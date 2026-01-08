Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Iz RSE sveta

Zašto Sjedinjene Države žele Grenland?

Fotografija:U.S. National Archives (Courtesy Image)
Iz RSE sveta

Zašto Sjedinjene Države žele Grenland?

Rat riječima ponovo je izbio oko danske teritorije Grenland usred posljedica američkog vojnog svrgavanja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura 3. januara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump više puta je izjavio da Washingtonu treba kontrola nad tom teritorijom i nije isključio mogućnost zauzimanja silom.

"Potreban nam je Grenland", rekao je Trump novinarima u avionu Air Force One 4. januara. "On je trenutno izuzetno strateški važan. Grenland je svuda prekriven ruskim i kineskim brodovima."

"Danska to neće moći da uradi", dodao je.

Danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila je 5. januara, rekavši da neće "prihvatiti situaciju u kojoj smo mi i Grenland na ovaj način ugroženi". Pozivajući se na činjenicu da je Grenland, kao teritorija Danske, dio NATO-a, dodala je: "Ako Sjedinjene Države odluče da vojno napadnu drugu zemlju članicu NATO-a, tada sve staje."

Trenutni fokus na Grenland predstavlja najnovije oživljavanje dugogodišnjeg interesa Washingtona za ovu teritoriju, o čijoj je kupovini od Danske SAD prvi put razgovarao još 1800-ih godina.

Inuiti na Grenlandu, 1924.
Inuiti na Grenlandu, 1924.

Nordijski istraživač iz 10. stoljeća Erik Crveni teritoriju je nazvao Grenland. Rani doseljenik odabrao je taj neskladni naziv za teritoriju, naseljenu autohtonim Inuitima, jer bi, kako je rekao, "ljude privuklo da tamo odu ako ima povoljno ime".

Naselje na Grenlandu iz 1924.
Naselje na Grenlandu iz 1924.

Nordijska naselja na Grenlandu nisu opstala. Istraživači vjeruju da su doseljenici postali žrtve promjenjive klime i, među ostalim teškoćam, ekonomskih potresa izazvanih kugom. Do 1721. godine, kada su danski misionari prvi put stigli na otok, ostalo je samo inuitsko stanovništvo.

Žene sa Grenlanda ispred svojih kuća napravljenih od travnatih površina krajem 19. stoljeća
Žene sa Grenlanda ispred svojih kuća napravljenih od travnatih površina krajem 19. stoljeća

Jedan misionar opisao je otporne Inuite na Grenlandu kao ljude koji su toliko pohlepni za kalorijama da su jeli uši iščupane iz vlastite odjeće. Kako bi izbjegli rasipanje minerala, tvrdio je da bi "nožem sastrugali znoj s lica i lizali ga".

Evropski istraživači piju kafu sa lokalcima na Grenlandu ranih 1900-ih.
Evropski istraživači piju kafu sa lokalcima na Grenlandu ranih 1900-ih.

Danska je 1921. proglasila suverenitet nad Grenlandom i uvela trgovinski monopol s otokom. Zabrana vanjskim trgovcima omogućila je Kopenhagenu da kupuje kitovo i tuljanovo salo, cijenjeni izvor goriva za lampione, strogo pod vlastitim uvjetima.

Američka obalna straža probija prolaz u ledu uz obalu Grenlanda dok traži njemačke meteorološke stanice tokom Drugog svjetskog rata.
Američka obalna straža probija prolaz u ledu uz obalu Grenlanda dok traži njemačke meteorološke stanice tokom Drugog svjetskog rata.

Tokom Drugog svjetskog rata, Dansku je napala nacistička Njemačka, ostavljajući danski teritorij Grenland otvorenim za potencijalno njemačko preuzimanje.

George L. West, američki časnik u vanjskoj službi, prisjetio se da je američki predsjednik Franklin D. Roosevelt "odmah odlučio da moramo nešto poduzeti u vezi s Grenlandom." Američke snage okupirale su teritorij i osigurale njegov vrijedni rudnik kriolita.

Skupina njemačkih zarobljenika koje je zarobila američka obalna straža u Drugom svjetskom ratu
Skupina njemačkih zarobljenika koje je zarobila američka obalna straža u Drugom svjetskom ratu

Nacistički operativci su više puta pokušavali postaviti tajne meteorološke postaje na izoliranim dijelovima Grenlanda.

"Čini se da velik dio vaših vremenskih uvjeta za zapadnu Europu potječe s te ledene kape. S vojnog stajališta, neprocjenjivo je dobivati meteorološka izvješća odande", objasnio je West, dodajući da je dio američke misije na Grenlandu bio "pronaći ove [nezakonite nacističke meteorološke postaje] i uništiti ih".

