Ukrajina napada ciljeve duboko unutar Rusije dok traju razgovori o privremenom prekidu vatre

Ukrajinski dronovi pogodili su rusko naftno postrojenje oko 1.500 kilometara od ukrajinske granice, saopštili su zvaničnici, u najnovijem nizu dalekometnih napada usmjerenih na rusku energetsku infrastrukturu.

Napad je uslijedio svega nekoliko sati nakon što su američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i njegov ruski kolega Vladimir Putin telefonom razgovarali o mogućem prekidu vatre, kojim bi se privremeno zaustavio četverogodišnji, sveobuhvatni rat Rusije protiv Ukrajine.

Regionalni guverner Dmitrij Mahonin (Dmitry Makhonin) saopštio je 30. aprila da je ukrajinski borbeni dron pogodio naftno postrojenje i industrijski kompleks u ruskoj Permskoj oblasti, dodajući da nije bilo poginulih niti značajne materijalne štete.

Ukrajinska Služba bezbjednosti (SBU) potvrdila je da je dan ranije izveden sličan napad dronom na rusku naftnu pumpnu stanicu u blizini grada Perma.

Ukrajinska Služba bezbjednosti (SBU) saopštila je 29. aprila na Telegramu da je na tom postrojenju izbio veliki požar, dodavši da su, prema preliminarnim izvještajima, gotovo svi rezervoari za skladištenje nafte bili zahvaćeni vatrom.

Nakon napada dronom u Permu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) rekao je da će snage Kijeva nastaviti da proširuju domet svojih udara unutar Rusije.

"Nastavićemo da širimo domet tih udara, a to su u potpunosti opravdani ukrajinski odgovori na ruski teror", napisao je Zelenski u objavi na mreži X.

Dana 28. aprila, ukrajinski napad dronom izazvao je veliki požar u ruskoj rafineriji nafte u crnomorskoj luci Tuapse, što je bio treći napad na naftna postrojenja u manje od dvije sedmice. Požar je ponovo zahvatio objekat velikim plamenovima i doveo do evakuacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je taj napad kao dokaz pojačanih ukrajinskih napada na civilne ciljeve.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade dronovima na ruska naftna postrojenja, čime je ograničila izvoz i umanjila sposobnost Moskve da iskoristi skok globalnih cijena energenata, izazvan ratom s Iranom i efektivnim zatvaranjem Hormuškog moreuza od strane Teherana.

U međuvremenu, ukrajinski zvaničnici saopštili su da je u ruskom napadu dronom na ukrajinski veliki lučki grad Odesu, tokom noći 30. aprila, povrijeđeno najmanje 20 ljudi.

Kako je saopštio Serhij Lisak (Serhiy Lysak), šef vojne administracije Odese, troje povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju.

Dodao je da je napad prouzrokovao veliku štetu širom Odese, uključujući stambene zgrade, jedan vrtić, hotel, tržni centar i objekte infrastrukturnog značaja.

Prema podacima ukrajinske vojske, ruske snage su tokom noći 30. aprila ispalile jednu balističku raketu Iskander‑M i 206 dronova.

Tramp i Putin razgovarali o privremenom prekidu vatre

Tramp i Putin održali su telefonski razgovor tokom kojeg su razmatrali mogućnost privremenog prekida vatre s ciljem zaustavljanja borbi u ratu u Ukrajini.

Tramp je 29. aprila rekao novinarima u Bijeloj kući da je tokom 90‑minutnog razgovora s Putinom otvorena tema prekida vatre narednog mjeseca, povodom godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Evropi.

Tramp je naveo da je predložio "malo" primirja i da misli da bi Putin "mogao pristati na to".

Putinov savjetnik za spoljnu politiku Juri Ušakov (Yury Ushakov) rekao je ruskim medijima da je Putin poručio kako je spreman na prekid vatre tokom ili oko 9. maja, kada Rusija obilježava poraz nacističke Njemačke.

Ušakov je dodao da je telefonski razgovor inicirala ruska strana.

Ove izjave uslijedile su nakon što je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da će ovogodišnja parada povodom Dana pobjede na Crvenom trgu – centralni kremaljski događaj kojim se obilježava sovjetska uloga u Drugom svjetskom ratu i današnja vojna moć Rusije – biti znatno smanjena. Po prvi put u gotovo dvije decenije, na paradi neće biti prikazana vojna vozila ni teško naoružanje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je, reagujući na telefonski razgovor između Donalda Trampa i Vladimira Putina, da je naložio svom timu da stupi u kontakt s američkom administracijom kako bi razjasnio ruski prijedlog o privremenom prekidu vatre.

"Razjasnićemo o čemu se tačno radi – da li je to nekoliko sati bezbjednosti za paradu u Moskvi ili nešto više", napisao je Zelenski u objavi na mreži X.

On je naglasio da je cilj Ukrajine dugoročni prekid vatre, kao i pouzdane i garantovane bezbjednosne garancije za građane.