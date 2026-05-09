Rusija održala skromniju paradu povodom Dana pobjede uz pojačano obezbjeđenje u Moskvi

Rusija je 9. maja održala jednu od najskromnijih parada povodom Dana pobjede u posljednjim godinama, usred pojačanih strahova da bi Ukrajina mogla pokušati poremetiti događaj.

Pod predsjednikom Vladimirom Putinom, obilježavanje pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu postalo je jedan od najvažnijih praznika u zemlji, uz grandiozne prikaze sovjetske i ruske vojne istorije, kao i aktuelnog rata Moskve u Ukrajini.

Ove godine, međutim, parada je protekla bez tenkova i druge teške vojne opreme na Crvenom trgu, zbog sigurnosnih zabrinutosti nakon što je ukrajinski dron ranije ove sedmice pogodio predgrađe Moskve.

Umjesto toga, na velikim ekranima i u prijenosima državne televizije prikazano je oružje, uključujući interkontinentalnu balističku raketu, nuklearnu podmornicu, borbeni avion, kao i različite dronove i artiljeriju.

Kolone vojnika i mornara, uključujući i one koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, marširale su ispred Putina, koji je događaj pratio zajedno s ruskim veteranima u blizini Lenjinovog mauzoleja. U paradi su učestvovali i sjevernokorejski vojnici koji su se borili protiv ukrajinskih snaga u ruskoj Kurskoj oblasti, dok su iznad Kremlja letjeli borbeni avioni.

U osam minuta dugom govoru, Putin je aktuelnu vojnu kampanju Rusije u Ukrajini povezao sa sovjetskom borbom u Drugom svjetskom ratu.

"Veliki podvig generacije pobjednika inspiriše vojnike koji danas izvršavaju ciljeve specijalne vojne operacije", rekao je Putin, koristeći termin koji Moskva primjenjuje za svoju invaziju na Ukrajinu.

"Oni se suočavaju s agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome, naši heroji napreduju... Čvrsto vjerujem da je naša stvar pravedna."

Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine, koju međunarodna zajednica osuđuje kao ničim izazvan agresorski rat, prerasla je u višegodišnji sukob bez jasnog kraja.

Parada je održana paralelno s trodnevnim prekidom vatre koji je najavio američki predsjednik Donald Trump, a prihvatili s uga i Moskva i Kijev, pri čemu su obje strane potvrdile da su se saglasile s primirjem, kao i s velikom razmjenom zarobljenika.

Trump je rekao da bi "volio vidjeti značajno produženje" primirja, opisujući sukob kao "najgoru stvar od Drugog svjetskog rata kada je riječ o ljudskim gubicima".

Uprkos primirju, sigurnosne mjere u Moskvi 9. maja bile su izuzetno stroge, uz naoružane patrole, blokade na ulicama i snajperiste raspoređene na brojnim zgradama u blizini mjesta održavanja parade.

Putin je tokom pojavljivanja bio pod zaštitom brojnih sigurnosnih snaga, dok je mobilni internet bio isključen.

Kako je privremeno primirje stupilo na snagu, i Rusija i Ukrajina izvijestile su o manjem broju napada tokom noći između 8. i 9. maja, iako je ukrajinska vojska saopštila da su ruske snage od prethodnog dana lansirale jednu raketu i desetine dronova.

