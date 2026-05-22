Uoči NATO sastanka, Sikorski kaže da će broj američkih trupa u Poljskoj ostati otprilike isti

Poljski ministar vanjskih poslova kaže da će broj američkih vojnika u toj zemlji ostati približno isti usred nove zabune nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će biti raspoređena jedinica veličine brigade.

Radoslaw Sikorski komentarisao je ovo pitanje 22. maja iz Švedske uoči razgovora s ministrima vanjskih poslova NATO-a, uključujući američkog državnog sekretara Marca Rubija.

Američke namjere dodatno su povećale zabrinutost oko samita, koji je već zasjenjen velikom ruskom nuklearnom vježbom u Bjelorusiji i novim ruskim prijetnjama prema baltičkim članicama NATO-a.

Sikorski je zahvalio Trumpu na "njegovoj najavi da će rotacija, prisustvo američkih trupa u Poljskoj, biti održano manje-više na prethodnim nivoima."

Dan ranije, u objavi na društvenim mrežama, Trump, koji je javno dovodio u pitanje američke vojne obaveze u Evropi, rekao je da će SAD poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku. Trump je kao glavni razlog naveo "uspješne izbore" poljskog predsjednika Karola Nawrockog, koji je preuzeo dužnost prošlog augusta.

Najava je uslijedila nakon što je Trump ranije ovog mjeseca rekao da će 5.000 vojnika biti povučeno iz Njemačke. Pentagon je kasnije potvrdio da odgađa planirano raspoređivanje približno 4.000 vojnika u Poljsku i odustaje od planova za raspoređivanje bataljona krstarećih projektila Tomahawk u Njemačku.

Trump se posljednjih sedmica javno sukobio s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, posebno oko toga da li NATO treba igrati veću ulogu u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Učešće Rubija na sastanku u Helsingborgu, švedskoj luci koja se nalazi preko puta Danske, je među posljednjim sastancima na ministarskom nivou prije nego što se lideri NATO saveza okupe na samitu u Ankari u julu.

Prema State Departmentu, očekivalo se da će Rubio vršiti pritisak na saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu i "veću podjelu tereta", uz fokus i na sigurnost Arktika.

Ali sastanak dolazi u trenutku duboke nelagode.

Evropski zvaničnici traže jasnoću o tome u kojoj mjeri Washington planira smanjiti vojno prisustvo na kontinentu nakon niza naglih poteza Pentagona koji su uzdrmali savez.

'U neizvjesnosti'

Visoki evropski diplomata, koji je govorio anonimno za Radio Slobodna Evropa upozorio je da se osnovno odvraćanje saveza potkopava nedostatkom komunikacije.

"Najgora stvar je činjenica da se čini da je kontinent držan u neizvjesnosti o obimu ovog povlačenja," rekao je diplomata, napominjući da se države, poput baltičkih koje se nalaze na prvoj liniji, bore da planiraju.

"Efikasnost NATO-a počivala je na ideji da je neraskidiv," rekao je diplomata. "Sada, u razvodu, počinjete vidjeti pukotine koje se pojavljuju."

Zvaničnici američke administracije insistiraju da su potezi privremena prilagođavanja, a ne strateško povlačenje.

Američki potpredsjednik JD Vance nedavno je rekao da fokus administracije ostaje na "evropskoj nezavisnosti i suverenitetu."

Baltičke članice NATO-a uznemirene su tokom protekle sedmice zbog niza eskalirajućih prijetnji iz Moskve u vezi s letovima ukrajinskih dronova.

Ukrajina je pojačala napade dronovima protiv ruskih ciljeva; neki od tih dronova srušili su se ili su oboreni u Estoniji i Latviji.

Ruska Služba vanjske obavještajne djelatnosti optužila je ove sedmice Latviju da planira da dozvoli Ukrajini da lansira svoje dronove sa njihove teritorije.

Optužba je izazvala snažan odgovor evropskih saveznika. Litvanija je optužila Rusiju za ometanje ukrajinskih dronova i namjerno pokušavanje da ih navede da uđu ili se sruše u baltičkom zračnom prostoru. A rumunski borbeni avion na NATO patrolnoj misiji ove sedmice oborio je dron iznad Estonije.

Rusija je također ove sedmice započela veliku nuklearnu vježbu u Bjelorusiji, vježbu koja je uključivala hiljade vojnika te stotine aviona, brodova i raketnih lansirnih sistema. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su u upotrebi i taktičke nuklearne bojeve glave, što je neuobičajena mjera.

Rubio kao 'stabilan' glasnik

Za mnoge evropske zvaničnike, prisustvo Rubija nudi određenu mjeru uvjeravanja. On se u Briselu i istočnoevropskim prijestonicama široko smatra tradicionalnijim pristalicom NATO-a i evropske sigurnosti nego drugi u Trumpovoj administraciji.

Američki predstavnik Don Bacon, republikanac i čvrst pristalica NATO-a, rekao je za RSE da Rubio igra ključnu ulogu u stabilizaciji odnosa. Bacon je rekao da se nada da će Rubio učvrstiti posvećenost Washingtona kolektivnoj odbrani, istovremeno podstičući evropske saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu.

Bacon je više puta isticao da savezništva ostaju ključna za sigurnosne interese SAD-a i upozorio na izolacionizam usred rastućih prijetnji iz Rusije, Kine i Irana.





Te zabrinutosti ponovljene su 20. maja tokom saslušanja u Senatu za potvrdu Trumpovih kandidata za ambasadore u nekoliko evropskih zemalja. Michael Kavoukjian, nominovan za ambasadora u Norveškoj, opisao je Oslo kao "oči i uši saveza na Arktiku" i obećao jačanje vojne i obavještajne saradnje protiv rastuće ruske i kineske aktivnosti.

U međuvremenu, Eric Wendt, nominovan za ambasadora u Albaniji, naglasio je važnost podjele tereta u NATO-u i rekao da će vršiti pritisak na Tiranu da ispuni ciljeve saveza povećanjem izdvajanja za odbranu na pet posto bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine.