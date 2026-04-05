Jedinstvena lista – recept za pobedu nad Vučićem?

U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo o tome da li su prošlonedeljni lokalni izbori u deset opština u Srbiji pokazali da se vlast konsolidovala i da je spremna da raspiše parlamentarne izbore. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milomir Mandić, istraživač u Istraživačko izdavačkom centru Demostat.

Bilo je reči o tome da li je Srpska napredna stranka imala razloga da tako bučno proslavi pobedu u svih deset opština, zašto su studenti i opozicija postigli dobar rezultat, zašto je Vučiću stalo da pobedi u svakoj, pa i najmanjoj opštini u Srbiji, pa se ponaša kao da bi poraz u samo jednoj opštini bio katastrofa za njegov režim, kao i o tome u kojoj meri su represija i nasilje vlasti uoči izbora i na dan glasanja uticali na rezultate izbora.

Razgovaralo se i o tome da li će Srpska napredna stranka biti u stanju da na parlamentarnim izborima pokrije sve opštine u Srbiji svojim ljudima i batinašima kao što je to učinila na prošlonedeljnim lokalnim izborima, da li su ti izbori pokazali da studenti i opozicija imaju šansu da pobede Vučića na parlamentarnim izborima samo ako nastupe sa jedinstvenom listom, kao i o tome šta se krije iza Vučićeve najave da bi parlamentarni izbori mogli biti i do Vidovdana.

Omer Karabeg: Predsednik Vučić i Srpska napredna stranka su vrlo bučno proslavili pobedu na lokalnim izborima u deset opština koji su održani prošle nedelje. Da li je bilo razloga za toliko slavlje?

Dragan Popović: Naravno da nije. To slavlje bilo je nategnuto jer su rezultati izbora pokazali da se nastavlja trend pada poverenja u Srpsku naprednu stranku. On nije toliko velik, ali ja to ni ne očekujem. Ne verujem da Vučićeva ogromna mašinerija može pasti ispod 45 posto. Ali oni su sigurno zabrinuti zbog toga što po prvi put sa druge strane imaju ozbiljnu alternativu. Nikada do sada u tih 10 opština, gde su Srpska napredna stranka, Socijalistička partija i radikali uvek bili dominantni, opozicija nije ostvarila tako dobre rezultate kao na prošlonedeljnim izborima. Studenti i opozicija dobili su između 30 i 50 posto glasova u tim opštinama.

Milomir Mandić: Cilj Srpske napredne strane bio je da zadrži vlast u svih 10 opština. Taj cilj su ostvarili. S druge strane, opozicija je ostvarila značajno bolje rezultate u odnosu na lokalne izbore 2022. i parlamentarne 2023. godine. Međutim, opozicija – kada kažem opozicija mislim na studente i političke partije – može to da shvati kao dobitak samo ukoliko izvuče pouku iz ovih izbora.

Pitanje života i smrti

Omer Karabeg: Zašto je Vučiću toliko stalo da pobedi ne samo na opštim izborima, nego i u svakoj opštini? Zašto je za njega pobeda u svakoj, pa i najmanjoj opštini, pitanje života i smrti? Zašto je za njega katastrofa poraz makar i u najmanjoj opštini?

Dragan Popović: To, naravno, nije njegov izum. Tako se ponašaju svi autoritarni vladari širom sveta, ali on je posebno fokusiran na to. U Srbiji je višestranačka demokratija suspendovana. Političke stranke su tokom četrnaestogodišnje Vučićeve vladavine praktično uništene. Ne samo opozicione, nego i Srpska napredna stranka. Imate nekakvu gomilu obožavatelja lika i dela Aleksandra Vučića koji su nekad Srpska napredna stranka, a nekad Pokret za narod. Oni su ono što im on kaže da jesu. U takvoj situaciji izbori nisu takmičenje političkih ideja i političara, već su predstavljeni kao pitanje opstanka naroda i države.

Kada je predsednik Vučić prošle nedelje uveče proglasio pobedu, on je rekao: "Zamislite kakva bi bila katastrofa da smo izgubili makar jednu opštinu". On to svojim biračima predstavlja kao katastrofu za državu. A reč je o tome da, ako se u piramidi vlasti koja se ne zasniva na poverenju, nego na strahu i ucenama, pojavi pukotina na bilo kojoj strani, preti opasnost da se cela piramida uruši. Koliko god Vučićeva piramida vlasti delovala moćno, ona je ipak na staklenim nogama.

