Rusija smanjuje paradu za Dan pobede, navodeći kao razlog ukrajinske dronove

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će parada za Dan pobede na Crvenom trgu – godišnji spektakl u Kremlju kojim se slavi sovjetska uloga u Drugom svetskom ratu i današnja ruska vojska – biti drastično manja ove godine, bez vojnih vozila ili teškog naoružanja prvi put posle skoro dve decenije.

Dan pošto je Ministarstvo kasno u sredu uveče potvrdilo glasine da će ovogodišnja parada za 9. maj biti mnogo skromnija, portparol predsednika Vladimira Putina sugerisao je da je glavni razlog ukrajinska "teroristička aktivnost", jasno referišući napade dronovima koje je Kijev pokrenuo dok se bori protiv ruske invazije.

"U kontekstu ove terorističke pretnje, naravno da se preduzimaju sve mere da se opasnost minimizira", rekao je novinarima portparol Dmitrij Peskov.

U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da će na paradi marširati vojnici i drugo osoblje, ali ne i kadeti iz najprestižnijih ruskih vojnih akademija, niti će biti "kolona vojne opreme" – što je referenca tenkove, oklopna vozila, interkontinentalne balističke rakete i još mnogo toga što je proteklih godina često prikazivano.

Manifestacija koja se održava svake godine ispred zidina Kremlja tradicionalno služi kao slavljenje ruske istorije i obeležavanje poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, s veteranima na počasnim mestima.

Poslednji put na paradi nije bilo vojnih vozila 2007. godine, tokom predsedničkog mandata Dmitrija Medvedeva. Parada je takođe bila skromnija 2023, sa samo nekoliko desetina vozila, raketnim lanserima i oklopnim pešadijskim vozilima, i kolonom koju je predvodio jedan tenk iz Drugog svetskog rata.

Međutim, tokom četvrt veka vlasti Putina, Kremlj je takođe koristio paradu da predstavi vojnu opremu sa stotinama tenkova, vozila, aviona i raketnih lansera kao demonstraciju spoljnom svetu.

Od početka invazije na Ukrajinu 2022, parada je takođe podsetnik na ruske ratne napore u invaziji, uz malo pominjanja izuzetno velikog broja žrtava koje Rusija ima.

Tokom prošle godine, Ukrajina je pojačala svoju kampanju dronova, gađajući rusku energetsku infrastrukturu, vazduhoplovne baze i druge mete. Moskva se nosi s u naporima za obaranje dronova.

Pre nego što je Peskov dao izjavu, neki posmatrači su spekulisali da je potez ka smanjenju razmera parade izazvan strahom od napada ukrajinskog drona. Ukrajina je 2023. uspela da dronom pogodi u zgradu unutar kompleksa Kremlja, iznenadivši vojne komandante.

"Mogućnost Ukrajine da udari duboko na rusku teritoriju zaista je porasla poslednjih godina", rekao je glavni urednik Nove gazete Evropa Kiril Martinov, pre saopštenja Ministarstva odbrane. "I generalno govoreći, proboj protivvazdušne odbrane tokom ove parade, uz prisustvo svih uvaženih gostiju, apsolutno je veoma realna pretnja."

On je takođe ukazao da je rusko društvo sve više umorno od rata, kao i od načina na koji Kremlj vodi ekonomiju koja je sve više pod pritiskom, i drakonskih ograničenja interneta, za koje vlasti kažu da imaju za cilj smanjenje pretnje od ukrajinskih napada dronovima.

"Niko ne razume kada će se rat završiti ili pod kojim okolnostima. Sve više ljudi, čak i među onima koji su podržavali rat, oseća izvesno razočaranje zbog toga", rekao je za on za Karent tajm (Current Time – televizijska i digitalna mreža na ruskom jeziku kojom upravlja RSE).