Opozicija u Poljskoj poziva na protest protiv promjena u medijima

Lider poljske opozicione, a nekada vladajuće stranke "Pravo i Pravda" Jaroslav Kačinjski je u srijedu pozvao Poljake da 11. januara izađu na protest za slobodu medija i protiv plana Evropske unije koji navodno treba da realizuje nova vlada premijera Donalda Tuska.

"Promjene koje vlada predlaže u javnim medijima su napad na poljsku demokratiju. Taj napad je potreban da se realizuju očekivanja onih koji sada odlučuju u EU. To je prevara, dovođenje u zabludu, kršenje principa. Prije svega, to je težnja ka finalu, dakle da Poljska izgubi nezavisnost", kazao je donedavni dopremijer Kačinjski.

Taj lider prethodne vlasti koja se teško miri s tim da su Poljaci na izborima 15. oktobra komotnu većinu u oba doma Parlamenta poslije osam godina dali proevropskim, demokratskim strankama, nije izdržao seriju neugodnih pitanja novinara i izašao je prije kraja pres-konferencije.

"To što se sada dešava u Poljskoj, to ne može da se odbrani. Vi ste plaćeni da to branite. Iskreno saosjećam sa vama", rekao je Kačinjski i napustio salu.

Prethodno je kazao da je u Poljskoj osam godina demokratija funkcionisala i da su problemi sa funkcionisanjem pravne države i demokratijom bili potpuno izmišljeni.

Dokaz za to, prema njegovim riječima, je to što je opozicija mogla da izlazi na demonstracije, većina medija bila protiv tadašnje vlade i to što su organizovani i izbori.

"Sada je potpuno drugačija situacija. Donald Tusk je objavio da će zakoni biti primjenjivani onako kako ih oni razumiju. Tome moramo da se suprotstavimo 11. januara. To će biti demonstracije u odbranu poljske demokratije, poljskih medija, slobode govora i budućnosti Poljske kao suverene države", kazao je Kačinjski.

Novi poljski ministar kulture Barotlomjej Sjenkjevič je krajem decembra pokrenuo postupak likvidacije poljske državne televizije TVP, Poljskog radija i nacionalne novinske agencije PAP.

Kao izgovor mu je poslužio veto predsjednika Poljske Andžeja Duda na 700 miliona eura dotacija javnim medijima iako je potpisivao veće sume dok su konzervativci Kačinjskog bili na vlasti.

Postupak likvidacije dalji je potez u nadmudrivanju prethodne vlasti, sada opozicije, i nove vlade premijera Tuska koja ima komotnu većinu u oba doma parlamenta, ali ne dovoljnu da preglasa veto šefa države koji njime prijeti za sve promjene koje bi eliminisale kontrolu uvedenu u vrijeme prethodne vlasti nad institucijama, pravosuđem i javnim medijima.

Sva tri medija imaju po dva direktora - jednog koga je postavila prethodna vlast i novog koga ne priznaje sadašnja opozicija, emituju se paralelni "Dnevnici".

Poslanici opozicione stranke Pravo i Pravda i sam njen šef Jaroslav Kačinjski još od 19. decembra okupiraju zgradu TVP.info i neke prostorije u agenciji PAP i pokušavali su i fizički da spriječe ulazak u zgradu novih direktora ili zaposlenih koji pripremaju novi "Dnevnik".

Zbog haosa u poljskim javnim medijima i dvovlašća, novinari i drugi zaposleni ne mogu da rade kao obično.

Protestovale su međunarodne novinarske organizacije i poljska novinarska udruženja i neke druge nevladine organizacije apelujući na vladu premijera Tuska da u depolitizaciji medija ne krši zakone i ne postupa na isti način kao Kačinjski, koji je poslije dolaska na vlast 2015. godine stavio javne medije pod totalnu kontrolu svoje partije.