Diplomate Srbije stradaju u Libiji, niko ne odgovara

Da li će neko odgovarati za ugrožavanje bezbednosti službenika ambasade u Libiji, budući da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nije zatvorila svoje diplomatsko predstavništvo u toj državi?

Na ovo pitanje odgovor nije stigao ni 2015. godine kada je u toj zemlji oteto, a potom, prema saopštenju vlasti u Srbiji, u bombardovanju u Libiji ubijeno dvoje službenika ambasade, baš kao što ga nema ni danas nakon što je, zvanično, u saobraćajnoj nesreći stradao i sam ambasador Oliver Potežica.

Ambasador Potežica je, prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, poginuo 10. maja od posledica saobraćajne nesreće koju je doživeo na putu ka Tunisu. U šturom saopštenju, uz najavu da će detalji biti naknadno objavljeni, navodi se da je Potežica bio na „odobrenom službenom putu, neophodnom za funkcionisanje ambasade Srbije u Tripoliju“.

S obzirom na to da je reč o ambasadoru koji je 2015. godine bio u koloni vozila iz koje je posle napada oteto dvoje službenika ambasade Srbije, a u nedostatku zvaničnih objašnjenja, usledile su medijske spekulacije o uzrocima nesreće u kojoj je stradao, dok iz opozicionih redova stižu zahtevi za odgovornošću ministra spoljnih poslova Ivice Dačića.

„Ima mnogo rekla-kazala i to stvara jednu atmosferu u kojoj se Ivica Dačić smatra krivim bez zvaničnog izveštaja i znanja o svim činjenicama“, kaže za RSE zamenik šefa parlamentarnog Odbora za spoljne poslove i stranački kolega šefa diplomatije Žarko Obradović.



Taj Odbor, kako dodaje, nije tražio izveštaj od Ministarstva, niti ima bilo kakve informacije o prethodnim događajima.

„Da je neko postavio to pitanje, mi bismo raspravljali. Sa ministrom ćemo sigurno razgovarati o svim stvarima vezanim za bezbednost, ali to pitanje se utvrđuje na poseban način i Odbor za spoljne poslove nije taj koji to utvrđuje. Tu je reč o jednom trusnom području, gde je sigurno otežan rad svih diplomatsko-konzulatnih predstavništava, pa i našeg, i gde sigurno ima mnogo elemenata koji su javnosti nepoznati“, navodi Obradović.

Upravo iz bezbednosnih razloga, rata u Libiji i činjenice da su diplomatski predstavnici neretko meta napada, sve evropske zemlje, i SAD, povukle su svoje ambasadore iz Libije. Na pitanje zašto to nije učinila i Srbija, Obradović kaže da „svako ima svoje interese i procene“, ali da on nije adresa za pitanje - koji su to interesi Srbije u Libiji.



Iz Ministarstva spoljnih poslova odgovor ne stiže od 2015. godine. Tada su u napadu na kolonu vozila ambasade Srbije, takođe na putu ka Tunisu, oteti vezistkinja Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić.

Nakon tri meseca nagađanja, vlasti Srbije saopštile su da su poginuli u američkom bombardovanju Sabrate, uporišta tzv. Islamske države u Libiji. Iz SAD nije stigla potvrda ove informacije, a Ministarstvo spoljnih poslova formiralo je radnu grupu da istraži slučaj.

Nalazi do danas nisu objavljeni, a ministar Dačić je odgovornost za zastoj u istrazi prebacivao na SAD i Libiju, koji „još nisu dostavile svoje izveštaje“.

„Ta otmica se takođe dogodila na putu ka Tunisu, gde ambasador iz ne sasvim jasnih razloga putuje, i to u drugom automobilu, a ne onom koji nosi oznake šefa diplomatske misije. U tom automobilu su bili čovek i žena koji su prvo oteti, a onda i nastradali, što smo mi pripisali američkom bombardovanju. I uvek bez objašnjenja, uz obećane silne komisije i njihove rezultate“, podvlači spoljnopolitički komentator i dugogodišnji izveštač sa Bliskog Istoka Borivoje Erdeljan.

Tih je dana u javnost procurelo i pismo ambasadora Potežice, koje je ranije uputio Ministarstvu spoljnih poslova, a u kojem traži zatvaranje diplomatskog predstavništva Srbije u Libiji iz bezbednosnih razloga.

„Smrt ambasadora Potežice je, bojim se, logičan nastavak onoga što se već desilo kada je takav kraj izbegao. Ovim ništa ne sugerišem jer nemam nijedan argument, ali oni koji su dužni da imaju više argumenata i da saopšte bar saznanja koja imaju, ne progovaraju. Tako da mi je cela stvar vrlo delikatna i očekujem da će istina jednog dana ipak biti jasna jer je i prethodni slučaj pratio niz nagađanja koja nisu bila potvrđena“, kaže Erdeljan.



Ministar Ivica Dačić odbacivao je odgovornost, baš kao što to čini i danas kada na njegovu adresu pitanja o pogibiji ambasadora Potežice upućuju iz opozicije. Lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić zatražio je Dačićevu smenu navodeći da je "zbog neadekvatnog reagovanja na enormne rizike u Libiji, direktno odgovoran za otmice i tragične pogibije srpskih diplomata".

Ministar odgovara da lider Socijaldemokratske partije "zloupotrebljava“ pogibiju ambasadora u "dnevnopolitičke svrhe". Pitanje odgovornosti za nepovlačenje osoblja iz Libije, prebacuje na Borisa Tadića, koji je, kako navodi, u vreme izbijanja sukoba u Libiji bio na mestu predsednika Srbije.

Bivši predsednik Srbije navodi da diplomate nisu povučene iz Libije tokom nemira 2012. godine "jer je tada ambasada imala ključnu ulogu u zaštiti naših građana u Libiji i njihovom bezbednom izlasku iz zemlje".

Dačić pak odgovara da je "Tadić pod amnezijom“ jer „svi znaju da su sukobi u Libiji bili 2011. godine i da je tada organizovana evakuacija građana“.

I dok odgovore zamenjuje političkim prepucavanjima, Borivoje Erdeljan podvlači da bi Ivica Dačić trebalo da snosi političku odgovornost.

„Pre svega objašnjenje, izvinjenje, pa do ostavke“, kaže on.

U međuvremenu, službenici Srbije sede u zemlji se u kojoj se, kako je svojevremeno za RSE govorio bivši ambasador u Libiji Dušan Simeunović „gotovo svakodnevno događaju prepadi, ubistva, bombaški napadi".

„Oni kidnapuju svoje ministre, članove vlade, visoke funkcionere, to je jedno haotično stanje u kome je zaista neobjašnjivo da mi tamo držimo ambasadora.“

Libijom upravljaju dve vlade, a ona u Tripoliju, koja je izdala akreditive ambasadoru Srbije, nema međunarodno priznanje.