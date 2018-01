U Noći muzeja - i veliki i mali

Od Umaga do Vukovara i od Dubrovnika do Šenkovca, Noć muzeja u Hrvatskoj održava se ove godine u 100 gradova i općina, a ovogodišnja tema je "Muzeji i sport". U petak navečer bit će do jedan iza ponoći otvoreno 210 muzeja, galerija i drugih institucija, a u Zagrebu će za obilazak 40 uključenih muzeja gradski prijevoz biti – besplatan.

Čak četvrt milijuna posjetitelja sudjelovalo je na prošlogodišnjoj manifestaciji Noći muzeja u Hrvatskoj, a dobar program ovogodišnje Noći muzeja i lijepo vrijeme ovih dana najavljuju da bi ta brojka mogla biti i nadmašena. Manifestacija koja je pred 13 godina započela kao lokalna akcija 10 zagrebačkih muzeja posljednjih nekoliko godina drži standard da se obavezno održava u sto hrvatskih gradova i u bar 200 institucija.

"Nas kao organizatore osobiti raduje što se svake godine uključuju novi sudionici, a posebnu podršku imamo u malim lokalnim sredinama, posebno na otocima na kojima djeluju centri za kulturu, pučka otvorena učilišta i mnoge male udruge koje njeguju kulturnu baštinu", kazala je predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Vlasta Krklec.

Tema ovogodišnje Noći muzeja u Hrvatskoj je Muzeji i sport, a to je i svojevrsna potpora Hrvatskom sportskom muzeju, davno osnovanom ali koji nikako da stane na vlastite noge, kazala je jedna od osnivačica i voditeljica Noći Muzeja u Hrvatskoj, Dubravka Posrečki Jakelić.

"Ovaj se muzej ni do dan-danas nije uspio osamostaliti i imati primjereni vlastiti prostor i stalni postav. Dolaskom na čelo kolegice Danire Bilić vjerujemo da će sve to skupa biti brže i lakše."

Danira Bilić je bivša košarkašica, srebrna na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, ali i bivša saborska zastupnica HDZ-a, što će joj u hrvatskom društvu - gdje politika odlučuje ama baš o svemu - ipak vjerojatno najviše pomoći. Njezin muzej pripremio je izložbu o Hrvatskom sokolu, a na otvorenju će nastupiti i aktualno najbolji hrvatski gimnastičar, svjetski prvak na preči Tin Srbić.

Ove su se godine muzealci i svi drugi doista potrudili. Brojni su muzeji napravili izložbe o povijesti sporta u njihovom kraju. Zagrebački Hrvatski povijesni muzej ima Večer boksa povodom obljetnice jedne famozne pobjede Mate Parlova, na kojoj će biti i druženje sa boksačima, a u dvorcu Veliki Tabor u Desiniću bit će predavanje o meksičkom plemenu Tarahumare koji u životu samo trče, a među kojima je pred 350 godina boravio isusovac Ivan Rattkay, čija je obitelj posjedovala dvorac. U Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici održat će se demonstracija srednjevjekovnog mačevanja i streličarenja, u muzeju Spomen-područja Jasenovac bit će izložba o jasenovačkom logorašu, sportašu Borisu Hanžekoviću koji je poginuo u proboju iz logora u proljeće 1945, u Muzeju grada Kaštela u Kaštel Sućurcu predstavit će se džudaši "Dalmacijacement Cemexa" itd. itd.

Osim muzeja i galerija, u projekt su uključeni i dječji vrtići, škole i fakulteti. U Zagrebu je u vrijeme održavanja Noći muzeja besplatan gradski prijevoz, a raspoloženju će doprinijeti i jedan od glavnih sponzora – Zagrebačka pivovara.

Pred muzejom "Mimara" gdje je održano predstavljanje Noći muzeja prosvjedovali su voditelji privatnog Muzeja automobila Ferdinand Budicki. Njihov je muzej unazad 5 godina jedne od najposjećenijih lokacija Noći muzeja, međutim Ministarstvo kulture kao suorganizator Noći muzeja – otkako im je bivši ministar Hasanbegović ukinuo 4.000 eura godišnje – ne daje nikakvu dotaciju. Grad im je oduzeo prostor, ali će im ipak nešto naći, ali prvi čovjek ovog muzeja Valentino Valjak ne vidi perspektivu svom projektu dok javni kulturni mastodonti dobivaju ogromna sredstva, a projekti udruga dobivaju ili mrvice sa stola ili - ništa.

"To je to – provalija između institucionalnog oblika i privatnog oblika udruge građana. To je ta žalosna priča koja se ovdje još grčevito drži."