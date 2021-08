Sve prijavljene i neprijavljene plate funkcionera Srpske liste

Većina funkcionera Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba na Kosovu, imaju bar po jedno radno mesto u kosovskom i srpskom sistemu, a samim tim i duple plate.

Međutim, kosovskoj Agenciji za borbu protiv korupcije ne prijavljuju svi radna mesta za koja plate dobijaju iz budžeta Srbije, a ni u Agenciji za sprečavanje korupcije u Srbiji ne prijavljuju pozicije koje imaju u okviru kosovskih institucija.

Njih zakon obavezuje da prijavljuju sva primanja i jednoj i drugoj agenciji, ali većina to radi selektivno.

Tako je predsednik Srpske liste Goran Rakić u aprilu 2021. kosovskoj agenciji za borbu protiv korupcije prijavio prošlogodišnja primanja od oko 1.000 eura za funkciju zamenika premijera koju je obavljao u bivšoj vladi Kosova premijera Avdulaha Hotija, ali nije prijavio i primanja koja dobija u srpskom sistemu.

Ono što kosovskoj agenciji nije prijavljeno jeste da Rakić u okviru srpskog sistema obavlja još dve funkcije. On je direktor Javnog komunalnog preduzeća u Severnoj Mitrovici “Standard”, te asistent u nastavi na Visokoj ekonomskoj školi strukovnih studija u Peći, koja funkcioniše u srpskom sistemu i koja je izmeštena u Leposaviću, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Za ove dve pozicije Rakić je plaćen sa oko 92.000 dinara, odnosno oko 750 evra.

Rakić ni srpskoj agenciji nije prijavio primanja koja ostvaruje u kosovskim institucijama.

Nakon februarskih izbora ove godine, kada je premijer Kosova postao Aljbin (Albin) Kurti, Rakić je došao na čelo Ministarstva za zajednice i povratak.

Nije jedini

Duple funkcije i plate imaju i drugi funkcioneri iz Srpske liste.

Igor Simić, potpredsednik Srpske liste, je poslanik u Skupštini Kosova. U izjavi o imovini kosovskoj Agenciji za borbu protiv korupcije za prošlu godinu, Simić je prijavio poslaničku platu od oko 2.000 eura mesečno. Za razliku od Rakića, on je prijavio i prihode pojedinih funkcija u srpskom sistemu kao na primer naknada iz Penzijsko-invalidskog osiguranja od oko 5.000 eura na godišnjem nivou, i plata na Ekonomskom fakultetu u Severnoj Mitrovici od nešto više od 7.000 eura na godišnjem nivou.

Međutim, u javnoj bazi srpske Agencije za sprečavanje korupcije dostupan je podatak da je Igor Simić i predsednik Nadzornog odbora JP Mreža Most, gde je u dva navrata ostvario prihode u visini od oko 420 evra.

Igor Simić srpskog agenciji nije prijavio primanja koja ostvaruje u kosovskim institucijama.

Potpredsednik Skupštine Kosova iz Srpske liste Slavko Simić prijavio je Kosovu prihode i iz kosovskih i iz srpskih institucija, u kojima je načelnik "kosovsko-mitrovačkog okruga". Tokom prošle godine, Simić je kao potpredsednik Skupštine Kosova ostvario primanja od oko 30.000 eura, a kao načelnik oko 8.000 eura.

On, međutim, srpskoj agenciji nije prijavio primanja koja ostvaruje na Kosovu.

Iako duple funkcije imaju i drugi zvaničnici Srpske liste, što je vidljivo na web stranicama institucija ili preduzeća, njihova imena ne figuriraju u javnoj bazi podataka Agencije za sprečavanje korupcije u Srbije.

Primera radi, poslanik u Skupštini Kosova ispred Srpske liste, Ivan Todosijević je predsednik i privremenog opštinskog organa Zvečan po srpskom sistemu, poslanik Ljubinko Karadžić je takođe predsednik privremenog opštinskog organa Priština. Tu je i Zoran Mojsilović, koji je takođe poslanik u Skupštini Kosova ali i direktor Sportskog Centra u Severnoj Mitrovici, te asistent na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću. Verica Ćeranić, poslanica u Skupštini Kosova, je kao ekonomista zaposlena i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Slična situacija je i sa gradonačelnicima na Kosovu pa je tako Bratislav Nikolić predsednik opštine Štrpce po kosovskom sistemu i koordinator privremenog opštinskog organa Štrpce po srpskom sistemu.Zoran Todić je gradonačelnik Leposavića po kosovskom sistemu i predsednik opštine Leposavić po srpskom sistemu.

Milan Radojević je gradonačelnik Severne Mitrovice za šta dobija platu iz budžeta Vlade Kosova ali i direktor srpskog Fonda penzijsko i invalidskog osiguranja u Severnoj Mitrovici.

