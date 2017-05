Dačić: Posao pripadnika BIA bio da izvesti ima li u Sobranju srpskih državljana

Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da pripadnik BIA Goran Živaljević ulaskom u Sobranje u noći kada su u to zdanje upali demonstrani nije prekršio diplomatske protokole i da je samo obavljao svoj posao, prenosi Beta.



"Nije učestvovao u krivičnom delu, samo je izveštavao o situaciji u Makedoniji, jer Srbija mora da zna kako se ta situacija može odraziti na nacionalne i državne interese", rekao je Dačić novinarima u Beogradu i dodao da u Sobranju u noći kada su u njega upali demonstranti nije bilo građana Srbije.



Po njegovim rečima, Živaljević nije uradio ništa da naruši Bečku konvenciju i diplomatske protokole, da je njegov posao da informiše šta se dešava u Makedoniji i da li u tim dešavanjima učestvuju i građani Srbije.



On je kazao da zvanični predstavnik BIA u Makedoniji nije tamo ilegalno i da bi on voleo da Makedonija ima prema svima isti odnos, i prema istočnim i zapadnim zemljama koje šalju ljude iz službi bezbednosti.



Upitan s kim je Živaljević ušao u Sobranje, Dačić je rekao: "E, da ja vama kažem sad", a potom pročitao spisak imena ljudi iz Makedonije koji su u Srbiji organizovali proteste protiv premijera Aleksandra Vučića i naveo da o tome Makedoniju obaveštavaju već dve godine.



On je kazao i da se neki koji su bili "najbrutalniji u upadu u Skupštinu", sada možda kriju u "južnim opštinama" Srbije.



Upitan da li očekuje pogoršanje odnosa s Makedonijom, Dačić je rekao da je razgovarao sa makedonskim ministrom spoljnih poslova i da mu on ništa nije spomenuo o Živaljeviću, a da je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev rekao samo da službe to treba da reše između sebe.

Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije je ranije pozvalo na razgovor ambasadorku Srbije Dušanku Divjak-Tomić da objasni prisustvo Živaljevića u Sobranju. Dačić je za RTS potvrdio da će ambasadorka danas otići u makedonsko ministarstvo.