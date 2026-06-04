Kurti, Vučić, antivladini protesti u Srbiji i angažovanje Beograda u kampanji srpskih stranaka na Kosovu

Dok Srpska lista predstojeće vanredne parlamentarne izbore na Kosovu 7. juna opisuje kao "referendum", Kancelarija za Kosovo Vlade Srbije se aktivno angažuje na terenu da animira raseljene Srbe da glasaju za ovu političku opciju koju zvanični Beograd i podržava.

Jedini konkurent Srpskoj listi na predstojećim izborima je stranka Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića, koja je 4. juna na društvenim mrežama objavila kompilaciju snimaka sa studentskih antivladinih protesta u Srbiji uz poruku "Ja ne odustajem i zato ostajem".

U istoj objavi se pominje šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio u okviru dijaloga sa Kosovom, te se aludira da je zatvaranje institucija Srbije na Kosovu posledica toga.

Inače, deo javnosti na Kosovu i u Srbiji kritikuje "Memorandum o Kosovu" studentskog pokreta u Srbiji u kojem, pored ostalog, navode da je Kosovo "sastavni deo Srbije". Studenti su se po prvi put prema Kosovu izjasnili na skupu 28. juna prošle godine, kada su se založili za poštovanje teritorijalnog integriteta i vojnu neutralnost a među govornicima je bio univerzitetski profesor Milo Lompar, poznat po desnim stavovima.

Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv smatra da su ovakve poruke dokaz da stranke nemaju nove ideje, niti građanima pokušavaju da predstave viziju izlaska iz "veoma teške situacije u kojoj se srpska zajednica danas nalazi".

"Posebno zabrinjava činjenica da se ovakva kampanja vodi u trenutku kada se Srbi na Kosovu, po mom mišljenju, nalaze u najtežem institucionalnom položaju još od 1999. godine", kaže on.

Politički analitičar iz Prištine, Artan Muhadžiri (Muhaxhiri), za RSE pak ocenjuje da je pristup Srbije "mešanje u izborni proces i jako štetan za demokratski život Srba na Kosovu".

"Stvara neravnotežu u političkoj trci i demotiviše nove inicijative koje bi bile korisne za proširenje i poboljšanje njihove političke zastupljenosti", navodi on.

Ovo su treći parlamentarni izbori na Kosovu u prethodnih godinu i po dana, a EU je redovno pozivala na slobodan i transparentan izborni proces, "bez spoljnog mešanja ili manipulacije".

Između Vučića i Kurtija

Iz stranke Za slobodu, pravdu i opstanak poručuju da je vreme da srpska zajednica "uzme svoj život u svoje ruke", te da o svojim odlukama samostalno odlučuje. Rašić se inače smatra saradnikom premijera na dužnosti Aljbina (Albin) Kurtija, u čijoj je vladi i ministar u dva mandata.

Tako ne izostaju ni međusobne optužbe o "Vučićevim ili Kurtijevim Srbima".

Iz Srpske liste, pored narativa da je Rašić "prodao veru za večeru", čuju se i poruke da je glas za Srpsku listu "ne" Aljbinu Kurtiju.

Aktivista civilnog sektora, Zoran Savić, smatra da je politički pluralizam unutar srpske zajednice sveden na minimum, te da pripadnici srpske zajednice imaju osećaj da na nedeljnim izborima biraju između politike Aleksandra Vučića i politike Aljbina Kurtija.

"Imajući u vidu položaj u kojem se srpska zajednica danas nalazi, teško je tvrditi da su politike koje su prethodnih godina dolazile iz Beograda i Prištine donele rezultate koji su značajno unapredili kvalitet života, bezbednost ili politički položaj Srba na Kosovu", kaže on.

Zaključuje i da u predizbornoj kampanji, umesto konkretnih programa, jasnih planova i rešenja za nagomilane probleme, dominiraju "međusobne optužbe, politička prepucavanja i podizanje tenzija".

Kako se Srbija angažuje na kosovskim izborima?

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je početkom juna pozvao sve da glasaju za Srpsku listu, što je praksa uoči svih izbornih procesa na Kosovu na kojima ova najveća stranka kosovskih Srba učestvuje.

Kampanju za Srpsku listu u Srbiji vodi pre svega Kancelarija za Kosovo na čelu sa direktorom Petrom Petkovićem. On je 2. juna u Kraljevu, gradu u Srbiji, raseljenim Srbima sa Kosova poručio da je glas za Srpsku listu „glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“.

