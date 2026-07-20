Tužilački savet Kosova odbio zahteve srpskih tužilaca za povlačenje ostavki

Tužilački savet Kosova je na sednici 20. jula odbio zahtev pet srpskih tužilaca i 15 zaposlenih u administraciji Osnovnog tužilaštva u Mitrovici za povlačenje ostavki, koje su podneli novembra 2022. godine u okviru kolektivnog napuštanja Srba iz kosovskih institucija.

Tada je pored zaposlenih u policiji, lokalnim samoupravama, ostavku podnelo i oko 130 sudija, tužilaca i administrativnog osoblja pravosuđa u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo – Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

Ostavke su podnete na inicijativu Srpske liste – vodeće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda – zbog nastojanja Vlade Kosova da ukine tablice koje je za gradove na Kosovu izdavala Srbija.

Odluku o razrešenju srpskih tužilaca sada treba da donese vršilac dužnosti predsednice Kosova, Aljbuljena Hadžiju (Albulena Haxhiu). Ona je sredinom juna zatražila od Sudskog i Tužilačkog saveta da "bez odlaganja" okončaju sve procedure oko ostavki srpskih tužilaca i sudija uz obrazloženje da odugovlačenje utiče na normalno funkcionisanje pravosudnog sistema.

Inače Tužilački savet Kosova je odluku da odbije zahteve za povlačenje ostavki srpskih tužioca i administrativnog osoblja doneo na predlog zamenika predsedavajućeg ovog tela Dardana Vunićija (Dardan Vuniqi), dok je predsedavajući Arian Gaši (Arian Gashi) predložio da se o ovom pitanju raspravlja na nekoj od narednih sednica, uz obrazloženje da je potrebno prethodno konsultovati Sudski savet Kosova.

Iz Sudskog saveta Kosova su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) 20. jula naveli da još uvek nisu doneli odluku o zahtevima srpskih sudija za povlačenje ostavki, te naveli da će javnost biti blagovremeno obaveštena. Nisu izneli detalje koliko sudija i administrativnog osoblja iz redova srpske zajednice sa severa Kosova je podnelo zahtev da se njihove ostavke povuku.

S druge strane, iz Evropske unije su 15. jula za RSE naveli da se pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovu razmatra u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Kosova i Srbije.

Portparol EU je naveo da je Evropska unija dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice, u skladu sa sporazumima postignutim u dijalogu i zakonima Kosova.