Milomir Mandić: Kada u jednom proporcionalnom izbornom sistemu postoji partija koja ima preko 45 ili 50 posto podrške, to su visoko postavljene lestvice koje zahtevaju velike finansijske i ljudske resurse što izaziva tenzije u društvu. U hibridnim režimima sa autoritarnom strukturom pristalica i autoritarnim liderom gubitak jedne opštine smatra se velikim porazom, pa se teži ka tome da se ne izgubi čak ni jedna mesna zajednica. Videli smo šta je sve Srpska napredna stranka radila na prošlonedeljnim izborima u nastojanju da po svaku cenu ostane na vlasti. To je bila borba za svaki glas.

Ucenjivanje, zastrašivanje, podmićivanje

Omer Karabeg: U kojoj meri je na rezultate izbora uticala represija režima uoči izbora i na samim izborima? Da li su se građani uplašili?

Dragan Popović: Njihova represija usmerena je na dve strane. Najpre prema ljudima koji za njih glasaju. Ta represija se ogleda u ucenama, pritiscima i zloupotrebi sistema socijalne zaštite jer veliki broj ljudi u Srbiji prima socijalnu pomoć. Oni ih uoči izbora obilaze po kućama i traže da izađu na birališta i za njih glasaju. Postoji i represija prema zaposlenim u javnim službama i državnim preduzećima na koje se vrši pritisak da izađu na birališta i glasaju za Srpsku naprednu stranku.

Druga vrsta represije je prema protivnicima. To je primena sile, zastrašivanje policijom i batinašima – ljudima pod maskama i u kapuljačama. To je imalo efekta na prošlonedeljnim izborima, ali, rekao bih, nikad manjeg. Vlast i pojačava represiju zato što vidi da ona nema dovoljno efekta. Ljudi pružaju otpor bez obzira na visoku cenu koju ponekad plaćaju. Završavaju u urgentnim centrima zbog nasilja Srpske napredne stranke, ali uprkos tome otpor nikada nije bio jači. Tako da represija utiče na rezultate izbora, ali ima veći uticaj na glasače Srpske napredne stranke, nego na njene protivnike.

Milomir Mandić: Represije je svakako imala uticaj na rezultate izbora, ali mnogo manji nego pre pojave studentskog pokreta. Došlo je do neke vrste oslobađanja od straha. Naveo bih tri vrste pritisaka za vreme svakih izbora koji su posebno bili vidljivi na prošlonedeljnim izborima. To su ucenjivanje, zastrašivanje i podmićivanje, odnosno korumpiranje birača.

Ali ono što ne smemo da zaboravimo je da se podrška Vučiću ne bazira samo na pritiscima. Značajan deo podrške je dobrovoljan i zasnovan na emocijama. Karakteristično je za protekle izbore da su studentski pokret i opozicija bili mnogo bolje organizovani nego ranije. Nije bilo isto u svim opštinama, ali izdvojio bih Aranđelovac, Kulu, Bajinu Baštu i Sevojno. Otpor represiji je bio mnogo uspešniji nego ranije.

Omer Karabeg: Koliko je na rezultate izbora uticala činjenica da je vlast povećala penzije uoči izbora, a penzioneri čine značajan deo birača?

Dragan Popović: Uvek je bilo povećanja penzija i socijalnih davanja pred svake izbore. To je populistička mera, a naprednjaci su 2012. došli na vlast na populističkom talasu. Drugo je pitanje da li je to uz ovu inflaciju dovoljno. Ne bih rekao da time mogu da privuku nove glasače, ali ne bih potcenio uticaj na one koji za njih već glasaju.

Milomir Mandić: Mislim da je povećanje penzija pre svega uticalo na dosadašnje pristalice Srpske napredne stranke. To su većinom stariji ljudi koji očekuju pomoć od države, kao i građani srednjeg i nižeg obrazovanje iz ruralnih i prigradskih sredina. Ali birači nisu bili korumpirani samo povećanjem penzija i socijalnih davanja. U nekim opštinama su uoči izbora podeljene i 13. plate. Ne treba zaboraviti da Srpska napredna stranka kontroliše lokalne samouprave i javna preduzeća i ustanove u opštinama u kojim su održani izbori. Bilo je raznih finansijskih podsticaja i to je dalo rezultat.

