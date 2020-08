Sarajevski imam i instrumentalizacija korona virusa

Facebook status sarajevskog imama, u kojem je zahvalio Bogu na otkazanoj Povorci ponosa u Sarajevu uslijed pogoršane epidemiološke situacije, nije stav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nego imamov lični stav, poručuju iz Rijaseta.

Muhamed Velić, imam džamije Ferhadija u centru Sarajeva, na svome Facebook profilu 6. augusta objavio je status u kojem je napisao:

"Mediji nas izvještavaju da je zbog korona virusa odgođena homoseksualna parada u Sarajevu. U svakoj nesreći i tragediji - ima i zrno sreće, dobrote i ljepote. Hvala Allahu na svemu. Da dragi Allah podari pa da se korona i gey parada nikada više ne vrate u naš grad i državu! Amin!"

Nakon brojnih reakcija u javnosti, iz kancelarije reisu-l-uleme u Bosni i Hercegovini za RSE komentiraju da imam nije iznio stav Islamske zajednice u BiH.

"To je njegov lični stav i nije stav cijele Islamske zajednice", kazao je Muhamed Jusić, savjetnik reis-u-uleme u BiH.

Pravo da "iznese ono što je prema islamu ispravno" kaže Velić, ima kao vjernik i kao imam. Za RSE je kazao da u statusu nije "iznio govor mržnje".

"Želja mi je da se nikad ne održi 'gej parada' u Sarajevu. Kao vjernik, pa i kao imam iznosim svoje mišljenje, a onda je uslijedila žestoka reakcija... Zahvalio sam Bogu jer muslimani na svemu zahvaljuju Allahu", kazao je Velić.

Zaključak Islamske zajednice

Zvaničan stav Islamske zajednice u BiH u vezi s Povorkom ponosa iznesen je 2019. godine u vidu zaključka koji je usvojilo Vijeće muftija, tijelo sastavljeno od predstavnika muftijstava, odnosno regionalnih predstavnika Islamske zajednice u BiH.

U ovom zaključku je navedeno da "islam afirmira brak i porodicu, potiče na formiranje braka i očuvanje vrijednosti braka, potomstva i porodice kao osnovne ćelije ljudskog društva, te da je prema učenju islama "brak ugovor o zajedničkom životu između muškarca i žene zaključen uz obostrani pristanak s ciljem osnivanja porodice, moralnog uzdizanja i zadovoljenja materijalnih, tjelesnih i duhovnih potreba među supružnicima i njihovim potomstvom".

U zaključku se naglašava kako se homoseksualizam "nedvojbeno u izvorima islama kvalificira velikim grijehom i razvratom i kao takav muslimanima je zabranjen".

U zaključku se muslimanima savjetuje da izbjegavaju okupljanja poput Povorke ponosa, ali se skreće "pažnja vjernicima da nijednom pojedincu, ma ko bio, nije dozvoljeno nasilje prema bilo kojem čovjeku zbog njegovog ličnog uvjerenja i orijentacije".

Da su ovi zaključci i dalje jedini zvaničan stav Islamske zajednice u BiH potvrdio je reisov savjetnik Muhamed Jusić.

"Stav Islamske zajednice je jasno naveden u ovom zaključku Vijeća muftija koji je usvojen prošle godine i koji je i dalje na snazi. Ništa se nije promijenilo."

Uticaj na ljude

Lejla Huremović, jedna od organizatorica Povorke ponosa, koja je ove godine trebalo da bude održana 23. avgusta u Sarajevu, za RSE kaže da svaka osoba koja je, na bilo koji način, javna ima odgovornost zbog onih koji je prate i podržavaju.

