Zašto Sjedinjene Države žele Grenland?

Rat riječima ponovo je izbio oko danske teritorije Grenland usred posljedica američkog vojnog svrgavanja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura 3. januara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump više puta je izjavio da Washingtonu treba kontrola nad tom teritorijom i nije isključio mogućnost zauzimanja silom.

"Potreban nam je Grenland", rekao je Trump novinarima u avionu Air Force One 4. januara. "On je trenutno izuzetno strateški važan. Grenland je svuda prekriven ruskim i kineskim brodovima."

"Danska to neće moći da uradi", dodao je.

Danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila je 5. januara, rekavši da neće "prihvatiti situaciju u kojoj smo mi i Grenland na ovaj način ugroženi". Pozivajući se na činjenicu da je Grenland, kao teritorija Danske, dio NATO-a, dodala je: "Ako Sjedinjene Države odluče da vojno napadnu drugu zemlju članicu NATO-a, tada sve staje."

Trenutni fokus na Grenland predstavlja najnovije oživljavanje dugogodišnjeg interesa Washingtona za ovu teritoriju, o čijoj je kupovini od Danske SAD prvi put razgovarao još 1800-ih godina.