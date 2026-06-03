Košta u poseti Kosovu: EU integracije i dijalog sa Srbijom treba biti prioritet novih institucija

Predsednik Evropskog saveta, Antonio Košta (Costa), sastao se u Prištini sa premijerom Kosova na dužnosti Aljbinom (Albin) Kurtijem i vršiocem dužnosti predsednice Kosova Aljbuljenom Hadžiu.

Hadžiu je izjavila da je put zemlje ka Evropskoj uniji strateški državni interes.

Navela je da je sa Koštom razgovarala o nekoliko pitanja, uključujući Plan rasta EU za Zapadni Balkan, kao i regionalnu stabilnost.

Kako se navodi u saopštenju, Hadžiu je zatražila da se proces integracije unapredi, jer je Kosovo jedina zemlja u regionu koja nema ni status zemlje kandidata.

Kosovo je podnelo zahtev za članstvo u EU u decembru 2022. godine. Međutim, ovaj zahtev još nije prošao ni prvu formalnu fazu, odnosno fazu razmatranja od strane Saveta EU, a zatim slanja na mišljenje Evropskoj komisiji.

Košta se sastao i sa liderima političkih stranaka.

On je na društvenoj mreži X napisao da je njegova poruka na ovim sastancima, uoči vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna, bila da "partnerstvo nosi i odgovornost".

Pozvao je političke lidere da evropske integracije postave kao prioritet, "iznad političkih podela".

"Kosovu su potrebne snažne, stabilne i funkcionalne institucije, sposobne da sprovode reforme, iskoriste mogućnosti koje pruža Evropska unija i ispune sve obaveze proistekle iz dijaloga Beograda i Prištine", naveo je Košta.

Ova poseta evropskog zvaničnika Kosovu deo je turneje po zemljama regiona Zapadnog Balkana.

"Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku: posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, kao što je stvarna i mogućnost proširenja. Postoji zamah. Sada je vreme za ostvarenje ciljeva", rekao je Košta u saopštenju uoči početka posete regionu.

Kosta je balkansku turneju započeo posetom Sarajevu, gde se sastao sa članovima Predsedništva Bosne i Hercegovine i predsedavajućim Saveta ministara.

Dan kasnije boravio je u Tirani, gde se sastao sa albanskim premijerom, Edijem Ramom, te predsednikom Bajramom Begajem. Potom je u Skoplje održao sastanak sa makedonskim premijerom, Hristijanom Mickoskim.

Nakon posete Kosovu, Košta će otputovati u Srbiju gde će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, kao i sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

Turneju po regionu Košta će završiti posetom Crnoj Gori, gde će, pored sastanaka sa crnogorskim zvaničnicima, biti kopredsedavajući samita EU–Zapadni Balkan u Tivtu.

Tema ovogodišnjeg samita je, prema navodima EU, "Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana".

Prošle godine samit je održan u Briselu, a Kosovo je predstavljala tadašnja predsednica Vjosa Osmani, dok Srbija nije učestvovala. U deklaraciji sa prošlogodišnjeg samita navedeno je da "nedostatak normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, dve zemlje blokira na evropskom putu".

Kosovo i Srbija vode dijalog o normaliozaciji odnosa posredstvom EU od 2011. godine u okviru kod je postignuto na desetine sporazuma, ali većina nije realizovana na terenu.

Dijalog na visokom političkom nivou je inače blokiran od septembra 2023. godine, odnosno nakon oružanog napada grupe Srba na policiju Kosova u Banjskoj.

Tom prilikom ubijen je kosovski policajac i trojica srpskih napadača. Kosovo za ovaj napad optužuje Srbiju, dok Beograd negira bilo kakvu umešanost.