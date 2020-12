Opština Gračanica dodelila skoro 300.000 evra za 'bliske' NVO

Nevladine organizacije, od kojih većina bliske lokalnim vlastima u Gračanici, opštine u blizini Prištine sa većinskim srpskim stanovništvom koja funkcioniše u kosovskom sistemu, dobile su skoro 300 hiljada eura finansijske podrške za projekte u cilju sprečavanja širenja i ublažavanja posledica izazvanih pandemijom korona virusa.

Skupština te opštine je 25. novembra, na predlog predsednika opštine, Srđana Popovića, usvojila odluku o dodeli 284.985 eura 14 nevladinim organizacijama koje su se prethodno prijavile na javni poziv objavljen 12. oktobra.

Popović je inače gradonačelnik iz redova Srpske liste, koja je i jedini politički subjekat ispred ove zajednice u Skupštini Kosova.

Za sve njih je odobreno je po 20.356 eura.

Izvori RSE iz opštine Gračanica su potvrdili autentičnost dokumenta koji je izglasan.

Poziv se, inače, odnosio na nevladine organizacije čiji je rad fokusiran na oblast humanitarnog delovanja, a projekti i aktivnosti na osnovu kojih se delila finansijska podrška, trebali su da se odnose na dostavu paketa osnovnih životnih namernica, higijenskog pribora, zaštitne opreme, te pomoći ugroženima, starijim ljudima i ostalom stanovništvu.

Ova finansijska sredstva su inače proistekla iz Plana za sprovođenje programa ekonomskog oporavka Vlade Kosova, a na osnovu kojeg je dva miliona eura izdvojeno podršku projekata nevećinskih zajednica u cilju poboljšanja života i ekonomskog oporavka.

Ko su organizacije koje su dobile finansijsku podršku?

Među dobitnicima finansijske podrške za finansiranje projekata je nevladina organizacija Centar za mir i toleranciju – CPT, sa projektom “Humanitarna akcija za pomoć najugroženijim građanima - Zajedno smo jači”.

Jedan od osnivača ove organizacije je upravo gradonačelnik Gračanice, Srđan Popović.

To se vidi u registru nevladinih organizacija koji funkcioniše u okviru Ministarstva javne uprave Kosova.

Aktuelni ovlašćeni predstavnik ove organizacije, kako je navedeno, je Saša Ilić.

Finansijsku podršku dobio je i Alternativni kulturni centar (AKC) za projekat “Solidarna Gračanica protiv COVID-19”.

Ovlašćeni predstavnik ove organizacije je Bojan Teofilović, koji je takođe zamenik direktora CPT-a.

Finansijsku podršku je dalje dobio i Humanitarno-edukativno- rekreativni centar – HERC, registrovan na ime Vladana Trifića, koji je takođe deo tima nevladine organizacije CPT.

HERC će dobiti podršku za projekat ”Dostavljanje pomoći stanovništvu pogođenim pandemijom COVID-19 uz podršku sportskih društava”.

NVO “AZOD” finansijsku podršku dobija sa projektom “Pomoć preduzetnicima i radnicima pogođenih pandemijom korona virusa” čiji je ovlašćeni predstavnik Marija Perić, supruga direktora odeljenja za katastar u opštini Gračanica Nebojše Perića, koji se istovremeno navodi kao kontakt osoba za navedenu organizaciju.

Perić je za RSE samo kratko rekao nema komentar.

Tu je i “Dečiji kulturni centar” Milice Popović, te “Ključ budućnosti” Nemanje Popovića, inače iz iste porodice gradonačelnika, Srđana Popovića.

Pojedine NVO, koje se nalaze na spisku za finansijsku podršku od 20. 356 evra i 11 centi od strane opština Gračanica, uopšte nisu registrovane, odnosno ne postoje zvanično.

Radi se o organizaciji “CCCC”, “Univerzum”, “Centar za medijaciju i tradiciju”.

Optužbe za zloupotrebu

Na moguće zloupotrebe prilikom dodele finansijskih sredstava nevladinom sektoru ukazao je lider opozicione Progresivno demokratske stranke Nenad Rašić. On smatra da je opština Gračanica zloupotrebila sredstva iz budžeta Vlade Kosova, te da postoji sukob interesa kada je u pitanju dodela finansijske pomoći NVO u cilju ublažavanja posledica pandemije.

Rašić u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) ocenjuje da je ceo proces odlučivanja oko dodele pomoći bio netransparentan.

"Sam gradonačelnik Srđan Popović je osnivač jedne od organizacija (CPT), drugi slučaj je da je supruga direktora katastra dobila projekat, a on je naveden kao kontakt osoba. Unutar tih organizacija postoje i drugi što me dovodi do sumnje da je do toga došlo na jedan organizovan način, da je došlo do nepotizma, sukoba interesa a potencijalno i zloupotrebe fondova”, podvlači on.

Komentari aktera

Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović nije odgovrio na pozive i poruke RSE.

Međutim, Stefan Filipović iz Centra za mir i toleranciju kategorično odbacuje svaku mogućnost zloupotrebe finansijskih sredstava namenjenih za borbu protiv COVID – 19. On podvlači da je ceo proces raspodele finansijske pomoći još uvek u toku.

“Snažno demantujem sve te navode i tvrdim da to nije tako”, kaže Filipović.

“Mi smo jedna od NVO koja participira u tom procesu koji je bio transparentan. Mi smo videli poziv, reagovali. Mi smo organizacija koja je lokalna, radimo i funkcionišemo u opštini Gračanica i svakodnevno pratimo šta se tu dešava”, kaže Filipović za RSE.

U Vladi Kosova nemaju odgovore

U Vladi Kosova bez odgovora o tome da li će i ko nadgledati raspodelu finansijskih sredstava.

Iz ureda premijera su na upit RSE rekli da bi za to trebalo da bude zaduženo Ministarstvo regionalnog razvoja, iz kog su rekli da nisu, te onda Ministarstvo finansija.

Međutim, zamenik ministra finansija Agim Krasnići (Krasniqi) tvrdi da je za to pitanje zaduženo Ministarstvo administracije lokalne samouprave, na čijem je čelu Goran Rakić iz Srpske liste.

Iz Ministarstva administracije lokalne samouprave RSE nije dobio odgovor do objavljivanja ovog teksta.