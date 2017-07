Šta američki senator zna o 'državnom udaru' u Crnoj Gori?

Jedan od najžešćih američkih kritičara spoljne politike Rusije i Vladimira Putina, senator Džon Mekejn, izjavio je, da je „Putinova Rusija okušala da zbaci Vladu Crne Gore“. Da li je ova izjava upozoravajuća za Crnu Goru i kako tu konstataciju komentarišu politički subjekti u Podgorici?

Američki senator Džon Mekejn je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da je pokušao da zbaci Vladu Crne Gore. Gostujući u emisiji televizije CBS, senator Mekejn je konstatovao da se Putin izvukao od pokušaja promjene rezultata izbora u Sjedinjenim državama, Francuskoj i Crnoj Gori. „Pokušao je (Putin) da zbaci Vladu lijepe male zemlje, Crne Gore. I nije bilo nikakve kazne“, rekao je Mekejn.

Predstojeći sudski proces u Crnoj Gori treba da odgovori između ostalog i na pitanje da li je u Crnoj Gori bilo pokušaja rušenja vlasi od strane Rusije, kaže za radio „Slobodna Evropa“, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić, komentarišući izjavu senatora Mekejna: „Mislim da pravosudni organi i sudovi Crne Gore treba to da potvrde i demantuju. Mislim da će o tome zadnju riječ dati sudska grana vlasti u Crnoj Gori. I ako se dokaže da su krivi onda pozdravljam sve navode i gospodina Mekejna i svih ostalih. Mislim da treba da pustimo da radi svako svoj posao. A sigurno je da to gospodin Mekejn to ne govori napamet. A vrijeme je najbolji sudija.“

Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Slaven Radunović, vidi Mekejnovu izjavu kao rezultat dobijenih informacija od strane crnogorskih lobista, te kao produkt zategnutih odnosa Sjedinjenih država i Rusije.

„Svako ko ozbiljnije prati politička zbivanja na globalnom nivou zna da vrlo često izjave zvaničnika velikih država, a koje se odnose na male države, nisu proizvod upućenosti u detalje, već jednostavno neke trenutne potrebe tog zvaničnika ili njegove države. Posebno kada je u pitanju gospodin Mekejn, jasno je da je on grubi navijač režima u Crnoj Gori i da je dobio informacije iz crnogorskih lobi grupa vezane za pokušaj državnog udara kakve je dobio. I naravno znate da je status Amerike takav da je, zbog trenutnih odnosa sa Rusijom, to prihvaćeno kao apsolutna istina. I zato ovakve izjave nisu začuđujuće kad znate te svari unaprijed. Ja tu izjavu ne bih ozbiljno tumačio, jer ona nije utemeljena na nikakvim specijalnim saznanjima već na onome što je Mekejn čuo od crnogorske diplomatske službe, ili eventualno lobi grupa koje se zanimaju za crnogorsko pitanje u američkom Kongresu“, kaže Radunović.

Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac ocjenjuje da izjava senatora Mekejna ne predstavlja novinu, jer je on poznat kao neko ko unutar američkog Senata stalno upozorava na politiku Rusije. I pored Mekejnove izjave, Branko Lukovac ipak procjenjuje da je najteži period u odnosima Crne Gore i Rusije prošao. U tom kontekstu, Lukovac vidi i susret Vladimira Putina i Donalda Trampa, kao mogući korak ka prevazilaženju sadašnje zategnutosti na globalnoj sceni.

„Ja mislim da je najteži dio krize u tim odnosima, koji su odraz nekih novih globalnih realnosti, iza nas bar kada je u pitanju odnos prema Crnoj Gori i njenom članstvu u NATO. Očekujem da će okončanje tog procesa i neki novi tonovi u odnosima Putina i Trampa, učiniti da se u ne tako dalekoj perspektivi prevaziđu sadašnje zategnutosti u odnosima i da se polako oni počnu vraćati u normalu. Ja nisam skeptičan kada su u pitanju eventualni dalji koraci Rusije prema onom dijelu zemalja Zapadnog Balkana koje su okrenute prema evropskim i atlantskim integracijama“, ocjenio je Lukovac.