Grenland 1950-ih.
Grenland 1950-ih.

Sjedinjene Države su nakon rata vratile Grenland pod dansku kontrolu, ali nisu povukli svoju vojsku. Dvije zemlje su 1951. potpisale sporazum koji je omogućio Washingtonu i novoosnovanom vojnom savezu NATO da "poboljšaju i općenito prilagode područje za vojnu upotrebu".

Fotografija iz kampa Century, mjesta tajnog projekta Ledeni crv na Grenlandu 1960. godine.
Fotografija iz kampa Century, mjesta tajnog projekta Ledeni crv na Grenlandu 1960. godine.

Jedan od američkih "istraživačkih" objekata na Grenlandu bio je paravan za Projekt Ledeni crv, planiranu mrežu mjesta za lansiranje nuklearnih projektila ispod grenlandskog ledenog pokrova usmjerenih prema Sovjetskom Savezu.

Sjedište Kampa Century, izgrađeno ispod grenlandskog leda
Sjedište Kampa Century, izgrađeno ispod grenlandskog leda

Tajna američka nuklearna postaja bila je osuđena na propast od samog početka. Inženjeri su se suočavali s stalnim pomicanjem leda koji se uvijao i savijao oko silosa dizajniranih za držanje osjetljivih nuklearnih bojevih glava te je 1966. godine napuštena. Radioaktivni otpad s lokacije ostaje zakopan ispod grenlandskog ledenog pokrova.

Američka obalna straža kod Grenlanda nakon Drugog svjetskog rata
Američka obalna straža kod Grenlanda nakon Drugog svjetskog rata

Prijedlozi Sjedinjenim Državama za kupovinom Grenlanda datiraju iz 1867. godine, kada je Washington prvi put ozbiljno razmatrao tu ideju.

Kopenhagenu je 1946. upućena konkretna ponuda za Grenland, u današnjem ekvivalentu od oko milijardu dolara, što je jedan senator opisao kao "vojnu potrebu" za Sjedinjene Države.

Ribari istovaruju škampe u zaljevu Disko na Grenlandu u septembru 1975.
Ribari istovaruju škampe u zaljevu Disko na Grenlandu u septembru 1975.

Danski ministar vanjskih poslova odbio je ponudu iz 1946., uz odgovor da "iako mnogo dugujemo Americi, ne osjećam da im dugujemo cijeli otok Grenland".

Američka svemirska baza Pituffik na Grenlandu, fotografirana u oktobru 2023. Baza je prije bila poznata kao zračna baza Thule.
Američka svemirska baza Pituffik na Grenlandu, fotografirana u oktobru 2023. Baza je prije bila poznata kao zračna baza Thule.

Tokom Trumpovog prvog mandata 2019. godine američki predsjednik je više puta predložio da Sjedinjene Države preuzmu teritorij. Te ideje su uglavnom odbačene.

Međutim, nakon što je teritorij učinio prioritetom u svom drugom mandatu, Danska je očito odgovorila povećanjem istaknutosti polarnog medvjeda, koji predstavlja Grenland, na grbu danskog kralja i ponovnim izjašnjavanjem da teritorij nije na prodaju.

Ljudi prolaze pored trgovina u glavnom gradu Grenlanda, Nuuk, februar 2025.
Ljudi prolaze pored trgovina u glavnom gradu Grenlanda, Nuuk, februar 2025.

Grenland danas upravlja brojnim vlastitim institucijama, uključujući parlament, ali i dalje uveliko ovisi o Danskoj.

Teritorij svake godine prima gotovo 600 miliona dolara pomoći iz Kopenhagena, fonda koji predstavlja više od polovice ukupnog državnog proračuna Grenlanda i jednak je više od 10.000 dolara za svakog od 57.000 stanovnika teritorija.

Avion američkog predsjednika Donalda Trumpa slijeće u Nuuk 7. januara 2025.
Avion američkog predsjednika Donalda Trumpa slijeće u Nuuk 7. januara 2025.

Prema anketi iz 2025. većina stanovnika Grenlanda podržava nezavisnost od Danske, ali se oko 85 posto njih protivi da postanu američki teritorij.

Turist uživa u ledenom morskom krajoliku zaljeva Disko na Grenlandu u maju 2007.
Turist uživa u ledenom morskom krajoliku zaljeva Disko na Grenlandu u maju 2007.

Složenost geopolitičke oluje koja se sprema nad Grenlandom sažeo je premijer tog područja Mute Egede, koji je novinarima u januaru 2025. rekao: "Ne želimo biti Danci, ne želimo biti Amerikanci, želimo biti Grenlanđani."

XS
SM
MD
LG