Kako je rekao, svi oni koji imaju kosovska lična dokumenta i mogu da iskoriste pravo glasa, treba da glasaju za političku opciju koju podržava Beograd jer je ona „stožer odbrane srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji“.

Prethodno je Komesarijat za izbeglice Srbije pozvao raseljena lica da iskoriste svoje pravo glasa na kosovskim izborima, te da im se obrate za više informacija.

"Važan je svaki glas za opstanak i budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji", piše pored ostalog u pozivu.

Politički analitičar iz Prištine, Artan Muhadžiri, za RSE ocenjuje da je Srpska lista "direktan politički instrument Aleksandra Vučića", te da nije iznenađenje što država Srbija ponovo pruža podršku samo tom političkom subjektu.

Kako kaže, to je način da "zadrži svoju moć u političkom životu kosovskih Srba".

Kakva je situacija među albanskim strankama?

Koalicija nevladinih organizacija koje prate izbore, Demokratija na delu, saopštila je 2. juna da je programska ponuda političkih subjekata tokom predizborne kampanje "reciklaža prethodnih ponuda upakovana u formu novih obećanja".

Violeta (Haxholli) Hadžoli iz Demokratije na delu je, predstavljajući izveštaj, navela da je zabrinjavajuća neravnopravna konkurencija u izbornoj trci zbog korišćenja javnih resursa pre zvaničnog početka izborne kampanje.

Podvukla je da su u kampanji zabeleženi i slučajevi korišćenja dece na skupovima, govor mržnje na društvenim mrežama od strane pristalica političkih stranaka i upotreba uvredljivog i diskriminatornog jezika od strane političkih subjekata.

Politički analitičar Artan Muhadžiri za RSE ocenjuje da ovakva predizborna kampanja jasno pokazuje da političke stranke nisu bile spremne za nju, te da se ne vide kreativne ideje, detaljni planovi i progresivna rešenja za svakodnevne probleme građana Kosova.

"Umesto pronalaženja novih solucija i ulaganja u osmišljavanje platformi za održivi sistemski, ekonomski i društveni napredak, uglavnom se vode ad-hominem bitke i upotrebljavaju se pseudopatriotski argumenti i kičasti kampanjski aranžmani", kaže on.

Napominje da Pokret Samoopredeljenje uglavnom reciklira obećanja sa prethodnih izbora koja nije ispunio, te da se fokusira i na tradicionalne teme poput bezbednosti na severu Kosova.

"Paradoksalno, opozicija se i dalje drži recepta koji joj je doneo katastrofalne rezultate na poslednja tri izborna ciklusa. Nema prikladnih strategija za ekonomski razvoj i poboljšanje blagostanja, nema pronicljivih planova za demistifikaciju Kurtijevih populističkih taktika, nema unutarpartijskih reformi. Zadovoljni su 'uobičajenim poslovanjem' i kritikama Kurtijevih neuspeha na Fejsbuku i TikToku, ali bez snažnih kontrastrategija i uticajnog rada na terenu", ukazuje Muhadžiri.

Kao jedinu promenu, Muhadžiri vidi učešće bivše predsednice Vjose Osmani ispred Demokratskog saveza Kosova.

Bez spominjanja dijaloga sa Srbijom u kampanji

Predsednik Evropskog saveta, Antonio Košta (Costa), 3. juna u Prištini je pozvao političke lidere da evropske integracije postave kao prioritet, "iznad političkih podela".

Naveo je da su Kosovu potrebne snažne, stabilne i funkcionalne institucije, sposobne da sprovode reforme i ispune sve obaveze proistekle iz dijaloga Kosova i Srbije.

Muhadžiri ipak napominje da je dijalog Kosova sa Srbijom "bezbroj puta demonizovan tokom Kurtijeve vladavine", te u nekim slučajevima "izjednačen sa državnom izdajom".

Zbog toga se ova tema u predizbornoj kampanji uopšte ne pominje.

"Zbog ovog jako negativnog konteksta, čak su i sadašnje opozicione stranke, koje su bile veoma konstruktivne u dijalogu kada su ranije bile na vlasti, sada izuzetno rezervisane u pominjanju ovog pitanja i odlučile su da ga zaobiđu u širokom luku u strahu od gubitka glasova".

Kosovo i Srbija vode dijalog o normalizaciji odnosa od 2011. godine, a zvaničnici EU su u nekoliko navrata istakli da je puno sprovođenje postignutih sporazuma neophodan i osnovni preduslov za napredak obe strane ka evropskim integracijama.