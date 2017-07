Kada se 'Kurir' bori za demokratiju

Besni rat između tabloida u Srbiji u čijem središtu je predsednik države Aleksandar Vučić. „Kurir“ Vučića optužuje za diktaturu i pritisak na medije, a tabloidi bliski vlasti, ali i jedna od najpopularnijih televizija, uzvraćaju da vlasnik „Adria medija grupe,“ u čijem je sastavu i dnevni list „Kurir“, Aleksandar Rodić zapravo time reketira Vučića zbog navodnog poreskog duga.

Zašto su naslovne strane dnevnog lista „Kurir“ sa natpisima o „diktaturi i samovlašću“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića podigle toliku buru, ne samo u delu provladinih medija, nego i u samoj vlasti?

„Jednostavno oni govore istim jezikom na način na koji se i ova vlast obraća nama. To je jezik koji razume 90 posto birača, to je jezik kojim se pobeđuje Aleksandar Vučić“, smatra novinarka nedeljnika NIN Sandra Petrušić.

Državni funkcioneri se utrkuju da istaknu kako je to što „Kurir“ piše o Vučiću posledica lične mržnje, te da se radi o hajci na predsednika.

Uključili su se i prorežimski tabloidi koji tvrde da Aleksandar Rodić od „gotovo izvesnog bankrotstva hoće da se spasi tako što preko svojih novina pokušava da uceni i reketira novoizabranog predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

Tabloidi i elektronski mediji sa tabloidnim sadržajem su danima plasirali vesti o navodnim dugovanjima „Kurira“ da bi 6. jula Poreska uprava privremenom merom blokirala sve račune "Adrija medija grupe d.o.o." (AMG), kako je saopštio pravni tim AMG.

Prema tom saopštenju Poreska uprava nije navela podatke o eventualnom dugu i vremenu blokade računa, niti je navela ijednu okolnost iz koje proizilazi da eventualno utvrđeni porez neće biti plaćen.

Na sajtu „Kurira“ objavljena su dokumenta koja je AMG dobio iz Poreske uprave po kojima je Adria Media Grupa 8. juna dobila uverenje da je izmirila sve dospele obaveze koje su u nadležnosti Ministarstva finansija.

U utorak 11. jula direktorka Poreske uprave Dragana Marković rekla je Udruženju novinara Srbije (UNS) da “Kurir” nije imao poresku obavezu pre donošenja Rešenja o poreskoj obavezi.

“Od momenta donošenja Rešenja, a vrlo dobro ‘Kurir’ zna kad je dobio Rešenje, imaju i poresku obavezu. Sva uverenja koja je on ranije dobijao, dobio je pre donošenja tog Rešenja”, izjavila je Marković.

Ona kaže da prema zakonu Poreska uprava ne može „licima koja nisu legitimisana“ da daje informacije o iznosu obaveza Kurira.

“Adria Medija Grupa” odmah reaguje i traži od direktorke Poreske uprave da obavesti javnost koja su to njihova dugovanja i koliko iznose, navodeći da je “Kurir” štampano izdanje kompanije AMG i da se poreska obaveza može utvrditi jedino izdavaču, što, kako tvrde, "nikada nije učinjeno".

A na pitanje UNS-a zbog čega je samo “Adria Medija Grupi” blokiran račun kada je poznato da postoje problemi velikih poreskih dugovanja i u drugim medijskim kompanijama, direktorka Poreske uprave poručuje da odgovor treba da zatraže od službe za informisanje Poreske uprave.

Doduše, sledećeg dana, u sredu, iz dnevnog lista „Večernje novosti“ saopšteno je da im je po nalogu Poreske uprave takođe blokiran račun zbog duga iz 2009. godine.

“Ako Adria grupa duguje porez onda postoje poreski organi i ostali organi koji treba time da se bave“, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i stručnjak za medije Rade Veljanovski upozoravajući da moraju da postoje zakoni koji na jednak način pogađaju sve i vlast koja će dopustiti medije sa kritičkim mišljenjem.

„Činjenica da se nekoliko medija, Pink, Srpski telegraf, Informer i još neki, uključuje žestoko u celu tu priču dokazuje i da to nije problem poreza već je očigledno da su ovi mediji koji napadaju sada ’Kurir’ apsolutno s razlogom nazvani režimski mediji i ponašaju se tako da što je moguće više zaštite trenutnu vladajuću koaliciju i samog predsednika Vučića i da ne dopuste apsolutno nikome da izgovori nekakvo drugačije, kritičko mišljenje“, smatra Veljanovski ističući međutim, da su pređene granice u načinu izveštavanja - i od onih koji sada napadaju Kurir, ali i od Kurira.

Nekoliko dana nakon što je “Adria medija grupa” dobila uverenje od Poreske uprave da je izmirila sve dospele obaveze dobija Rešenje o privremenoj meri obezbeđenja naplate poreza – „zabranu prenosa novčanih sredstava radi obezbeđenja naplate javnih prihoda u iznosu od 16 miliona dinara za koji je u toku postupak utvrđivanja – kontrole, pošto postoji opasnost da poreski obveznik osujeti, onemogući i učini neefikasnom njegovu naplatu“, piše na sajtu Udruženja nezavisnog udruženja novinara.

Podseća se da su poslednjim rešenjem Poreske uprave, od 6. jula “Adria Medija Grupi” blokirani računi po istom osnovu, samo što ovog puta nije naveden iznos poreskog duga.

AMG tvrdi da je po ekspresnom postupku „izmišljen fantomski, nepostojeći dug iz 2014. i 2015. godine, a kamata određena – odokativno“, te da time Aleksandar Vučić i njegovi „partijski vojnici“ žele da unište svaku kritiku.

