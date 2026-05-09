Predstavnici vlasti RS sastali se u Moskvi sa ruskim predsjednikom Putinom

Svečana vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu održana je 9. maja na Crvenom trgu u Moskvi, uz obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Među prisutnim stranim zvaničnicima bili su i predstavnici bh. entiteta Republika Srpska - predsjednik RS Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik, koji je, kako prenosi Srna, poručio da 9. maj ostaje simbol pobjede slobode nad zlom.

"Za srpski narod, koji je podnio ogromne žrtve u borbi protiv fašizma, ovo je datum koji nas trajno podsjeća da se sloboda brani hrabrošću, žrtvom i jedinstvom", naveo je Dodik.

Prema podacima ruske administracije i objavljenim spiskovima stranih gostiju, delegacija Republike Srpske je jedina delegacija iz Evrope koja učestvuje u centralnim svečanostima u Moskvi ove godine.

Iako su pojedini evropski političari ranije najavljivali dolazak, oni su u međuvremenu ili otkazali prisustvo vojnoj paradi ili će boraviti u Moskvi isključivo povodom bilateralnih sastanaka.

Među njima je i slovački premijer Robert Fico, čije je prisustvo u Moskvi potvrđeno, ali bez učešća na vojnoj paradi na Crvenom trgu, što su prenijeli ruski i međunarodni mediji.

Boravak delegacije Republike Srpske u Moskvi je dio višegodišnje prakse intenzivnih političkih kontakata između rukovodstva RS i vlasti Ruske Federacije.

Milorad Dodik, u vrijeme dok je bio predsjednik RS, ali i ranije kao član Predsjedništva BiH, redovno se sastajao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Te posjete su postale znatno češće od februara 2022., i ruske invazije na Ukrajinu.

Od tada, Dodik i Putin su se susreli ukupno devet puta, a svi sastanci su održani u Rusiji.

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom posljednji put 2. oktobra , na marginama Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju.

Nije poznato u kom je tada svojstvu Dodik bio kod Putina, s obzirom da mu je još polovinom avgusta prošle godine, pravosnažnom presudom Suda Bosne i Hercegovine, oduzet mandat predsjednika RS.

Nije poznat ni stav Putina oko Dodikovog statusa, iako je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prethodno dao podršku Dodiku 9. septembra, oštro osudivši, kako je naveo, "pokušaje uklanjanja s vlasti srpskih lidera koji su nepoželjni Zapadu", "legalno izabranog legitimnog predsjednika Republike Srpske, putem izmišljenih krivičnih slučajeva".

Rusija je jedna od rijetkih zemalja koja nije priznavala presudu protiv Dodika, i koja je podržavala separatističke poteze Dodikove vlasti, iako u izjavama zvanični ruski predstavnici ističu potrebu za poštovanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.