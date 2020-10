Milanović nasred puta BiH u NATO

"On dolazi probati 'uvaliti' američke avione". Tim riječima hrvatski predsjednik Zoran Milanović prokomentirao je posjet američkog državnog tajnika Mike Pompea Hrvatskoj 2. listopada. Kako je najavljeno tom prigodom Pompeo će u Dubrovniku o nizu tema razgovarati s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i dvojicom ministara.

Milanović je međutim, u izjavi od četvrtka (1. listopada), Pompeovu posjetu sveo na jednu dimenziju - američke avione.

„To kažem ja, koji sam rekao da bi američka roba trebala biti prioritet. Dakle, sada dolazi u vrijeme kada su praktički već otvorene ponude, i po meni – s njime o tome nitko ne bi smio razgovarati. To je vrsta pritiska! To je trebalo raditi prije pola godine, a sada kada su ponude otvorene, evo ti njih - dva tjedna prije američkih izbora! To je krivo,“ poručio je Milanović sa komemoracije žrtvama četničkog terora u Drugom svjetskom ratu u selu Gata u dalmatinskom zaleđu.

No kada je riječ o Zapadnom Balkanu, posebno je odjeknula izjava prvog čovjeka Hrvatske o budućem članstvu susjedne BiH u NATO.

Zašto Milanović dovodi u pitanje buduće članstvo BiH u NATO?

Naime, sve je počelo kada je Milanović komentirao odbijanje predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića da se susretne sa njim, dok Milanović ne razgovara sa svim članovima bosansko-hercegovačkog Predsjedništva. Podsjetimo, Milanović se susreo u Zagrebu 16. rujna sa srpskim članom bh. Predsjedništva Miloradom Dodikom.

Kako se Izetbegović sastao sa Plenkovićem, koji je također primio Dodika, Milanović je Izetbegovićevo postupanje nazvao neiskrenim, i najavio da to neće dobro završiti.

„To naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba, ali neće dobro završiti. Naprosto, Hrvatska ima načina da se na miran, ali i uporan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada. Dosta je bilo džeparenja“, poručio je Milanović.

U nastavku je najavio da bi njegova potpora ulasku BiH u NATO mogla biti uvjetovana izmjenom izbornog zakonodavstva u BiH.

„I kada mi netko kaže da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, evo - mi smo članica NATO-a, ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik i imam problem da u NATO uđe država koja je tako neusklađena. Jer preuzimam garancije za takvu državu. Ja bih rado - i radi Bošnjaka, i radi Hrvata u BiH, Srbi su protiv - ali u ovakvoj situaciji ti si stavljaš na leđa jednog saveznika za kojeg moraš odgovarati. To je ugovorna obaveza, a saveznik je nije u stanju ispunjavati. Tako da je to isto jedna tema za razgovor“, kazao je Milanović u Gatima.

Milanovićev napad zbog kršenja pravila lockdowna

U srijedu je Milanović izuzetno oštrim rječnikom napao dvije oporbene zastupnice koje su ga prozvale jer je za vrijeme lockdowna jeo i pio u neregistriranom klubu.

Već nekoliko dana sustavno proziva Vladu i premijera Andreja Plenkovića zašto nisu spriječili da nedavno uhapšeni Dragan Kovačević u veljači bude reizabran na funkciju direktora javnog poduzeća „Janaf“ , jer su – tvrdi – morali znati da je pod istragom. Plenković mu odgovara da on to ne smije znati, jer bi to bilo protuzakonito.

Za američkog predsjednika Trumpa rekao je da je ratni huškač, i da usporedbu s njim smatra uvredom. Imao je i antimigrantski ispad, u četvrtak je iznova prozvao ženske nevladine udruge itd.

„Milanović je, kada je izabran u veljači, obećao građanima ravnopravnost, uključivost, slobodno društvo u kojem nitko neće biti uplašen i isključen“, kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) izvršna direktorica nevladine udruge „Gong“ Oriana Ivković Novokmet.

„Umjesto toga imamo niz situacija i izjava koje su zabrinjavajuće. To je naprosto neprimjereno i nedopustivo i – iako on ne voli da ga se uspoređuje sa Trumpom - zaista to nalikuje na šou kakav bi priredio američki predsjednik,“ kaže Novokmet.

Puhovski: Predsjednik se razvio u veliku javnu hrvatsku nesreću

Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, koji je prvi upozoravao na ovakvo Milanovićevo ponašanje, „gospodin predsjednik razvio se u jednu veliku javnu hrvatsku nesreću".

"Ta nesreća se sastoji u tome da on komunicira na način koji dovodi do toga da je veoma često u krivu, jer ga ponese 'prejaka reč' , kako je rekao pjesnik Branko Miljković, ili – kada je u pravu – da to kaže na takav način da se izgubi to što je u pravu, a ostane forma koja je neizdrživa i nepodnošljiva – za predsjednika Republike. Primjerice, u danima prije dolaska američkog državnog tajnika ne govori se na taj način o američkom predsjedniku i o samom Pompeu – ako si predsjednik države“, kaže Puhovski za Radio Slobodna Evropa (RSE).

O Milanovićevom odnosu prema ženama

"To što radi predsjednik Milanović vrlo je loše za Hrvatsku, a naravno i za naše okruženje", navodi predsjednica zaklade „Solidarna“, preko koje se financira rad nevladinih udruga za ljudska prava, Sanja Sarnavka.

„I inače je na ovim prostorima problem agresija i nasilje, u kojem se ne zna normalno razgovarati, nuditi argumente i slušati. On sada pokazuje da bi bullying, odnosno nasilna komunikacija trebala biti model kojeg bi mi svi trebali prihvatiti, i to je za jednu malu državu poput Hrvatske, u problemima i sa tisuću neriješenih situacija jako loše“, ocjenjuje dugogodišnja aktivistica.

Agresivan Milanovićev istup 30. rujna prema saborskim zastupnicama Daliji Orešković i Marijani Puljak koje su ga kritizirale Sanja Sarnavka tumači činjenicom da je Milanović mizogin muškarac koji apsolutno ne cijeni žene.

„To se pokazalo u više navrata. On će javno govoriti o ravnopravnosti i drugim vrijednostima, međutim upravo njegovo druženje sada u Kovačevićevom klubu, a ranije po poznatim kafićima, muško društvo koje se druži i dogovara uz šalu, papicu i piće sada je izbilo na vidjelo. On je dvije zastupnice koje su ga kritizirale nazvao 'samodopadnim narikačama', a meni se čini da u hrvatskoj javnosti nema samodopadnijih osoba od Milanovića i Plenkovića, samo što se Plenković naučio s time nositi“, zaključuje Sanja Sarnavka.