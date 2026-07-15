U okviru dijaloga razmatra se povratak srpskih sudija i tužilaca na Kosovu, kažu iz EU

Pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovu razmatra se u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Kosova i Srbije, naveo je portparol Evropske unije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE).

"Evropska unija je dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice, u skladu sa sporazumima postignutim u dijalogu i zakonima Kosova", navodi se u pisanom odgovoru.

Dodaje se da EU nastavlja ohrabruje i Kosovo i Srbiju da stvore neophodne uslove za sprovođenje ovih obaveza, te da se "uzdrže od poteza koji bi mogli da dodatno zakomplikuju ovaj proces".

Pripadnici srpske zajednice su krajem novembra 2022. godine napustili kosovske institucije zbog nastojanja Vlade Kosova da ukine tablice koje je za gradove na Kosovu izdavala Srbija.

Pored zaposlenih u policiji, lokalnim samoupravama, ostavku je tada podnelo i oko 130 sudija, tužilaca i administrativnog osoblja pravosuđa u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo – Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

Pitanje nerešenih ostavki aktuelizovano je nakon što je sredinom juna vršilac dužnosti predsednice Kosova, Aljbuljena Hadžiju (Albulena Haxhiu), zatražila od Sudskog i Tužilačkog saveta da "bez odlaganja" okončaju sve procedure uz obrazloženje da odugovlačenje utiče na normalno funkcionisanje pravosudnog sistema.

Sudski savet Kosova je u odgovoru za RSE potvrdio da je 19. juna primio pismo Hadžiju, te da će "ovo pitanje razmotriti u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti na jednoj od narednih sednica".

Iz Tužilačkog saveta Kosova odgovor nije stigao.

Kolektivno napuštanje kosovskih institucija, koje je inicirala Srpska lista – formirana uz podršku aktuelne vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji – podržao je zvanični Beograd.

Nakon brojnih kriza na severu, koje su kulminirale 2023. godine oružanim napadom Srba na policiju u Banjskoj kod Zvečana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zatražio povratak Srba u Policiju Kosova i pravosudne organe.

Takođe, Srpska lista uoči lokalnih izbora prošle godine priznala je da je istupanje iz kosovskih institucija bila greška.

S druge strane, kosovske vlasti na čelu sa Aljbinom Kurtijem su nakon istupanja Srba iz kosovskih institucija navele da njihov povratak ne može biti političko, nego pravno i ustavno pitanje.