Emini: Duple funkcije i plate rezultat nesaradnje

Izvršna direktorka platforme CiviKos Donika Emini za Radio Slobodna Evropa (RSE) ukazuje da su duple plate za zvaničnike Srpske liste zapravo rezultat nepostojanja saradnje između kosovske i srpske Agencije za borbu protiv korupcije i dodaje da su svi svesni tog "fenomena".

Ona smatra da je ovo pitanje političke prirode i da dve strane jednostavno zatvaraju oči na to što zvaničnici Srpske liste ne prijavljuju sve svoje prihode kosovskoj i srpskoj Agenciji za borbu protiv korupcije.

“Sve se to dešava iz političkih razloga, Srbija želi da zadrži uticaj na severu Kosova a Kosovo očajnički želi da, makar na papiru, integriše ljude koji žive na severu. To je jasno, nije ništa novo, dešavalo se i ranije. Obe Agencije (za borbu protiv korupcije) znaju za to (duple prihode), obe Vlade znaju za to ali niko ne može to dokumentovano da potvrdi ili da ih sankcioniše, jer dve strane ne sarađuju”, kaže Emini.

Emini ocenjuje da lako može doći do kriminalizacije u nekoj oblasti zbog “crnih rupa”, jer su nekad u upotrebi kosovski a nekada srpski zakoni, što je opet posledica nesaradnje dve strane.

Mandat i rad Agencije za borbu protiv korupcije na Kosovu za Doniku Emini je donekle zbunjujući i kada je u pitanju provera funkcionera iz većinske albanske zajednice, te napominje da je provere prihoda i funkcija Srba još osetljivije.

“Kao što sam rekla, integracija Srba na Kosovu je važna a to se ogleda i u tome koliko njih je deo kosovskog sistema i ako se preduzme nešto protiv toga može doći do eskalacije, čak se to pitanje može pokrenuti u okviru dijaloga Kosova i Srbije”, smatra Emini.

Minić: Srpska lista koristi politički vakum

Zlatko Minić, saradnik nevladine organizacije “Transparentnost Srbija” u izjavi za RSE navodi da su duple funkcije i plate za zvaničnike Srpske liste više političko nego pravno pitanje. On dalje objašnjava da, na osnovu Zakona o sprečavanju korupcije u Srbiji, javno dostupni podaci iz javnih izvora predstavljaju “sve što se dobija od države na svim nivoima - od institucija, državnih preduzeća i tako dalje”.

“Tako da, moguće je da oni (Srpska lista) prijavljuju i druge izvore, ali da ih mi ne vidimo, jer se oni ne tretiraju kao javni izvori. Sa druge strane, to je političko pitanje, jer ako ti funkcioneri Srpske liste smatraju da su to neke privremene institucije i da je sve to praktično deo države Srbije, onda bi oni to trebalo da tretiraju na neki način kao prihode koje ostvaruju od institucija države Srbije. Onda bi tako verovatno trebalo da ih tretira i Agencija za sprečavanje korupcije”, kaže Minić.

Kako kaže, zvaničnici Srpske liste i Agencija za sprečavanje korupcije u Srbiji treba sada da daju odgovor o prijavi prihoda ali i odgovor na pitanje - da li tretiraju to kao prihod iz javnih izvora Republike Srbije ili ne.

Minić dalje zaključuje da se u slučaju duplih funkcija i plata za zvaničnike Srpske liste koristi politički vakuum koji postoji između Kosova i Srbije, jer, pored ostalog, dve Agencije za borbu protiv korupcije se ne prepoznaju i ne sarađuju.

“Oni sede na dve stolice i to nije nešto novo. To je nešto što znamo jako dugo. S jedne strane se propagira da ne postoji država Kosovo, a s druge strane najviši predstavnici države Srbije u Beogradu i oni na Kosovu sede u tim institucijama, pregovaraju sa ljudima koji su na čelu tih institucija, poštuju te zakone i ispunjavaju obaveze propisane tim zakonima”, ukazuje on.

Ponavlja i da je ovo pitanje više političko nego pravno ili antikorupcijsko i dodaje da nije siguran da se može sankcionisati.

Postavlja se pitanje, kaže Minić, da li bi se i na koji način u Srbiji moglo tretirati pitanje duplih plata, imajući u vidu da zvanični Beograd ne priznaje Kosovo kao državu, što znači da “praktično ne može to (pitanje) da tretira kao vršenje javne funkcije.

“Ne može ni da tretira kao drugu funkciju u organima države Srbije, jer ta funkcija praktično ne postoji u registru javnih funkcija države Srbije”, ukazuje Minić i da zbog političkog vakuuma pojedinci decenijama imaju beneficije.

Ko su članovi Srpske liste koje je opomenula Agencija za sprečavanje korupcije Srbije?

