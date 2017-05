Senator Džonson: Nečuveno i opasno ponašanje Rusije

Iako smo se nadali da će se ruski pritisak na Crnu Goru smanjiti, pokušaj sabotaže poslednjih izbora nam pokazuje do koje mjere će Rusija ići kako bi destabilizovala zemlje poput Crne Gore da dosegnu zapadne standarde prosperiteta i demokratije, ocijenio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, senator Ron Džonson (Ron Johnson) koji je predsjedavao Odborom za vanjske poslove Senata tokom usvajanja Rezolucije o potvrđivanju Protokola o pristupanju Crne Gore u NATO. Džonson je trenutno predsjedavajući Komiteta za nacionalnu bezbjednost i državne poslove.

RSE: Kako vidite razvoj odnosa SAD i Evrope nakon nedavnih sastanaka na visokom nivou NATO-a i G7 zemalja?

Džonson: Želim da vidim ojačane, bolje odnosi sa EU i NATO. Mislim da je oko toga prilično jednoglasan stav svih u Kongresu SAD. To je tačno i za administraciju. Jako je bitno razumjeti da ono što predsjednik Tramp želi da saopšti, na primjer putem njegovog zaista snažnog zahtjeva drugim NATO članicama da poštuju i ispune obavezu plaćanja dva procenta, jeste da on u stvari saopštava želje američke javnosti i Amerikanaca koji su dali doprinos ne samo odbrani Amerike već i odbrani svijeta tokom prethodnih decenija. Redovno trošimo tri do pet procenata našeg BDP-a na odbranu. Iz perspektive nekoga ko je učestvovao u političkoj kampanji, ko dolazi iz privatnog sektora i gleda na situaciju spolja, da u ovom procesu nema ništa nepopularnije, u smislu potrošnje federalne vlade u SAD, od pomoći drugim državama i potrošnje na vojsku u cilju podrške saveznicima koji ne žele da podrže sami sebe.

Stoga, predsjednik Tramp samo pokušava da iznese realnost, da ukoliko želite da Amerika ostane dugoročni partner i da doprinosi onoliko koliko doprinose poreski obveznici u Americi, zaista nije veliki zahtjev da se od NATO članica traži da izdvoje dva pocenta, a u opasnim vremenima da možda izdvoje i čak više od toga.

I to je ono gdje je Crna Gora pokazala snažno liderstvo. Nova država kao što je Crna Gora već troši 1, 66 procenata a ima plan da se popne do dva i premaši taj procenat. Želim da naglasim, i ovo je veoma bitno, da možda samo nekoliko njih ispunjava tu kvotu. Međutim, nije sve u potrošnji novca, već je bitno i kako se troši, to je u stvari i bitnije, ali ne možemo zaboraviti da su naši NATO partneri, njihovi sinovi i kćerke takođe dali svoj doprinos. Nakon 11. septembra po prvi put je iskorišćen član 5 te je na hiljade sinova i kćerki naših NATO partnera platilo najveću cijenu kako bi ispoštovali svoju posvećenost, a ono što sam čuo i pročitao u govoru predsjednika Trampa to je bila izrazita posvećenost.

Možda nije to tako rekao, na primjer - ispoštovali ste član 5, ali je rekao da nikada nećemo zaboraviti prijatelje koji su bili uz nas. Smatram da je to neraskidiva posvećenost. Mislim da je ovo malo elokventiniji način da se kaže – da, bićemo uz vas i poštovaćemo član 5.

RSE: Nedavno ste rekli da je “Rusija pod Vladimirom Putinom sve veća prijetnja svojim susjedima i svjetskom miru”. Možete li povući paralelu sa vremenom Hladnog rata? Jesmo li globano u komplikovanijoj situaciji s obzirom na to da danas imamo i opasnosti od radikalnog islamističkog terorizma sa kojim se suočavamo i ovih dana?

Džonson: U vrijeme Hladnog rata sve je bilo crno ili bijelo, postojale su dvije glavne super sile koje su bile angažovane u prilično zajedničkoj borbi. Sada imamo problem asimetričnih prijetnji koje dolaze od terorista, ali takođe i od Rusije. Ono što je apsurdno u vezi sa tim šta Rusija radi jeste da je Zapad poželio dobrodošlicu Rusiji u integrisane ekonomije Zapada, nakon pada Sovjetskog Saveza, ali Rusija nije prihvatila taj poziv. Umjesto toga, pokušavaju da koriste propagandu i miješaju se u izbore u SAD, i što je još gore u suštini su se bavili i organizovanjem pokušaja državnog udara upravo ovdje, u Crnoj Gori, a takođe i širom istočne Evrope. Napali su Gruziju, Krim, istočnu Ukrajinu, ubijaju ljude. Njihov lanser projektila je oborio putnički avion. Njihovo ponašanje je nečuveno i nevjerovatno opasno. To je zaista šteta jer su oni mogli da budu, a i dalje su dobro došli na Zapad, ukoliko bi promijenili svoje ponašanje i počeli da djeluju kao odgovorni svjetski lideri.

