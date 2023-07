Pristalice puča u Nigeru marširali s ruskim zastavama

Hiljade pristalica hunte koja je preuzela Niger državnim udarom protekle sedmice marširalo je u nedjelju ulicama glavnog grada Niameya, mašući ruskim zastavama, skandirajući ime ruskog predsjednika Vladimira Putina i uzvikujući slogane protiv bivše kolonijalne sile Francuske.



Demonstranti su marširali kroz grad do francuske ambasade na kojoj su zapaljena vrata, prema riječima osobe koja je bila u zgradu kad se to dogodilo i video snimkama koje je vidio AP.

Mogao se vidjeti crni dim kako se diže s druge strane grada. Nigerska vojska razbila je gomilu demonstranata.

Ruska plaćenička skupina Wagner već djeluje u susjednom Maliju, a ruski predsjednik Vladimir Putin volio bi proširiti utjecaj svoje zemlje u regiji.

Međutim, još nije jasno hoće li se novi čelnici hunte pomaknuti prema Moskvi ili će se držati zapadnih partnera Nigera.



Nekoliko dana nakon što su pobunjeni vojnici svrgnuli demokratski izabranog predsjednika Nigera, neizvjesnost oko budućnosti zemlje raste i neki navode razloge hunte za preuzimanje kontrole.



Pobunjenici su rekli da su svrgnuli predsjednika Mohameda Bazuma, koji je izabran prije dvije godine u prvom mirnom, demokratskom prijenosu vlasti u Nigeru od neovisnosti od Francuske, jer nije bio u stanju zaštititi naciju od rastućeg "džihadističkog nasilja".

Ali neki analitičari i Nigerci kažu da je to samo izgovor za preuzimanje koje se više odnosi na unutarnju borbu za moć nego na osiguranje nacije.



“Svi se pitaju čemu ovaj državni udar? To je zato što to nitko nije očekivao. Nismo mogli očekivati državni udar u Nigeru jer ne postoji društvena, politička ili sigurnosna situacija koja bi opravdala preuzimanje vlasti od strane vojske", rekao je za The Associated Press prof. Amad Hasane Bubakar, koji predaje na Univerzitetu Niamey.



"Bazum želi zamijeniti šefa predsjedničke garde, generala Abdurahmana Čianija, koji je bio lojalan Bazumovu prethodniku i to je izazvalo probleme", rekao je Bubakar. AP ne može neovisno provjeriti njegovu procjenu.

Iako je sigurnosna situacija u Nigeru napeta, nije tako loša kao u susjednim Burkini Faso ili Maliju, koji se također bore protiv islamske pobune povezane s al-Kaidom i skupinom Islamska država, piše AP.

Prošle godine Niger je bio jedini od tri zemlje koji je zabilježio pad nasilja, prema Armed Conflict Location & Event Data Project.



Niger se do sada smatrao posljednjim pouzdanim partnerom Zapada u borbi protiv tzv. džihadista u afričkoj regiji Sahel, gdje su se Rusija i zapadne zemlje natjecale za utjecaj u borbi protiv ekstremizma.

Francuska ima 1500 vojnika u zemlji koji provode zajedničke operacije s Nigercima. Sjedinjene Države i druge europske zemlje pomogle su u obuci nacionalnih trupa.



Neki koji su sudjelovali na nedjeljnom skupu također su upozorili regionalna tijela koja su osudila državni udar da se drže podalje.

"Također bih želio poručiti Europskoj uniji, Afričkoj uniji i (regionalnom ekonomskom bloku) ECOWAS-u, molim vas, nemojte se miješati u naš posao", rekao je Oumar Barou Musa, koji je bio na protestima.

“Vrijeme je da radimo za sebe. Vrijeme je da govorimo o svojoj slobodi i slobodi. Moramo ostati zajedno, moramo raditi zajedno, moramo imati našu istinsku neovisnost", rekao je.



Stručnjaci za sukobe kažu da je od svih zemalja u regiji Niger najveći ulog ako se okrene od Zapada, s obzirom na milione dolara vojne pomoći koju je međunarodna zajednica ulila.

U subotu je američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da kontinuirani sigurnosni i ekonomski dogovori koje Niger ima sa SAD-om ovise o oslobađanju Bazuma - koji je i dalje u kućnom pritvoru - i "trenutačnoj obnovi demokratskog poretka u Nigeru".

Francuska je u subotu obustavila svu pomoć za razvoj i drugu financijsku pomoć za Niger, navodi se u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

"Francuska zahtijeva trenutni povratak ustavnog poretka pod predsjednikom Mohamedom Bazumom, kojeg su izabrali Nigerci", navodi se.



Afrička unija izdala je 15-dnevni ultimatum hunti u Nigeru da ponovno uspostavi demokratski izabranu vladu zemlje. U nedjelju, zapadnoafrički regionalni blok, poznat kao ECOWAS, održava izvanredni summit u Abuji, Nigerija.



Međutim, u televizijskom obraćanju u subotu, general Mohamed Toumba, jedan od vojnika koji je svrgnuo Bazuma, optužio je sastanak za izradu "plana agresije" protiv Nigera i rekao da će se braniti.



Stručnjaci za Niger kažu da je prerano znati kako će se stvari odvijati.



"Napetosti s vojskom još uvijek traju. Moglo bi doći do još jednog državnog udara nakon ovog, ili snažnije intervencije ECOWAS-a, potencijalno vojne sile, čak i ako je teško je predvidjeti kako bi se to konkretno moglo dogoditi i kakav bi to oblik mogao imati", rekla je Tatjana Smirnova, istraživačica u Centru FrancoPaix za rješavanje sukoba i mirovne misije.



"Mnogi akteri također pokušavaju pregovarati, ali je ishod nejasan", rekla je za AP.