Nacionalizam na prodaji u BiH

Kazna od tri mjeseca do pet godina zatvora za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida ne brine ulične prodavače suvenira, kao i one koji su posao razvili putem internetskih stranica za prodaju.

"Najbolja je prodaja na nacionalizmu. Ljudi kad se svađaju, to najbolje prolazi", kazao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Zoran, prodavač suvenira u Višegradu.

"Od makete BiH do makete Republike Srpske. Imam i Putinovu šolju i majicu, kao i one s Gavrilom Principom. To je nešto patriotski što se uvijek tražilo, a u posljednje vrijeme se traži možda malo i više. Kupuju i mladi i stari. Dođe mladić i kupi Putina za svog dedu. Slovenci kupuju Tita i pričaju mi da im je žao što nema više Jugoslavije", kazao je Bojan za RSE.

"Najbolje idu Andrićevi citati"

Sandra prodaje suvenire već deset godina. Radila je, kaže, na raznim lokacijama, od ćuprije do Andrićgrada, naselja koje je uz pomoć vlasti u Republici Srpskoj izgradio režiser Emir Kusturica.



"Iznajmila sam poslovni prostor u Andrićgradu i tako mi je najljepše, da ne dolazim u sukob s kolegama, što je u ovom poslu uobičajeno. Turisti najviše dolaze ljeti – od jula do avgusta. Ostatak godine je kao na primorju", kazala je Sandra za RSE.

Najviše se, kaže, kupuju magneti za frižider koji koštaju od jedne do tri marke.

"Najbolje idu citati Ive Andrića. Ljudi se često ne mogu odlučiti koji da kupe, pa kupe njih više. Slabo imam ove 'patriotske', nisam u tom fazonu, ja idem na to da prodam most i Ivu Andrića. To je poenta Višegrada", kazala je Sandra.



Prodavači kažu da najviše turista u Višegrad dolazi iz Srbije.