Agencija za sprečavanje korupcije Srbije je polovinom jula izrekla meru upozorenja Goranu Rakiću, predsedniku Srpske liste i direktoru JKP Standard na Kosovu, zbog toga što godinama nisu prijavljivali imovinu i prihode. Osim njega, istom merom su kažnjena još četiri funkcionera.

Mera upozorenja je najblaža koju Agencija može da izrekne funkcionerima. Kako piše portal Centar za istraživačko novinarstvo Srbije(CINS), pored Gorana Rakića, koji je i aktuelni ministar za zajednice i povratak u aktuelnoj Vladi Kosova, upozorenjem su kažnjeni predsednik Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić i direktor JKP Vodovod Ibar Miodrag Ralić. Ista mera je izrečena i dekanu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću Veroljubu Stankoviću i direktoru Osnovne škole Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici Miloradu Jovanoviću.

Postupak protiv bivšeg v. d. direktora Zdravstvenog centra „Kosovska Mitrovica“ Milana Ivanovića još nije okončan.

Iz Srpske liste ne komentarišu duple funkcije i plate

RSE je poslao upit Srpskoj listi za zahtevom da prokomentarišu duple plate i funkcije za zvaničnike iz redova njihove stranke ali i da prokomentarišu protest Srba u Vrbovcu, te zašto sve prihode ne prijavljuju Agenciji za borbu protiv korupcije na Kosovu, odnosno Agenciji za sprečavanje korupcije u Srbiji.

Odgovor do objavljivanja ovog teksta nije stigao a Igor Simić, koji je u Srpskoj listi zadužen za medije, nije odgovarao na pozive i poruke.

Odgovora nema ni iz Agencije sa Kosova ni iz Srbije

RSE je kontaktirao Agenciju za borbu protiv korupcije Kosova oko duplih funkcija i prihoda za zvaničnike Srpske liste, koja je tražila da se pitanja pošalju pismenim putem uz navode da će sigurno odgovoriti.

RSE je tražio odgovor na pitanja da li kosovska Agencija za borbu protiv korupcije ima saznanja da li zvaničnici Srpske liste prijavljuju sve svoje prihode, uključujući i one u okviru srpskog sistema, te da li može da ih sankcioniše ukoliko nisu prijavili prihode iz srpskog sistema, kao i da li je do sada izdata neka opomena.

Međutim, odgovor do objavljivanja ovog teksta nije stigao.

Takođe, RSE je poslao upit i Agenciji za sprečavanje korupcije u Srbije ali odgovor nije stigao.

Protesti Srba zbog duplih plata

Početkom avgusta su građani iz srpske zajednice započeli i protest ispred privremenog opštinskog organa Vitina, koji funkcioniše u sistemu Srbije.

Meštani Vrbovca, koji po srpskom sistemu pripada opštini Vitina a po kosovskom opštini Klokot, tvrde da se u kosovskim i srpskim institucijama zapošljavaju ljudi koji žive u Srbiji, a ne na Kosovu, da ti koji su zaposleni ne dolaze na posao za koji primaju velike plate, te da ima i onih koji primaju duple plate.

“Primaju duple plate, a ja nemam nijednu. Dvadeset godina niko ne želi da pomogne ovom narodu”, rekao je 6. avgusta za RSE Dejan Rakić, jedan od organizatora protesta u Vrbovcu.

Rakić i njegovi sunarodnici iz Vrbovca, koji i dalje održavaju proteste, traže smenu predsednika privremenog opštinskog organa Vitina Srđana Nikolića i razgovor sa direktorom Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije Petrom Petkovićem.

Ko stoji iza Srpske liste?

Srpska lista je formirana 2013. godine uz podršku zvaničnog Beograda. Od tada je vodeća partija kosovskih Srba koja na svim lokalnim i parlamentarnim izborima dobija oko 90 odsto glasova birača iz redova srpske zajednice.

Na poslednjim paralmentarnim izborima, Srpska lista je osvojila svih deset zagarantovanih mesta u Skupštini Kosova rezervisanih za srpsku zajednicu. Premijer Aljbin Kurti je Srpskoj listi ustupio jedno ministarstvo (Ministarstvo za zajednice i povratak) zbog čega se ova partija kosovskih Srba obratila i Ustavnom sudu uz navode da im sleduju dva ministarstva.

Inače, Ustav Kosova predviđa jednog ministra iz srpske zajednice i jednog iz druge nevećinske zajednice. Ukoliko Vlada ima više od 12 ministara, što je ovoga puta slučaj, u kosovskom Ustavu piše da treba da ima i trećeg ministra koji će predstavljati manjinske zajednice na Kosovu.

Takođe, na čelu svih opština sa srpskom većinom na Kosovu su iz Srpske liste.