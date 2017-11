Srpsko čitanje bosanskog

Ne prestaju stizati reakcije na izjavu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića oko Kosova koje je izrekao u intervjuu za Deutsche Welle. Dok iz Republike Srpske dolaze optužbe da je uzdrmao odnose između Srbije i BiH, te pozivaju da Srbi napuste institucije, iz Izetbegovićevog kabineta poručuju da je izjava izvučena iz konteksta i pogrešno protumačena.

“Što se mene tiče, dosad bi Kosovo trebalo da bude priznato. Sad će se naljutiti moje kolege Srbi. Naši pokušaji da se to dogodi samo su doneli probleme unutar BiH, a ništa nisu pomogli Kosovu. Treba znati da ovdje ipak odlučuju trojica”, glasila je izjava Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH u intervjuu za "Dojče vele" (DW).

Odmah se oglasio njegov kolega iz Republike Srpske Mladen Ivanić koji je ocijenio da je ta izjava svjesno stvaranje negativnog ambijenta i da nije slučajno što je izrečena nekoliko dana pred odlazak bh. delegacije u Beograd.

''Nema ništa od priznanja niti će ga biti, svi instrumenti su mi na raspolaganju pa ako treba i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine. Drugi par rukava je razlog zbog kojeg se ovo sada radi. Ovo je svjesno pravljenje negativnih odnosa između Srbije i BiH. Ovakvim stavom gospodin Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, a očekuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. On mora biti svjestan da ta vrsta samovolje može proizvesti samo probleme Bosni i Hercegovini. Ovo je vrlo loš potez koji će dodatno stvoriti tenzije ali izgleda da ta kvadri sarajevska politika može da funkcioniše samo kad su odnosi sa Beogradom negativni.''

Iz Izetbegovićevog kabineta tvrde da su izjave izvučene iz konteksta.

„Dijelove intervjua kojeg je član Predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Dojče veleu, novinska agencija Tanjug prenijela je netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave.Tako prenesena informacija izazvala je seriju neprimjerenih i predimenzioniranih reakcija“, navodi se u saopštenju i dodaje da je uredništvo Tanjuga iz Kabineta člana Predsedništva BiH upozoreno da informacija koju su prenijeli "ne odgovara istini, u šta se lako uvjeriti pregledavanjem videointervjua koji je dostupan cjelokupnoj javnosti".

Oštre reakcije stigle su i iz Srbije, čak i od predsjednika Aleksandra Vučića koji kaže kako Izetbegovićeve izjave komplikuju mnogo toga u regionu.

''Izjava bošnjačkog člana Predsedništva, odnosno njegov intervju, je veoma kompleksan. Njega treba sagledati na veoma ozbiljan način. Ja mislim da taj intervju donosi brojne promene u dugoročnom smislu i nije samo priča o tome da se nada priznavanju Kosova i da je to trebalo da se učini i nije samo to da teritorijalni integritet BiH se brani ratom, a da Srbija treba da isporuči uz šoljicu kafe i ra'atluk delove svoje teritorije. Ja danas neću govoriti šta će biti srpski odgovor jer želim da prođe nekoliko dana ali šta bi bilo da sam ja izgovorio da bi, ne daj bože, Republika Srpska treba da bude nezavisna'', kazao je Vučić.

U Srbiji je za četvrtak zakazana i sjednica Savjeta za nacionalnu bezbijednost u povodu Izetbegovićevih izjava.

No, hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović kazao je kako nisu bitni lični stavovi političara, kada je zvanični stav Predsjedništva BiH da se odnos prema Kosovu isključivo bazira na zvaničnoj politici Bograda.

''Što se tiče pozicije Kosova mislim da oko toga imamo jasan stav, ja bih to mogao nazvati našim službenim stavom u BiH - da odnos prema Kosovu moramo usaglasiti sa prijateljima iz Srbije, kojima idemo u službenu posjetu 6. i 7. prosinca. Znači, ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije usuglašeno. Ja ne znam šta je kolega Izetbegović kazao oko toga, ali sam siguran da će te aktivnosti pratiti prije svega zvaničan službeni stav Beograda i to je vrlo jasno što se tiče tog dijela.''

Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović Miraščija smatra da je ovo još jedna situacija u kojoj političari, umjesto da rješavaju mnogo važnije probleme građana, pribjegavaju vještačkom pravljenju afera tamo gdje ih zapravo nema.

''U ovim trenucima da neko izađe sa izjavom ‘Snijeg pada u Beogradu, ali pada i u Sarajevu’, da bi i ta izjava bila problematična. Bosna i Hercegovina niti je razmatrala priznanje Kosova niti je takva inicijativa pokrenuta i cijela afera je, što bismo rekli, non-existence. Ovdje nema afere osim bombastičnih naslovnica u srbijanskim medijima. Ono što je gospodin Izetbegović rekao je ono što je činjenica već duže vrijeme, odnosno od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova situacija u BiH je takva kakva jeste. Tamo gdje ne postoji vanjskopolitički koncenzus, takve se odluke naprosto ne donose, bez obzira što je sasvim legitimno konstatirati da postoje različita mišljenja o određenim vanjskopolitičkim temama, uključujući i nezavisnost Kosova.''

Pitali smo građane Sarajeva i Banjaluke kakvo je njihovo mišljenje o tome treba li ili ne Bosna i Hercegovina priznati Kosovo. Poslušajte šta su rekli:

Podsjećamo, Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Kosova do sada ga je priznalo 114 država. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Srbije priznalo ga je 104 države. Od zemalja regiona nezavisnost Kosova priznale su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija. U BiH o priznavanju Kosova zvanično nije pokrenuta inicijativa. O tome odlučuje tročlano Predsjedništvo BiH u čijoj nadležnosti je kreiranje vanjske politike i koje sve odluke može donijeti jedino konsenzusom.