"Njihova riječ utječe na ljude i to ne može nikada biti lični stav jedne osobe, jer oni imaju svoje pratitelje i pratiteljice koji to slušaju. I onda shodno njihovim reagovanjima, njihovim stavovima djeluju u društvu", kaže Huremović i dodaje:

"S tim u vezi, jedan onakav komentar je, iako ne direktno govor mržnje, zaista govori negativno o jednoj grupi. I vrlo je strašno zapravo da upravo religijske vođe, koji bi trebali da propagiraju mir i ljubav, zapravo šire govor mržnje i šire netrpeljivost, poredeći upravo korona virus i jednu grupu ljudi u našem društvu", komentirala je Huremović.

Socijalni psiholog i analitičar Srđan Puhalo problem u statusu imama u činjenici da je i ranije komentirao korona virus, kazavši da je to "Božija kazna Kinezima zbog odnosa prema muslimanima u Kini".

"S jedne strane, islam ima negativan odnos prema homoseksualizmu, tako da zastupati taj stav s vjerske dogme je nešto što je prilično očekivano", kaže Puhalo.

"Ali se", nastavlja, "postavlja pitanje da li primjereno sadašnjem trenutku, odnosno da li je takav govor efendije Velića poziv za etiketiranje LGBT+ populacije?".

"Jer on je negdje poznat po tome što on korona virus koristi i vrlo lako instrumentalizuje. Sjećamo se izjava koje se tiču kazne Kinezima zbog odnosa prema muslimanima u Kini. Sad odjednom više to nije kazna Kinezima, sad je to negdje, da kažem, Allahova pomoć da se parada ponosa ne održi", kaže Puhalo.

Odgovornost za javnu riječ

Imam Velić smatra da je "govor mržnje uslijedio prema njemu", jer su brojni reagirali na njegov status, a da je on "samo iznio mišljenje", referirajući se na status Senada Pećanina, bivšeg bh. novinara, danas odvjetnika, koji je napisao da je imam Velić "fašističko smeće".

Pećanin je za RSE kazao da zbog zdravstvenih razloga ne može dati izjavu.

Bilo koja javna ličnost, smatra Huremović, treba snositi odgovornosti za svoju javnu riječ.

"Islamska zajednica, ali i institucije ove države, treba da se ograde od takvih stavova i da sankcionišu širenje netrpeljivosti i govora mržnje u javnom prostoru", kazala je.

S druge strane, psiholog Puhalo smatra da stav imama Velića i može i ne može biti lični.

"Mi ne znamo kad prestaje on biti imam, a kad postaje građanin i obrnuto. I generalno to su zvanja ili funkcije gdje se veoma mora voditi računa kada se takve stvari govore. Kada vi interpretirate nešto što smatrate da je Božije djelo, a s druge strane postoji odgovornost prema zajednici koja nije homogena, ni po etničkoj osnovi, ni socijalni, a na kraju ni po seksualnoj. Čini mi se da je to zaboravljeno, kazao je dodavši da imam ima pravo na svoje mišljenje, ali isto tako ima i odgovornost da bude kritiziran zbog onoga što govori.

"Jer nikad ne znamo kako bi ovo što on govori moglo reakcije proizvesti kod ljudi koji ga slušaju. Vjerujem da u ovom trenutku Bog ima mnogo značajnijih prioriteta od parade ponosa u Sarajevu. Stvar je interpretacije.

Neko ko se bavi vjerom će vam bolje objasniti, ali ja sam pričao o ovome s ljudima, pitao sam, da li neko ima mogućnost da interpretira Božije odluke", pita se Puhalo.

Prva bh. povorka ponosa održana je 8. septembra 2019. godine u Sarajevu, pod sloganom - Ima izać'. Povorku je činilo više od 1.000 osoba i prošla je bez incidenata, ali uz jake mjere sigurnosti.

Dan ranije i na isti dan kad i Povorka u Sarajevu su održana dva skupa u znak prostesta protiv Povorke ponosa. Prvi skup održan je pod nazivom "Dan tradicionalne porodice", dok su se na dan Povorke u Sarajevu okupili pod motom "Vjera, narod, država".