strane Irana", rekao je za RSE Aleks Plicas, viši saradnik Atlantskog saveta i bivši zvaničnik Pentagona.

Izrael je saopštio da podržava Trampovu odluku o obustavi napada na Iran na dve nedelje, pod uslovom da se odmah ponovo otvori Ormuski moreuz i prekinu napadi na SAD, Izrael i druge zemlje u regionu.

Međutim, u saopštenju koje je objavio kabinet premijera Benjamina Netanjahua, navodi se da prekid vatre ne uključuje Liban, što je u suprotnosti s ranijom izjavom pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči potvrdio je u objavi na X da će, ako se napadi na Iran zaustave, iranske oružane snage "prekinuti" svoje napade iz odmazde, koji su bili usmereni na mete širom Bliskog istoka.

"Tokom perioda od dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biće moguć putem koordinacije sa iranskim oružanim snagama i uz dužno razmatranje tehničkih ograničenja", naveo je on.

Prekid vatre je postignut nakon što je Tramp pretio da će SAD gađati iranske elektrane i mostove, a u utorak je u američkim i izraelskim vazdušnim udarima pogođeno više lokacija širom Irana, uključujući infrastrukturu i strateški važno ostrvo Hark.

Visoki zvaničnici Trampove administracije nazvali su sporazum "pobedom", dok je direktor u organizaciji Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana Džejson Brodski (Jason Brodsky) okarakterisao sporazum kao "taktičku pauzu – odlaganje" sa strane Sjedinjenih Država kako bi se videlo da li će se Iran pridržavati sporazuma.

"Mislim da predsednik Tramp zadržava mogućnost eskalacije. Planovi napada su pripremljeni. Ta verodostojna vojna pretnja ostaje", rekao je on za RSE, dodajući da obe zemlje ostaju u poziciji da izvrše napad.

"Iranci imaju mogućnost da ugroze Ormuski moreuz. Dakle, obe strane se mogu vratiti na prethodne stavove ako se ovaj sporazum ne održi", dodao je Brodski.

Do sporazuma u poslednjem trenutku došlo je i posle porasta zabrinutosti na globalnom nivou zbog Trampovih izjava o uništenju iranske civilizacije, pri čemu je papa Lav XIV, Amerikanac, sugerisao da je to "zaista neprihvatljivo", dok su drugi upozorili protiv napada na civilnu infrastrukturu.

Prethodno je bilo malo znakova da su strane spremne za kompromis u ratu koji je počeo vazdušnim napadima SAD i Izraela na Iran 28. februara, kao i malo preklapanja između odredbi predloga koje su izneli Vašington i Teheran.

"Prekid vatre, ako se održi, mogao bi poslužiti kao opšti izlaz za buduća neprijateljstva. U tom smislu, eskalacija – čak i pretnja njome – možda je bila neophodna da bi se ubrzala trenutna deeskalacija", rekao je za RSE Kejl Braun (Cale Brown), bivši zamenik portparola tokom prve Trampove administracije i predsednik Nacionalne bezbednosti Polaris.

Američka demokratska senatorka Džin Šahin (Jeanne Shaheen), koja ima visoku poziciju u senatskom Odboru za spoljne odnose, rekla je da pozdravlja privremeni prekid vatre kako bi se zaustavile borbe s Iranom, iako ostaje zabrinutost u pogledu onoga šta je rat postigao, navodeći nagli porast cena gasa, "ogromne poremećaje" u globalnoj ekonomiji i smrt 13 pripadnika američke vojske.

"Diplomatija je jedini put napred. Sada mora uslediti intenzivan diplomatski napor, zajedno sa našim saveznicima, kako bi se ovaj konflikt priveo kraju i osiguralo da Iran ne razvije nuklearno oružje", navela je senatorka Šahin, nakon što je objavljen dogovor o prekidu vatre.