Ohrabrujući rezultat

Omer Karabeg: Očekivalo bi se da će velika izlaznost, koja je bila u svakoj od deset opština, doneti pobedu studentskoj i opozicionoj listi bar u jednoj opštini. Međutim, to se nije desilo.

Dragan Popović: Te opštine su bile jako težak teren za opoziciju. Sem Bora, sve ostalo su bile dosta jaka uporišta Srpske napredne stranke, pa je teško bilo očekivati pobedu opozicije u bilo kojoj od njih. Ali u četiri opštine situacija je maltene pola-pola. U tim opštinama Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri imaju samo jednog odbornika više od opozicije. To je ohrabrujući rezultat kada se ima u vidu da je u svih deset opština bila skoncentrisana cela država, da je Srpska napredna stranka koristila sve javne resurse i da su u pograničnim opštinama dovodili ljude iz Republike Srpske da za njih glasaju.

Milomir Mandić: Podsetio bih na lokalne izbore u Kosjeriću i Zaječaru juna prošle godine u jeku studentskih protesta. Tada je u Kosjeriću, pre ponavljanja izbora na jednom biračkom mestu, rezultat bio 49:49 što je nezapamćen rezultat opozicije u zadnjih 14 godina otkako su naprednjaci na vlasti. Tada su studenti i opozicione političke partije nastupili zajedno. To je bio sjajan rezultat. To se posle ponovilo i u Mionici. Na prošlonedeljnim izborima studenti i opozicija su u nekim opštinama dobili preko 40, a negde i blizu 50 posto. Navešću primer Aranđelovca. Vučić je procenio da bez socijalista, radikala i Zavetnika, koji su i na prošlim izborima bili zajedno sa Srpskom naprednom strankom, ne može da pobedi. Jedva je pobedio, ali je izgubio veliki deo biračkog tela. To se desilo u još nekim opštinama.

2:0 fore

Omer Karabeg: Da li će Srpska napredna stranka imati dovoljno snage i sredstava da na parlamentarnim izborima nastupi tako snažno u svakoj opštini Srbije kao što je to učinila u 10 opština prošle nedelje?

Milomir Mandić: Mislim da nema snage da s tom silinom nastupi u svih 145 opština i 29 gradova koliko ih ima u Srbiji. Teže će im biti kada se snaga bude rasula. Ali će im lakše biti nego opoziciji zato što je ona u neravnopravnom položaju. Srpska napredna stranka je u startu u prednosti, ona ima, sportskim rečnikom rečeno, 2:0 fore. Pre svega ima medije. Svi mediji sa nacionalnom frekvencijom su pod kontrolom vlasti. Na njima nema mesta ni za kakvu opoziciju.

Dragan Popović: Apsolutno je nemoguće da na parlamentarnim izborima Srpska napredna stranka u svim opštinama i gradovima nastupi sa intenzitetom s kakvim je prošle nedelje nastupila u deset opština. S druge strane, prednost studentskog pokreta i opozicije je što su oni decentralizovani. Njihovi aktivisti misle svojom glavom, bore se za svoje opštine i gradove. Naprednjaci su vojska. Idu gde im se kaže.

Na prošlonedeljnim izborima takoreći pola Vojvodine je bilo u Boru, sva javna preduzeća iz Subotice imala su obavezu da pošalju svoje ljude u Bor da vrše pritisak, vode kampanju od vrata do vrata i zastrašuju meštane. Bilo ih je i iz drugih gradova. U Boru su SNS-ovci iz Pančeva pretukli novinare i studentske aktiviste. Ali na parlamentarnim izborima neće moći da ih šalju. Moraće da ostanu u svojim opštinama i gradovima. Imaju oni dosta ljudi jer su im na raspolaganju svi javni resursi Srbije, ali neće to biti nivo pritiska kao u 10 opština. Nemaju 150 kolona motora bez registarskih tablica kakve smo videli na izborima prošle nedelje.

Referendumska atmosfera

Omer Karabeg: Da li su ovi izbori pokazali da studenti i opozicija imaju šanse da obore Vučića na parlamentarnim izborima jedino ako izađu sa jednom listom?

