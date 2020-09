Pitanja koja će Pompea dočekati u Hrvatskoj

Nakon duljeg vremena, jedna američka diplomatska posjeta na najvišoj razini, tako se u Hrvatskoj cjenjuje dolazak američkog državnog tajnika Mike Pompea u Dubrovnik, 2. rujna.

Američki državni tajnik inače boravi u Evropi od 27. rujna do 2. listopada i posjećuje Grčku, Italiju, Svetu Stolicu i Hrvatsku.

Prema službenim najavama, sadržaj njegovih razgovora sa premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i ministrom obrane Marijem Banožićem biti će - osim bilateralnih odnosa - i ukidanje viza za hrvatske građane, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja.

Pompeo se ovaj put neće susresti sa predsjednikom Hrvatske Zorano Milanovićem, koji je novinarima, kako prenosi Hrvatska radio-televizija, u ponedjeljak(28. rujna)kazao:

"Nisu nas se sjetili četiri godine. Sad se ukidaju vize, to je trebalo biti napravljeno davno ranije, dakle tretirani smo kao sigurnosni problem i to je to. Mi u stvari četiri godine sa SAD-om nismo imali nikakav odnos."

Protiv kineske ponude 5G

Osim službeno najavljenih tema razgovora, neslužbeno saznajemo kako bi interes Sjedinjenih Država mogao biti i razgovaranje o hrvatskoj nabavi borbenih aviona, LNG terminalu za ukapljeni plin na Krku, te o uvođenju 5G mreže, što je bila i ključna tema Pompeove nedavne posjete srednjeeuropskim državama, uključujući Sloveniju.

Amerika, naime, želi da njezine kompanije rade na razvoju 5G mreže, a ne kineske, što je uostalom i dio sporazuma nedavno potpisanog između SAD-a, Srbije i Kosova u Washingtonu.

„Američka administracija želi pokazati da joj je stalo do 'nove Europe'. Dijelom je to predizborno jer je dio potencijalnih glasača na američkim izborima porijeklom iz tog dijela Europe, ali dijelom je to i nastavak nastojanja da se stvori snažni front protiv Kine i njihove ponude 5G mreže“, kaže za Radio Slobodna Europa urednik portala euractiv.hr Željko Trkanjec.

„Tu Amerika radi klasičnu pogrešku ove administracije, a to je da ne shvaća da postoji Europska unija. Kakve će odluke donijeti Europska unija, njih će slijediti i Hrvatska i Slovenija i Slovačka i Grčka… Prema onome što znamo iz Bruxellesa, a tu je dosta važna i odluka Njemačke koja se još uvijek nije oglasila protiv Huaweija, ideja je da se vrlo pomno obavi analiza svih mogućih ponuđača za 5G tehnologiju. Osim toga, Ericcson i Nokia intenzivno rade na tome da ponude svoje sustave koji bi mogli postaviti 5G mrežu“, pojašnjava Trkanjec.

Hrvatska očekivanja

Što se Hrvatske tiče, vlasti ovdje očekuju da američka strana ukine vize za hrvatske državljane do kraja godine, a druga važna tema je sporazum sa Sjedinjenim državama o ukidanju dvostrukog oporezivanja, nastavlja Trkanjec.

„To je možda najvažniji segment Pompeove posjete, a koji nekako pada u drugi plan. On otvara mogućnost ozbiljnijeg američkog investicijskog djelovanja u Hrvatskoj, što je možda dijelom povezano i sa navodnom očekivanom američkom ekspanzijom prema Srbiji i Kosovu, što je definirano sporazumom potpisanim u Bijeloj kući. Ali to je drugo pitanje. Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je nešto što Hrvatskoj jako treba u odnosima prema Americi“, tvrdi Trkanjec.

Međunarodni tajnik oporbenih socijaldemokrata (SDP) i predsjednik saborskog Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković za RSE je komentirao energetska i infrastrukturna pitanja kao vjerojatne teme razgovora Plenković – Pompeo, a u kontekstu odnosa između Sjedinjenih država, Rusije i Kine, koja je u Hrvatskoj prisutna u izgradnji Pelješkog mosta, ali želi i proširiti svoju aktivnost.

„Trumpova administracija ima povijest vrlo 'trzavog' odnosa s Kinom, koji je u najboljem slučaju toplo-hladan, ali u posljednje vrijeme više hladan, i koja želi ograničiti širenje kineskog utjecaja, tako da vjerujem da će na tom tragu biti i njihova stajališta,“ procjenjuje Hajduković.

Energetika i avioni

Što se energetike tiče, jasan je stav Europske unije diversifikacija nabave energenata, i u tom kontekstu - podsjeća Hajduković - treba gledati i izgradnju LNG terminala na Krku, kojeg je Europska komisija financirala sa nepovratnih 100 milijuna eura.

„I tu sam siguran da postoje američki interesi, jer drugi, alternativni putevi poput ovog terminala mogu uključivati i američke energente. Također, siguran sam da će željeti razgovarati o energetskoj politici Europske unije, koje je Hrvatska član. Siguran sam da su američki interesi na tragu toga da se ograniči utjecaj Kine koja dolazi sa infrastrukturnim projektima, i Rusije koja sa druge strane dolazi sa energentima“, zaključuje Hajduković.

Naši sugovornici slažu se da će nabava borbenih aviona i američki interes da to budu upravo njihovi F-16 biti tema razgovora. Trkanjec podsjeća da je od posljednje američke prodaje F-16 Slovacima ojačala ideja o europskim obrambenim snagama, pa su francuska ili švedska ponuda možda dobile na težini.

Ako američka ponuda i ne bude izabrana, američka strana to neće bitno zamjeriti Hrvatskoj, kaže naš sugovornik, jer ovo ne bi bio prvi puta da se tako nešto desilo.

O američkom interesu mogoa bi govoriti i detalj da je u utorak, 29. rujna, u Zagrebu predstavljen simulator letenja na ponuđenom lovcu F-16, a američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst izrazio nadu da će se Hrvatska odlučiti upravo za njih.