Novinarima u Srbiji ponovo prete, a sloboda medija pada

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) pozvala je nadležne u Srbiji da hitno reaguju povodom novog napada na njihovog urednika Slobodana Georgieva, navodeći da je usledio dva dana pošto je BIRN objavio fotografije, "koje ukazuju na povezanost Andreja Vučića, brata predsednika Srbije i Zvonka Veselinovića, ozloglašenog biznismena sa Kosova".

Sam Georgiev za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da "nema dilemu" da je izvor svih dosadašnjih, pa i novih pretnji, "predsednik Srbije Aleksadnar Vučić". Iz Tužilaštva za visokotehnološki kriminal navode da "analiziraju da li ima mesta da ovim povodom postupaju po službenoj dužnosti".

Novi slučaj napada na istraživačke novinare i medije dogodio se dan uoči novog izveštaja "Reportera bez granica" prema kojem je Srbija na lestvici slobode medija u svetu pala za čak 14 mesta.

Video klip pojavio se na Tviteru u sredu uveče, i odmah se "proširio" društvenim mrežama. Na montiranom snimku, koji traje oko minut i po, se pre svega Georgiev i BIRN, ali i Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK označavaju kao "izdajnici" i "strani plaćenici".

Video počinje rečenicom "kako prepoznati izdajnika", nakon čega slede montirane i iz konteksta izvučene izjave Slobodana Georieva. U snimku se takođe koriste naslovne strane provladinog tabloida „Informer“ u kojima se govori o navodnim "unosnim poslovima BIRN-a" za strane donatore, koji su, kako navodi ova mreža, u sudskom procesu dokazani kao neistiniti.

U istom klipu targetirane su i istraživačke redakcije CINS-a i KRIK-a, dok je tonska pozadina snimka sirena za uzbunu korišćena tokom NATO intervencije na tadašnju Jugoslaviju 1999. godine.

"Kapiju za napade otvorio je predsednik Srbije. On nas je prvi targetirao u avgustu 2014. kada smo objavili priču o Etihadu (kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je strateški partner Er Srbije). Izašao je prvi i rekao da su to laži i neistine, da smo Miškovićevi (Miroslav, vlasnik Delta holdinga) plaćenici i ne znam šta sve nije govorio. Sedam dana posle toga se pojavila priča u ’Informeru’ kako smo Stevan Dojčinović (urednik KRIK-a), ja i Branko Čečen (urednik CINS-a) ozvučili hotel na Borskom jezeru zbog čega on (Vučić) nije mogao da ode na jedini odmor od pet dana koji je planirao. I od tada traje to ludilo. Znači, izvor tih pretnji je Aleksandar Vučić, nemam nikakvu dilemu. Sinoć sam mu poslao poruku i rekao da je on odgovoran za sve to. Nije mi ništa odgovorio", kaže za RSE Slobodan Georgiev.

Na pitanje da li je slučaj prijavio policiji, odgovara da ga je prijavio direktno Vučiću i ministru policije Nebojši Stefanoviću, jer "ovde nema policije, oni su policija".

"Mi smo ranije prijavljivali i podnosili krivične prijave, i niko nikada nije postupao", dodaje Georgiev.

Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je za "Insajder" da je tužilaštvo obavešteno o ovom događaju i da je u toku analiza da li ima mesta postupanju po službenoj dužnosti.

Zahtevajući hitnu reakciju nadležnih, iz BIRN-a navode da su posle objave snimka usledili brojni komentari uvreda i pretnji, od kojih su neki u međuvremenu uklonjeni. Ova mreža je samo u prošloj godini četiri puta bila na meti napada tabloida, ali i funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke.

Reakcije traže i novinarska udruženja. Udruženje novinara Srbije (UNS) pozvalo je su Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da utvrdi ko stoji iza montiranog snimka sa uvredljivim sadržajem, u kojem se istraživački mediji i novinari označavaju kao izdajnici i strani plaćenici i da pokrene postupak protiv odgovornih.

UNS je, kako se navodi, zabrinut i zbog učestalih uvreda istraživačkim novinarima na portalu "Istraga", čije su posledice pretnje na društvenim mrežama novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović.

Autorke filma "Albanke su naše sestre" targetirane su u sredu na ovom novoosnovanom portalu na kojem nema nikakvih podataka o vlasnicima, urednicima i novinarima. Na Fejsbuk stranici istog portala označene kao "Novinarke koje su osramotile Srbiju", što je, kako je saopštilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), rezultiralo i pretnjama smrću.



Tužilac Branko Stamenković rekao je za "Insajder" da je povodom ovog slučaja podneta prijava i da je postupanje je u toku.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja pozvala je javnost da "stane u odbranu profesionalnih novinara i medija koji su izloženi uvredama i vrlo ozbiljnim pretnjama zbog kojih im je ugrožena bezbednost".

"Samo poslednjih dana nekoliko novinarki i novinara preživljavaju javni linč koji se protiv njih vodi na društvenim mrežama, osmišljen i organizovan u gebelsovskom maniru", navode iz koalicije koju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Poslovno udruženje Lokal pres, Asocijacija onlajn medija i Asocijacija medija.

