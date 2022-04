Milanović kaže da ne razume zašto je Srbija kupila kinesko oružje

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da ne razume odluku Beograda o kupovini kineskog protivraketnog sistema ocenivši da Srbiju niko neće da napadne.



"Ja ih ne osuđujem - gledam ih i čudim se", rekao je Milanović novinarima u Rijeci upitan o nedavno isporučenom kineskom protivraketnom sistemu Srbiji, prenela je agencija Hina.



On je dodao da je to stvar Srbije i da je reč o njenom novcu i odlukama.

"Hrvatska ih neće napasti. Amerika ih neće napasti. Ako ih napadne, to im ničemu ne služi. Mogu srušiti opet dva aviona i biti ponosni na to, ali tako se ne dobijaju ratovi", naveo je Milanović.



On je podsetio da Srbija nije članica NATO i da to ne želi, a ostala je "bez patrona preko noći".



"To je jedno vrlo traumatično buđenje, jedan mamurluk verovatno, i sad kupuju nekakve kineske sisteme koji su verovatno kopije ruskih sistema, verovatno za klasu slabiji, ali mislim, šta će s tim, to je nerazumljivo", rekao je hrvatski predsednik.



On je ocenio da takvo oružje "košta, a ne čini razliku".



"Hoće ih napasti Rusija? Ne. Amerika? To ti ništa ne znači. Hrvatska? Neće", rekao je Milanović i pozvao Srbiju da izabere stranu kojoj će se prikloniti.



Agencija Hina navodi da su američki funkcioneri još 2020. upozorili Beograd da ne kupuje protivraketne sisteme HQ-22, rekavši da bi Srbija, ako želi da se priključi EU i drugim zapadnim savezima, morala da uskladi svoju vojnu opremu sa zapadnim standardima.



"Srbija se mora odlučiti, ali vrlo jasno, gde pripada", dodao je Milanović.



On je podsetio da je Srbija nedavno podržala izbacivanje Rusije iz Saveta UN za ljudska prava, dodavši da mu je "drago ako je moj sused progledao i ako će konačno da bude pripadnik zapadne zajednice naroda i država".



Komentarišući konferenciju za novinare županijskog državnog tužilaštva o padu drona u Zagrebu, Milanović je ocenio da se na njoj govorilo tako da premijer Andrej Plenković "ne ispadne budala".



On je rekao da se pokazalo da su premijer i ministar odbrane "neoprezno lupetali" kada su govorili o tome da je u dronu bila avio-bomba od 50 kilograma koja je eksplodirala, a da se ni na današnjoj konferenciji ništa nije razumelo.



"Vojni profesionalci 'ne kuže' šta se tamo govorilo, jer se nije govorilo ništa. Govorilo se na način da premijer ne ispadne budala. On nije budala, neki drugi jesu, ali mora da pazi šta govori", ocenio je Milanović.



On je ironično govorio o danas predstavljenim rezultatima istrage prema kojima je bespilotna letelica sovjetske proizvodnje koja je prošlog meseca pala na Zagreb nosila avio-bombu, ali bez vojnog eksploziva kakav je TNT. Kako je rečeno, u dronu je bila "visokoenergetska, ali nekonvencionalna materija koja je u eksploziji u potpunosti razgrađena, što onemogućava njenu identifikaciju".



"Kažu da nije privredni ni vojni (eksploziv). Je li zemaljskog porekla? Je li sa neba došlo, iz neke druge dimenzije?", upitao se Milanović.



On je rekao da je zbog pada drona trebalo da bude formirana državna komisija, a ne da se to da Državom tužilaštvu koje je nepripremljeno i nema protiv koga da podigne optužnicu.

Izvor: Beta