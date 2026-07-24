Hadžiu pozvala Sudski savet Kosova da ne podleže pritiscima oko razrešenja srpskih sudija

Vršiteljka dužnosti predsednice Kosova, Aljbuljena Hadžiu (Albulena Haxhiu), pozvala je Sudski savet Kosova (SSK) da ne podleže ničijem uticaju, bilo domaćem ili međunarodnom, i da joj uputi predlog za razrešenje srpskih sudija koji su pre nekoliko godina podneli ostavke.

Ona je ocenila da SSK nema nadležnost da vrati srpske sudije na posao nakon što su podneli ostavke 2022. godine.

"Zamislite da imate sudije i tužioce koji slušaju naređenja druge države", rekla je Hadžiu.

Uoči sednice Sudskog saveta Kosova, Kancelarija Evropske unije na Kosovu pozvala je sve političke subjekte da se uzdrže od "vršenja pritiska na Sudski savet Kosova i njegove članove tokom procesa donošenja odluka".

Sudski savet Kosova trebalo je na sednici 24. jula da odluči da li prihvata zahteve srpskih sudija za povratak na posao, nakon što su u novembru 2022. godine, u okviru kolektivnog napuštanja kosovskih institucija od strane Srba, podneli ostavke.

Međutim, sednica nije mogla biti nastavljena zbog nedostatka kvoruma, nakon što je nekoliko članova Saveta napustilo sastanak usled neslaganja sa predsedavajućim Rustemom Tačijem oko dnevnog reda.

Inače, pored zaposlenih u policiji i lokalnim samoupravama, ostavke je pre skoro četiri godine podnelo i oko 130 sudija, tužilaca i administrativnog osoblja pravosuđa u opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo – Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

Ostavke su podnete na inicijativu Srpske liste, vodeće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, zbog protivljenja odluci Vlade Kosova da ukine registarske tablice koje je za gradove na Kosovu izdavala Srbija.

Prethodno je 20. jula Tužilački savet Kosova odbio zahtev srpskih tužilaca i zaposlenih u administraciji Osnovnog tužilaštva u Mitrovici za povlačenje ostavki, što je naišlo na kritike međunarodne zajednice.

Evropska unija pozvala je kosovske institucije da izbegavaju postupke koji bi mogli da predstavljaju prepreku reintegraciji srpskog pravosudnog osoblja.

U međuvremenu, iz Tužilačkog saveta Kosova su za Radio Slobodna Evropa naveli da je u pripremi konkurs za zapošljavanje novih tužilaca iz redova srpske zajednice, te da se mogu prijaviti i oni koji su ranije podneli ostavke.

Hadžiu je, međutim, na konferenciji za novinare navela da postoje informacije da je deo srpskih sudija i tužilaca koji su podneli ostavke primao plate iz Srbije, tvrdeći da neki od njih i dalje primaju naknade.

Ona je navela da postoje sumnje da su bili uključeni u nezakonite aktivnosti i da su tokom obavljanja pravosudnih funkcija bili pod uticajem Srbije.

Inače, zvanični Beograd podržao je napuštanje kosovskih institucija od strane Srba, dok su radnicima koji su podneli ostavke ponuđeni privremeni ugovori na osnovu kojih dobijaju plate iz budžeta Srbije.

U međuvremenu, pojedinci koji nisu podržavali Srpsku listu ostajali su bez tih primanja, ali i mogućnosti da se vrate na prethodna radna mesta.

Nakon brojnih kriza na severu Kosova, koje su kulminirale 2023. godine oružanim napadom Srba na policiju u Banjskoj kod Zvečana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na povratak Srba u Policiju Kosova i pravosudne institucije.

Takođe, Srpska lista je uoči lokalnih izbora prošle godine priznala da je istupanje iz kosovskih institucija bila greška.

U organizaciji Centra za zastupanje demokratske kulture 29. juna održana je konferencija na temu „Pravosuđe na severu Kosova: Izazovi, institucionalna zastupljenost i perspektive povratka“, na kojoj je zaključeno da bi povratak srpskih sudija, tužilaca i administrativnog osoblja mogao doprineti većem poverenju nevećinskih zajednica u pravosudni sistem.