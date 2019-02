'Možemo', zbog ljudi koji govore da se ništa ne može

Ovog vikenda predstavljena je u Zagrebu nova politička platforma „Možemo“ koja planira osnovati stranku, koja bi okupila od izvanparlamentarne ljevice do socijaldemokrata i liberala. Većinu među 26 članova inicijativnog odbora čine aktivisti nevladinih udruga – od ekoloških i onih za zaštitu javnog dobra do ljudskopravaša.

Predstavljen je još jedan politički projekt koji će se obraćati građanima i biračima od građanskog i socijaldemokratskog lijevog centra pa prema lijevo – progresivna platforma „Možemo“. Jedan od 26 članova Inicijativnog odbora, dubrovački srednjoškolski profesor i dugogodišnji aktivist nevladine udruge „Srđ je naš“ koja se bavi zaštitom javnog prostora od uzurpacije privatnih poduzetnika Đuro Capor u izjavi za radio Slobodna Europa o programu buduće stranke kaže:

„Glavni naglasci programa su na pravednom društvu, na jednakosti i na pristupu socijalnim uslugama kojima svi građani mogu pristupiti, na održivom razvoju i obnovljivim izvorima energije, na poticanju sudjelovanja u procesima odlučivanja, unapređivanju oblika direktne demokracije, na borbi protiv korupcije i uhljebljivanja, dakle svega onog što karakterizira aktualnu političku scenu.“

Platforma se zove „Možemo“. Svojevrsni glasnogovornik Inicijativnog odbora platforme, dugogodišnji ekološki aktivist i vijećnik u Gradskoj skupštini grada Zagreba Tomislav Tomašević kaže za jednu privatnu televiziju kako im uzor nije bila Obamina kampanja „Yes We Can“, nego mnogo više španjolski „Možemo“, odnosno „Podemos“ koji je iz prosvjednog pokretaprotiv skupoće prerastao u stranku koja je pokazala vrlo dobre rezultate na izborima.

„Međutim, ono što je nas najviše inspiriralo da se tako nazovemo je to što smo okruženi ljudima koji stalno govore 'ništa se tu ne može'. Čak u ovih dvije godine u lokalnoj politici govore nam 'ne možete vi tu ništa, to su sve političke elite među sobom podijelile karte, ne može se njih maknuti…' Mi to jednostavno odbijamo prihvatiti. Mi vjerujemo da se može, da Hrvatska može bolje, da ovo društvo može bolje. Ali ne ako se mi politički aktiviramo, nego ako se i drugi građani uključe u politiku, ako se zajedno organiziramo, i zato smo zajedno tu platformu nazvali 'Možemo!'“, kazao je Tomašević.

Među inicijatorima nisu samo aktivisti, nego i vijećnici nezavisnih lista koji se u gradovima i općinama bore protiv devastacije javnog prostora i za javno dobro.

„To su ljudi koji imaju i znanja i srčanosti da se izbore za viziju Hrvatske kakvu zaslužujemo. Mislim da se u ovom slučaju radi o jako, jako kvalitetnim ljudima i programu kojeg će građani Hrvatske prepoznati kao nešto što je ovom društvu potrebno“, kaže Đuro Capor.

„U ovoj godini plan nam je da se što više ljudi angažira kroz ovu platformu,“ kaže za RSE članica Inicijativnog odbora platforme „Možemo“ i dugogodišnja zaposlenica zagrebačkog Centra za mirovne studije Sandra Benčić.

„I to onih ljudi koji do sada nisu sudjelovali u parlamentarnim strankama i koji nisu toliko aktivno sudjelovali u političkom životu, a imaju čime. Drugi cilj je profilirati platformu i kroz izborne procese koji nam predstoje, a to su sada prvenstveno europski izbori, a ključni je cilj po prvi puta ponuditi proces u kojem će građani moći sudjelovati u artikuliranju toga – što mi kao zemlja želimo biti, i onda na temelju toga definirati instrumente kako ćemo do toga doći“, dodaje.

Okupljanje lokalnih inicijativa već su ranije pokušali Most na desnici i Nova ljevica na lijevom dijelu političke scene. Novoj ljevici to nije uspjelo, međutim Sandra Benčić najavljuje da će njima – uspjeti:

„Ako se s građanima koji su već politički aktivni stvara neka politička inicijativa, onda ih tu treba uključiti i prije samog početka, da oni sami odluče koja će biti forma nastupa. I zato se meni čini da je ova forma platforme puno mekša i puno bolja. Osim toga, mi u platformi 'Možemo' okupljamo građane koji su članovi tih inicijativa, a nisu formalno inicijative članovi.“