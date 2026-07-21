Vršiteljica dužnosti predsednice Kosova potpisala ukaze o razrešenju sedam srpskih tužilaca

Vršiteljica dužnosti predsednice Kosova, Albulena Hadžiju, objavila je da je potpisala ukaze o razrešenju sedam tužilaca iz srpske zajednice, koji su podneli ostavke iz pravosudnog sistema 2022. godine.

"Ovim činom se završava proces koji je godinama trajao i sprovodi se odluka nadležne institucije, u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo", napisala je Hadžiju na društvenoj mreži Facebook.

Tužilački savet Kosova odbio je ranije ove nedelje zahtev tužilaca da povuku svoje ostavke, podnete u novembru 2022. godine, kada su srpski zvaničnici kolektivno napustili kosovske institucije na severu zemlje.

Ova odluka je doneta na predlog zamenika predsednika Tužilačkog saveta Kosova, Dardana Vunićija, dok je za njeno stupanje na snagu bio potreban ukaz vršioca dužnosti predsednice, Albulene Hadžiju.

Hadžiju je rekla da "niko ne može držati kao taoca funkcionisanje institucija" i "niti stvarati pravnu nesigurnost kroz nedovršene procese".

Prema njenim rečima, Republika Kosovo "nastaviće da deluje odlučno, u skladu sa zakonom i u odbrani integriteta svojih institucija".

Stotine srpskih zvaničnika podnelo je ostavke u kosovskim institucijama u novembru 2022. godine, nakon što je Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba koju podržava Beograd, pozvala predstavnike Srba da napuste policiju, sudstvo, tužilaštvo i druge institucije u četiri opštine sa većinskom srpskom zajednicom na severu Kosova: Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

Kolektivni odlazak bio je oblik protesta protiv odluke kosovske vlade da ponovo registruje vozila sa registarskim tablicama koje je izdala Srbija.

Sudski savet Kosova je 20. jula na upit Radija Slobodna Evropa saopštio da još nije doneo odluku u vezi sa zahtevima srpskih sudija da povuku svoje ostavke.

On je uverio da će javnost biti blagovremeno obaveštena, ali nije pružio detalje o tome koliko je sudija i administrativnih službenika iz srpske zajednice na severu zatražilo vraćanje na posao.