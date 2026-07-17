Srpski tužioci i administrativno osoblje tužilaštva u Mitrovici povuklo ostavke

Oko 20 srpskih tužilaca i administrativnog osoblja iz Osnovnog tužilaštva u Mitrovici poslalo je obaveštenje o povlačenju ostavki, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa (RSE) iz Tužilačkog saveta Kosova.

Kako se navodi u odgovoru, obaveštenja o povlačenju ostavki poslata su mejlom predsedavajućem Tužilačkog saveta, Arijanu Gašiju (Arian Gashi).

"Sa ovim obaveštenjima upoznati su članovi Tužilačkog saveta Kosova i ovo pitanje će biti razmatrano i obrađeno na jednom od narednih sastanaka", navodi se u odgovoru.

Pripadnici srpske zajednice su krajem novembra 2022. godine napustili kosovske institucije zbog nastojanja Vlade Kosova da ukine tablice koje je za gradove na Kosovu izdavala Srbija.

Pored zaposlenih u policiji, lokalnim samoupravama, ostavku je tada podnelo i oko 130 sudija, tužilaca i administrativnog osoblja pravosuđa u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo – Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

RSE se obratio i Sudskom savetu Kosova sa upitom da li su dobili zahteve za povlačenje ostavki i od sudija, ali se na odgovor čeka.

Sudski savet je ranije u odgovoru za RSE potvrdio da je primio pismo vršioca dužnosti predsednice Kosova Aljbuljene Hadžiju (Albulena Haxhiu), koja je zatražila da se "bez odlaganja" okončaju sve procedure oko ostavki srpskih sudija i tužilaca, uz obrazloženje da odugovlačenje utiče na normalno funkcionisanje pravosudnog sistema.

U odgovoru 17. juna Sudski savet navodi da će "pažljivo" razmotriti ovaj zahtev.

Iz Evropske unije su 15. jula za RSE naveli da se pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovu razmatra u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Kosova i Srbije.

Portparol EU je naveo da je Evropska unija dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice, u skladu sa sporazumima postignutim u dijalogu i zakonima Kosova.

Kolektivno napuštanje kosovskih institucija, koje je inicirala Srpska lista – formirana uz podršku aktuelne vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji – podržao je zvanični Beograd.

Nakon brojnih kriza na severu, koje su kulminirale 2023. godine oružanim napadom Srba na policiju u Banjskoj kod Zvečana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zatražio povratak Srba u Policiju Kosova i pravosudne organe.

Takođe, Srpska lista uoči lokalnih izbora prošle godine priznala je da je istupanje iz kosovskih institucija bila greška.

S druge strane, kosovske vlasti na čelu sa Aljbinom Kurtijem su nakon istupanja Srba iz kosovskih institucija navele da njihov povratak ne može biti političko, nego pravno i ustavno pitanje.