Četvoro mrtvih i više povređenih u pucnjavi na klinici u Oklahomi

Četiri osobe su poginule u pucnjavi u bolnici u Tulsi u Oklahomi, saopštila je policija. Policajci su potvrdili da je osumnjičeni napadač, koji je bio naoružan puškom i pištoljem, takođe mrtav.

Policija je stigla na lice mesta u sredu popodne u bolnici Sent Francis za tri minuta - što je, kako kažu, osiguralo da broj mrtvih nije veći. Višestruke povrede su takođe potvrđene, dodaju zvaničnici.

Govoreći na konferenciji za novinare u sredu, zamenik šefa policije Erik Dalgliš je rekao: "Trenutno imamo četiri mrtva civila i jednog napadača koji je takođe mrtav", prenosi BBC. On je rekao da je napadač, koji još uvek nije identifikovan, zadobio smrtonosne rane od vatrenog oružja za koje se veruje da ih je sam sebi naneo.

Osumnjičeni je "u tom trenutku na licu mesta imao jedan dugi i jedan ručni pištolj", rekao je on. Nisu bile dostupne informacije o mogućoj motivaciji za napad.



Zamenik Dalgliš je rekao da je policija primila poziv o napadu u 16:52 po lokalnom vremenu i da je stigla na lice mesta u roku od tri minuta. "Policajci koji su stigli čuli su pucnje u zgradi i to ih je uputilo na drugi sprat", rekao je on.

Kapetan Ričard Meulenberg je rekao za ABC News da je policija do trenutka kada je stigla u medicinski kampus "pronašla da je nekoliko ljudi upucano" i da su neki od njih već mrtvi. Bio je to "katastrofalna scena", rekao je on.

Američki predsednik Džo Bajden je obavešten o pucnjavi u Tulsi, navedeno je u saopštenju Bele kuće. Prošle subote, Bajden je pozvao na akciju kako bi se sprečilo dalje nasilje oružjem, nakon ubistva 19 dece i dvoje nastavnika u školi u Teksasu.