RSE: Koliko je Balkan u opasnosti i da li je on sada na direktnoj liniji konfrontacije interesa Rusije i zapadnih zemalja, EU i SAD-a?

Džonson: Nadam se da nije. Ono čemu se zaista nadam i ono što je sjajno u vezi sa pristupanjem Crne Gore NATO, jeste sav taj progres koji su napravili u kratkom vremenu kao demokratija. Hrabrost ljudi i Vlade Crne Gore da priznaju Kosovo, da uvedu sankcije protiv Rusije, da zatraže pristup NATO, čak i ako su znali kakva će biti reakcija Rusije i zamalo su platili skupu cijenu zbog toga. Znate, Crna Gora je i do sada bila lider i može da bude vodilja i dobar primjer i inspiracija drugim, mnogo većim državama i možda može da ima mnogo veći uticaj tako što će tim zemljama pokazati liderstvo i hrabrost koje su pokazali ovdje.

RSE: Ako je Rusija pokušala da se umiješa u izborni proces u Americi, zemlji sa snažnim institucijama i jakom odbrambenom moći na svim poljima, šta očekivati kada su u pitanju ranjive balkanske države koje su limitirane visokim stepenom korupcije, slabim institucijama...?

Džonson: Crna Gora je pokazala kako može da reaguje u ovom slučaju državnog udara, tako da vjerujem da se ono što nazivamo Balkan, ili kako me je predsjednica Hrvatske napomenula da oni vole da govore o Jugoistočnoj Evropi, nalazi u ključnom istorijskom trenutku kada će države, narodi i vlade donositi odluke a ja mislim da je prosperitetna budućnost Crne Gore puna prilika i šansi i da leži u udruživanju sa Zapadom, EU i NATO i zapadnim ekonomijama. Nema budućnosti u povezivanju sa malim i uništenim, propadajućom ekonomijom kao što je ruska. Sve što Rusija ima je nacionalizam, njihovo agresivno ponašanje kojim pokušavaju da destabilizuju nacije koje nastoje da izgrade demokratiju. Demokratija nije jednostavna, sloboda nije besplatna a čitava situacija je još teža kada imate lošeg učesnika kao što je Rusija, koji pokušava da potkopa vaše iskrene napore da svojim građanima pružite šanse i slobodu.

RSE: Moraju li SAD biti prisutnije na Balkanu? Da li je Moskvi prostor za djelovanje zapravo otvoren neefikasnom politikom Brisela i pasivnijom ulogom Vašingtona prema Balkanu posljednjih godina?

Džonson: Postoji razlog zašto je senator Mekejn bio ovdje prije mjesec a postoji razlog i zašto sam ja ovdje. Ne možemo da zapostavimo Balkan, jednostavno ne možemo. Mislim da EU mora da nastavi politiku prihvatanja novih članica. Mislim da je i NATO nastavio tu politiku jer pruža vladama mehanizme i politike za umanjenje korupcije, kriminala te omogućava vladavinu prava što je neophodno za privlačenje investicija. Ljudi neće ulagati novac, neće rizikovati svoj kapital u sisteme koji nemaju vladavinu prava, tamo gdje nema poštovanja imovinskih prava, tamo gdje ne vjeruju da postoji mnogo neizvjesnosti, to je jednostavno previše rizično. Proces integracije u EU i NATO je sam po sebi stabilizujući proces i to je razlog zašto je veoma bitno za Ameriku, ali i za EU da budu u potpunosti angažovane. Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.

RSE: SAD su finansijski i stručno pomagale Crnu Goru, ali i ostale zemlje regije. Jeste li zadovoljni postignutim efektima ili se stvari na Balkanu sporije mijenjaju od očekivanog?

Džonson: Mislim da niko nikad nije zadovoljan napretkom, uvijek postoji prostor za poboljšanje. Ali znate da to nije tako jednostavno. Ovo su teške politike za provođenje i postizanje. Ali ono što ja želim da uradim jeste da se postaram da Zapad uradi sve što može u smislu otvaranja tržišta. Na primjer, vi imate sjajno vino, sir, ja dolazim iz zemlje koja je poznata po proizvodnji mliječnih proizvoda, imate velike mogućnosti za razvoj turizma, vi ste jako lijepa zemlja. Ovdje postoji toliko mnogo prilika sve dok budete težili striktnijoj primjeni vladavine zakona, smanjenju korupcije, da bi neko ko odluči da uloži novac u Crnu Goru znao da će blagovremeno dobiti dozvole tako da se njegova investicija može isplatiti. Mislim da su ovo najbitniji elementi ali smatram da je Crna Gora poprilično napredovala i ono što je najbitnije zahvaljujući liderstvu i hrabrosti Crnogoraca i njihove Vlade, mislim da imate obećavajuću budućnost.