Milomir Mandić: Mi iz Demostata to stalno govorimo. Ali nije naše da određujemo nekome kako će da nastupi na izborima. Mi samo radimo istraživanja. A ona pokazuju da je najbolje rešenje jedna lista svih opozicionih aktera. To stvara referendumsku atmosferu. To su pokazali izbori u Kosjeriću i Mionici, a to se videlo i na prošlonedeljnim izborima.

Kad kažem jedna lista, ne zanima me da li će da je naprave studenti, pa da je podrže opozicione partije ili će napraviti zajedničku listu. Najvažnije je da bude jedna lista i referendumska atmosfera jer referendumska atmosfera izvodi ljude na birališta. Dakle, jedna lista je recept za pobedu. To pokazuju istraživanja javnog mnjenja i rezultati 15 lokalnih izbora koji su održani u zadnjih godinu dana.

Omer Karabeg: Gospodine Popoviću, mislite li i vi da je jedna lista recept za obaranje Vučića?

Dragan Popović: Ne umem da vam dam definitivan odgovor. Referendumska atmosfera je jako važna, a nju je teško napraviti bez jedne liste. S druge strane, ima i drugih primera. Pomenuo bih crnogorski primer gde je opozicija išla u tri kolone i pobedila. Po meni najvažnije je da postoji dogovor između različitih opozicionih aktera. Bilo da se ide sa jednom listom ili sa dve najvažnije je da to bude rezultat dogovora i da svim građanima bude jasno da je u pitanju dogovor. Onda i sa dve liste može da se pravi referendumska atmosfera. Ali ipak čini mi se da jedna lista ima prednost.

Blickrig

Omer Karabeg: Da li je Vučić toliko ohrabren pobedom na prošlonedeljnim izborima – naziva je pobedom 10:0 – da će uskoro raspisati parlamentarne izbore? Ovih dana je rekao bi izbori mogli da budu i do Vidovdana.

Milomir Mandić: Postoji scenario da izbori budu i krajem maja. Kada će biti raspisani, zavisi od nekoliko faktora. Vučić nije jedini faktor od koga to zavisi. Po mom mišljenju postoje tri faktora. Jedan je Vučić koji kao predsednik države raspisuje izbore, drugi je masovnost i intenzitet eventualnih protesta i treći Brisel i zemlje Evropske unije.

Kada su počeli protesti, Vučić je najavio da će izbori biti do kraja 2025, pa onda da će biti u aprilu ili maju 2026, a nakon toga je pominjao je da će biti sledeće godine zajedno sa predsedničkim izborima. On stalno menja izjave. Možda će ići na izbore za nekih mesec-dva, da to bude nekakav blickrig gde bi sa širokom koalicijom, sa kakvom je išao na prošlonedeljne lokalne izbore, pokušao da iznenadi opoziciju koja još nije napravila dogovor, da ih, da tako kažem, neorganizovane i nepripremljene uhvati na spavanju.

A možda i računa da bi mu bilo bolje da sada ide na izbore i zbog toga što će se na jesen zbog ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini verovatno povećati inflacija i pogoršati standard građana. Mislim da još uvek ne zna. Čeka istraživanja.

Dragan Popović: Ako Vučić narednih meseci raspiše izbore, raspisaće ih iz straha od toga kakva će biti situacija na jesen i u zimu. On sve teže kontroliše situaciju i treba mu neka vrsta reseta. A to su vanredni parlamentarni izbori. Ali teško je prognozirati. Njegova odluka će zavisiti od mnogo faktora, pre svega od istraživanja javnog mnjenja, pa i od toga kako će da prođe Orban na izborima 12. aprila. Pad Orbana bio bi mu ozbiljan psihološki udarac. I to bi mnoge ljude u Srbiji mobilisalo protiv njega.

Vučić će da uzme u obzir mnoge faktore kada bude odlučivao o raspisivanju izbora, ali ja mislim da će ova godina svakako biti izborna. A studentima, opoziciji i celom građanskom frontu, koji pokušava da se izbori za demokratiju u Srbiji, ostaje da se rukovode onom čuvenom Titovom izrekom – živimo kao da će sto godina biti mir, spremajmo se kao da će sutra da izbije rat. Dakle, studenti i opozicija moraju da budu spremni da izađu na izbore kad god budu, makar i za mesec dana.