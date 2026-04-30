EU žali zbog političke krize na Kosovu nakon neuspeha u izboru predsednika

Evropska unija (EU) izrazila je žaljenje zbog nastale političke situacije na Kosovu, nakon neuspeha u izboru predsednika države, čime je izazvana još jedna runda vanrednih izbora u zemlji.

"EU je više puta pozivala sve političke aktere da obezbede institucionalnu stabilnost. Žalimo što političke stranke nisu identifikovale ujedinjujuću figuru kao kandidata za predsednika, što znači da se Kosovo sada kreće ka svojim trećim opštim izborima za manje od 18 meseci", navodi se u pisanoj izjavi iz pres službe EU.

Kosovo se poziva da "hitno ojača međustranački dijalog" kako bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje institucija kako bi mogle da iskoriste prilike koje donose korist građanima, uključujući i one u okviru Plana rasta.

Građani Kosova će ponovo izaći na parlamentarne izbore, najkasnije 7. juna ove godine. Ovaj proces postao je neizbežan 28. aprila, samo četiri meseca nakon izbora održanih 28. decembra, kada poslanici nisu uspeli da izaberu predsednika, čime je automatski aktiviran ustavni rok koji zemlju vodi na izbore u roku od 45 dana.

Kosovo ulazi u ciklus ponovljenih izbora, što otvara paralele sa bugarskim iskustvom političkih blokada.

Analitičari upozoravaju da kriza usporava ključne reforme i stvara trajni finansijski trošak za državni budžet, bez jasne garancije da će novi izbori doneti političku stabilnost.

Tokom 2025. godine izbori su održani u februaru i decembru. Nakon izbora održanih 9. februara 2025, Skupština Kosova je mesecima ostala nekonstituisana, a na kraju je propalo i formiranje Vlade. Vlada je izabrana nakon decembarskih izbora, međutim, neizbor predsednika doveo je do raspuštanja Skupštine.