Pad za 14 mesta na lestvici slobode medija

Ova dva slučaja su poslednji u nizu primera pretnji i napada na novinare u Srbiji, koji su krajem prošle godine kulminirali paljenjem kuće novinara Milana Jovanovića u Grockoj, na periferiji Beograda. Zato u novinarskim udruženjima kažu da nisu iznenađeni novim izveštajem "Reportera bez granica" u kojem je Srbija na lestvici indeksa medijskih sloboda pala za 14 mesta.

Za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića izveštaj pak "budi sumnje".

"Moram priznati da sam i ranije malo sumnjao u izveštaje ’Reportera bez granica’ iako ne potcenjujem njihove informacije. Ali uvek kada su u pitanju ovakve informacije imam malu skepsu i oprez. Tim pre što ne vidim šta je izvor da bi moglo da se zaključi zbog čega je Srba pala na Svetskom indeksu medijskih sloboda", rekao je za RSE Gajović.

"Reporteri bez granica" navode da je Srbija, pod vlašću predsednika Aleksandra Vučića, za pet godina postala "mesto u kome novinarstvo nije bezbedna profesija, niti uživa podršku vlasti".

"Raste broj napada na medije, uključujući pretnje smrću, a sve češće su i zapaljive izjave zvaničnika usmerene protiv novinara", piše u izveštaju za 2019. godinu, uz upozorenje da su mnogi napadi na novinare ostali neistraženi i nerešeni, a počinioci nisu kažnjeni.

"Agresivne kampanje protiv istraživačkih novinara koje sprovode provladini mediji su u punom jeku", naveli su autori izveštaja. U dokumentu se ukazuje i na primer podmetanja požara u kući novinara Milana Jovanovića, koji je pisao o korupciju na lokalnom nivou.

"Pa dobro, da li ćemo sada da se vraćamo sto godina unazad", pita državni sekretar za informisanje Aleksandar Gajović, a na konstataciju RSE da nije prošlo ni godinu dana od paljenja kuće novinara odgovara da su se svi predstavnici vlasti prema tom činu "odredili negativno".

"Nećemo sada narednih deset godina to da pominjemo kao loš primer. Kada pročitam ovako nešto uvek se zapitam – da li na medijskoj sceni Srbije ima bilo šta dobro što bi bar jednom organizacija Reporteri bez granica mogla da stavi u svoj izveštaj", kaže Gajović i dodaje da on "ne vidi ništa loše" na medijskoj sceni Srbije.

Ne slažu se u novinarskim udruženjima. Za predsednika UNS-a Vladimira Radomirovića pozicija Srbije na listi slobode medija nije neočekivana s obzirom na napad na novinara portala "Žig info" Milana Jovanovića koji je, kako podseća, usledio zbog tekstova koji su se odnosili na zloupotrebe funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke. Radomirović ukazuje i da je prethodno napadnut i urednik ovog portala Željko Matorčević.

"Verujem da je ovo bila jedna opomena i svim novinarima u Srbiji, i siguran sam da doprineti većem otporu novinara pritiscima koji dolaze pre svega od ljudi koji imaju moć u srpskom društvu. A to su najčešće ljudi koji su na nekim javnim funkcijama", kaže Radomirović.

I u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine (NDNV) očekivali su pad Srbije na lestvici. Oni veruju da će takav rezultat zemlja imati i na drugim listama koje mere medijske, i slobodu izražavanja jer, kako navodi donedavni predsednik NDNV-a Nedim Sejdinović, niz retrogradnih dešavanja na medijskoj i političkoj sceni guši te slobode.

"Pre svega govorim o veoma žestokim pritiscima koje državni i paradržavni organi i institucije sprovode nad novinarima i medijima, svojevrsna kampanja zastrašivanja koja se neprestano vodi i, naravno, zloupotreba svih institucija. Paralelno sa tim su svi pokušaji pregovora novinarskih i medijskih udruženja sa Vladom Srbije, koji su imali za cilj poboljšanje nivoa medijskih sloboda, propali zbog nedostatka političke volje, odnosno želje da se nešto suštinski uradi", rekao je Sejdinović koji je i sam često meta pretnji i uvreda.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja navodi da je od 77 slučajeva napada i pretnji novinarima registrovanih u 2017, 2018. i 2019. godini, u samo dvanaest izrečena neka vrsta kazne počiniocu kao i da se i "najviši državni zvaničnici o profesionalnim novinarima često izjašnjavaju sa nipodaštavanjem, a neretko im i sami prete, označavajući ih kao državne neprijatelje".

Medijska i novinarska udruženja navode da će obavestiti sve relevantne međunarodne organizacije "o eskalaciji pretnji i ugroženosti bezbednosti novinara u Srbiji koji svoj posao rade u skladu sa standardima i etikom profesije".

Prema indeksu Reportera bez granica, Srbija je po stepenu slobode medija na petom mestu država u okruženju, iza Slovenije, Bosne i Hercegovina, Hrvatske i Kosova, a ispred Makedonije i Crne Gore.