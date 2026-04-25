Lov na lovce: Uređaji za uništavanje FPV dronova na ukrajinskom frontu

Dok je Vladimir Putin išao od oficira do oficira na Crvenom trgu u maju 2025. godine, član obezbeđenja ruskog predsednika je primećen kako drži delimično skriveno neobično oružje.

Otkako je taj uređaj primećen, snimljeno je više presretača dronova s istom konfiguracijom repnih stabilizatora, koji navodno obaraju dronove iznad bojišta u Ukrajini. Presretač je poznat kao Jelka i proizvodi ga neimenovana kompanija iz Moskve. Uređaj je sada spreman za širu upotrebu u ruskoj vojsci za suprotstavljanje malim FPV dronovima (First-person-view – FPV; upravljanje iz prvog lica) koji se koriste i za izviđanje i za nošenje bombi. FPV dronovi – koji se kontrolišu putem optičkih kablova – pokazali su se gotovo nesavladivim otkako su se prvi put pojavili u Ukrajini početkom 2024.

Jelka nema eksplozivnu bojevu glavu i oslanja se na svoju kinetičku energiju, i, kako izgleda, ojačani špicasti nos kako bi pri udaru razbila strukturu neprijateljskog drona. Presretač s X-krilima se ispaljuje iz lansera sličnog pištolju i navodno ima sistem za gađanje koji ljudski operateri pokreću zaključavanjem na leteći cilj. Lansirani presretač zatim može autonomno da se usmeri na dron na udaljenosti do 1,6 kilometara. Sistem "pucaj i zaboravi" eliminiše potrebu za komunikacijom s operaterom, što znači da ne može da se elektronski ometa dok je u letu. Monika Alborn (Ahlborn), koja vodi popularnu stranicu na društvenim mrežama Drone Wars, rekla je za RSE da je očigledan uspeh Jelke verovatno posledica kombinacije "jednostavnosti, (niske) cene i autonomije". Nema potvrđene cene tog uređaja, ali neke procene navode da jedna letelica košta 500 dolara. "Deluje da je sistem relativno lagan, prenosiv i relativno jeftin, čime je upotrebljiv na nivou jedinice, a ne da bude ograničen na veoma vredne sisteme protivvazdušne odbrane", rekla je ekspertkinja za dronove za RSE. Pored toga, rekla je Alborn, sistem za gađanje "pucaj i zaboravi" smanjuje "opterećenja na operateru u okruženjima s visokim tempom".

Navodno uputstvo za upotrebu, koje ukazuje na nedostatke uređaja, napominje da se s presretačem mora pažljivo rukovati "s obzirom na materijal od kog je Jelka napravljena". Uputstvo takođe otkriva da se uređaj može koristiti samo tokom dana i po suvom vremenu. Ono što je ključno, uputstvo savetuje operatere da ciljeve "fiksiraju" isključivo naspram čistog ili oblačnog neba. Snimci Jelke u borbi prikazuju kako ona prati i uništava dronove koji lete stabilnom putanjom naspram jednolične nebeske pozadine. Za FPV dron koji leti nisko i nepravilno naspram šarene pozadine, kod tog ruskog uređaja bi moglo biti teško da se meta fiksira.

U Ukrajini, za suprotstavljanjem optičkim FPV dronovima usvojeni su mrežni pištolji koji lansiraju mreže koje se šire na 3,5 do četiri metra. Mrežni pištolji mogu da zapletu i obore neprijateljske dronove na maksimalnoj udaljenosti od 30 metara i koštaju manje od 200 dolara. Jan Ružička (Ruzicka), koji je na čelu češkog udruženja Krila Feniksa koje snabdeva ukrajinske trupe uređajima protiv dronova, rekao je za RSE da je ukrajinskim vojnicima isporučio oko 500 mrežnih pištolja i da je čuo za oko četrdeset uništavanja neprijateljskih dronova pomoću tog uređaja. On međutim napominje da je to oružje "poslednje pribežište – kada sve ostalo zakaže i neprijateljski dron je u završnoj fazi leta do vojnika ili položaja". On kaže da su mrežni pištolji takođe korišćeni za neutralisanje ozloglašenih "konobar" dronova koji su u režimu pripravnosti pored puteva i staza čekajući na znake kretanja.

Irina Ribakova, portparolka 93. mehanizovane brigade Ukrajine, kaže da su u misijama visokog rizika mrežni pištolji sada standardni deo taktike protiv dronova. "Nosimo svo oružje s nama", rekla je Ribakova za RSE, opisujući vožnju blizu linija fronta. „Pored mitraljeza, imamo sačmarice, a takođe i male bacače mreža (koje je napravila ukrajinska kompanija) Ptaška." Ona takođe opisuje mrežne pištoljima kao "poslednju šansu" u odbrani. Makar jedna dokumentovana uspešna upotreba mrežnih pištolja u borbi snimljena je krajem 2025, dok video snimak borbi iz aprila 2026. prikazuje vojnika ukrajinskih specijalnih snaga kako naizmence koristi mrežni pištolj i puške dok dron prati njegov položaj.