Aleksandar Rodić, vlasnik „Adria medija grupe“, koja ima 26 digitalnih i 57 štampanih izdanja i koja posluje u regionu, tvrdi da je Vučiću od početka vladavine na pameti apsolutna kontrola nad medijima a njegov tabloid “Kurir” sa prorežimskih pozicija prelazi na kritičko izveštavanje o vlasti.

„Ono što oni sada rade mogu svrstati u kritiku aktuelnog režima. Međutim, problem je u poverenju koje mi imamo, prvo u odnosu na Rodića, zatim u ’Kurir’ i naposletku u bilo koji tabloid“, ocenjuje novinarka Sandra Petrušić.

Odnos između „Kurira“ i Aleksandra Vučića poslednjih godina je ambivalentan. Kreće se od oštrog sukobljavanja i osporavanja vladajuće politike, pa do potpuno suprotnog – prijateljskog stiska ruke u prostorijama „Adria medija grupe“, pa sve ispočetka.

„Kad bude sledeći put pisao ’Izvini Srbijo’ i neku istinu... bar da postoji fotografija“, rekao je Vučić uz smešak dok se, samo pre nekoliko meseci, (1. marta) rukovao sa Aleksandrom Rodićem u prostorijama „AMG grupe“.

„Baš sam srećan što sam ovde", izjavio je Vučić, tada kao premijer, uoči kampanje za predsedničke izbore.

A godinu i po dana ranije Aleksandar Rodić je u otvorenom pismu „Srbijo izvini“ tvrdio da je pod pritiskom da izbaci svaku ozbiljniju kritiku na račun Vlade i premijera, te da je zajedno sa 80 odsto drugih vlasnika medija, među kojima su i Željko Mitrović (Pink) i Dragan Vučićević (Informer) učestvovao u projektu ulepšavanja stvarnosti.

Nakon tog pisma usledio je Vučićev odlazak u policiju na poligraf kako bi demantovao optužbe „Kurira“ o ucenama, takođe je kreirana afera „državni udar“, čiji je jedan od autora Dragan Vučićević, vlasnik i urednik tabloida „Informer“, zatim je televizija “Pink” emitovala celodnevni program pod nazivom „Rušenje Vučića, poslednji čin“.

Sledi kratko pomirenje, oličeno navedenom Vučićevom posetom “Adria Medija Grupi”, da bi se Aleksandar Rodić obratio javnosti drugim otvorenim pismom „Srbija se diže“ i najavio ulazak u politiku sa porukom da se Srbija diže protiv autokratije.

Vučić gostujući na Televiziji Happy odgovara da su dva razloga zbog kojih se to radi.

„Jedan je naravno to što ja niti mogu niti hoću niti iko može da dozvoli da neko utiče na Poresku upravu, da nekome dozvoljava utaju poreza. Druga stvar je da postoje dugovi. Ako uzmete kredit od državne banke taj kredit morate da vratite a ne da ne vratite“, rekao je Vučić u ponedeljak.

Pre nego što je Poreska uprava preduzela korake protiv „Kurira“ dojučerašnji istomišljenici iz medijske branše bili su najveći kritičari vlasnika ovog tabloida.

„Rodić kada ostane bez para kreće u tu vrstu reketiranja, postaje odjednom opozicioni lider i fabrikuje afere. To je radio ne samo prema Vučiću, nego i prema drugim političarima“, rekao je za „TV Pink“ direktor dnevnika "Srpski Telegraf” Saša Milovanović.

„Vršio je pritisak čak i da izmišljamo priče samo da bi on posle nekog vremena mogao da ode i da im kaže: Evo, staćemo s pisanjem, to košta toliko i toliko...“, rekao je Milan Lađević, bivši glavni urednik Kurira, takođe za „TV Pink“.

U priču se uključio i vlasnik TV “Pink” Željko Mitrović svojim otvorenim pismima, kojima se godinama unazad preko svoje televizije sa nacionalnom frekvencijom obračunava što sa svojim političkim neistomišljenicima što sa onima koji su protiv aktuelnih vlasti.

„Ovaj primitivizam je nastao iz istog epicentra pa su se svi razišli. Kako se oni svađaju tako se menja i klima u tom delu, jako mi je neprijatno da kažem, medijske scene jer to ne smatram medijskom scenom, ali ajde“, ocenjuje novinarka Sandra Petrušić.

Zato je primetno da su novinari suzdržani kada je u pitanju trenutna pozicija „Kurira“. Profesija to vidi kao svađu među bivšim prijateljima, primećuje Dragana Žarković Obradović, direktorka BIRN-a u Srbiji.

„Kurir bez obzira što je promenio svoju političku afilijaciju i dalje na najgrublje načine krši profesionalne standarde u svom izveštavanju. To što su oni promenili stranu na način kako tretiraju teme, informaciju i na koji način truju javni prostor se nije promenilo“, kaže Dragana Žarković Obradović.

Ali ipak upozorava da je jako važno da se situacija oko “Kurira” prati.

„Da se prati stepen represije i mehanizmi koji bi se eventualno koristili da se ‘Kurir’ ugasi. To će nam pokazati u kom pravcu to može da ide sa bilo kojim drugim medijem“, poručuje direktora BIRN-a u Srbiji.

Koliko je upadljiva oštrina kampanje koja se vodi između sada posvađanih medija, toliko je, koliko do nedavno, bila upadljiva i njihova spremnost da istupaju kao advokati interesa vlasti. I to one vlasti koja i po relevantnim međunarodnim ocenama, poput Evropskog parlamenta, dovodi u pitanje medijske slobode.

Zbog takvog stanja posmatračima je teško da razluče šta su pravi motivi pojedinih poteza ne samo medijskih učesnika nego i države.